Життя як в Бонда? Як це насправді - працювати британським розвідником

Копирайт изображения Columbia Pictures Image caption Чи дійсно життя британських таємних агентів нагадує життя Джеймса Бонда?

Як це насправді працювати шпигуном? Чи це завжди автомобілі Aston Martin, подорожі за кордон та маскування?

Шість шпигунів з британських розвідувальних служб MI5, GCHQ and MI6 розповіли програмі ВВС 5Live про свій досвід роботи. Всі вони використовують псевдоніми.

Робота на MI6 - службу зовнішньої розвідки - це немов бути Джеймсом Бондом

Ні. Навіть близько не схоже на це.

"Нам часто таке говорять", - каже Кейт, яка вже 10 років працює у Таємній службі розвідки MI6.

"Звичайно, нам це теж подобається, тому що це досить привабливо. Ні, ми не всі отримуємо Aston Martin, швидкісний катер або якийсь інший чудернацький вид транспорту. Ви частіше побачите нас в автобусі чи метро, ніж у чомусь подібному", - пояснює вона.

Джон працює в MI6 вже 15 років, деякий час перебував за кордоном.

"Ці міфи про носіння зброї чи споживання мартіні просто несумісні", - зазначає він.

Але в одному аспекті фільми про шпигунів й справді мають рацію.

"В нас дійсно є свій Q", - говорить він, натякаючи на персонажа Бондіани, який допомогає Бонду зі зброєю.

"У нас є деякі блискучі винахідники, що надають нам всілякі гаджети, які ми використовуємо. Тільки наше спорядження краще, ніж в Бонда", - наголошує Джон.

Отримати роботу розвідника дуже важко

І так, і ні.

Джо, яка працює у контррозвідці MI5 і займається набором співробітників, зазначає, що процес перевірки займає від шести до дев'яти місяців.

"Це надокучливо, - додає вона. - Але в нас є дуже кваліфікована група офіцерів, які полегшує нам завдання".

Аміша приєдналася до MI5 - Служби безпеки, як вона офіційно називається - два роки тому.

"Насправді, я ставлюся до цього, як до якоїсь терапії", - каже вона про співбесіду з "офіцером перевірки", яка триває від трьох до восьми годин.

"Вони не намагаються вас зловити", - зазначає Аміша.

Ви не можете стати розвідником, якщо колись вживали наркотики

Копирайт изображения GCHQ Image caption "Пончик" - штаб-квартира спецслужби Центр урядового зв'язку (GCHQ) в Челтнемі

В цьому випадку чіткого "ні" немає.

"Все залежить від конкретного випадку. Куріння марихуани у 16 років на вечірці не обов'язково закриває шлях до організації. Але, очевидно, що коли ви подаєте заявку, ви не можете вживати наркотики", - пояснює Джо.

Всі шість шпигунів, з якими ми говорили, сказали, що їх тестували на вживання наркотиків, і це була частина процесу перевірки. В такому випадку часто беруть зразки волосся.

Ліллі, яка працює на Центр урядового зв'язку GCHQ - урядове агентство з захисту інформації, прослуховування та кібербезпеки, - стверджує, що цей процес створив трохи незручностей.

"Я зовсім забула, що був цей (тест. - Ред.), пішла до перукарні наступного тижня. Мій перукар дуже балакучий, і він стриг волосся, а потім раптом (він зойкнув від жаху. - Ред.). І я йому така: "Та це нормально. Ви просто знайшли коротке волосся?" Він тоді подумав, що якось зрізав жменю мого волосся, і я сказала: "Все гаразд, я знаю, що там, і це не ви зробили".

Ви не можете сказати нікому, де працюєте

Копирайт изображения BBC/The Ink Factory/Des Willie Image caption Том Гіддлстон в шпигунському серіалі "Нічний адміністратор" - екранізації роману Джона ле Карре

Можете. Але треба довго і добре подумати про те, що ви говорите.

"Загальні рекомендації в MI5, які ми даємо - ви можете розповісти близьким членам родини або близькому другові". - зазначає Джо.

Джон каже, що він відразу вирішив повідомити деяким членам родини, що подає заявку на роботу в MI6.

"Я досить швидко розповів своїм батькам. Мій батько піднявся до себе і приніс цілу колекцію романів Джона ле Карре. Він сказав: "Тобі краще прочитати це до співбесіди". Це, в кращому випадку, було дещо корисним".

"Я вирішив не казати своїм братам та сестрам досить довгий час, тому що я не хотів обтяжувати їх інформацією, я не хотів, щоб вони відчували, що вони мають захистити мене", - додає він.

Джо згадує: "Я сказала своєму нинішньому чоловіку, коли ми вже шість місяців зустрічалися, і це була цікава розмова".

Більшість розвідників розповідають, що вони працюють у "державній службі" або просто не відповідають на питання.

Джо каже, що деякі кандидати, які хочуть приєднатися до MI5, приходять з дивними думками.

За її словами, хтось з кандидатів запитував: "Чи маю я носити свій одяг на роботу? " і "Чи треба мені маскуватися для роботи?"

Але найбільш улюблений випадок жо, це кандидат, який запитав: "Чи повинен я кинути мою дівчину, аби працювати тут? Бо якщо повинен - я кину".

Шпигуни не називають себе шпигунами

Копирайт изображения Getty Images Image caption Штаб-квартира MI6 у Лондоні

Взагалі вони так говорять.

Але це не те, що вони кажуть часто.

Джо зазначає: "Це тому що ми не розповідаємо людям, що ми робимо, або для кого ми працюємо. Тому було б дивно говорити це вголос".

Джон з MI6 говорить, що йому подобається слово шпигун: "Я себе вважаю шпигуном... це наша робота, ми тут, аби займатися шпигунством, ми робимо це для гарної мети, ми працюємо, щоб зберегти безпеку та процвітання країни, і я вважаю себе шпигуном".

"Я казав це п'ятьом людям у своєму житті, а ви шостий", - наголошує він.

Кейт, яка працює з Джоном, говорить: "Думаю, треба це визнати. Ми маємо справу з секретами, це наша справа, це те, що ми робимо".

Це дуже серйозна робота, де немає місця розвагам

Копирайт изображения PA Image caption В усіх британських спецслужбах проводять конкурси кращої випічки

Джон розповідає, що в MI6 організують щороку пантоміму, яку він характеризує як "веселу".

"Є дуже мало речей, через які ми суперничаємо", - говорить він. Він стверджує, що змагаються співробітники між собою у "конкурсі на найкращу випічку".

Діа, яка працює в GCHQ протягом 10 років, каже: "В нас є конкурс на найкращу випічку - це велика справа".

Аміша з MI5, додає: "Ми теж проводимо".

Шпигуном можна бути тільки, якщо ви закінчили престижні виші - Кембридж чи Оксфорд

Image caption Усі три спецслужби MI5, GCHQ та MI6 насправді не переповнені випускниками Оксфорду

Не зовсім.

Принаймні деякі із шести шпигунів, з якими ми поговорили, вчилися в Оксфорді або Кембриджі.

Проте Діа зазначає, що розвідка - не мережа випускників престижних вишів.

"Це один з великих міфів. Я не була в Оксфорді, і у нас є люди, які навчалися у державних школах, які не пішли в університет, але це не означає, що вони не приносять користі", - каже вона.

Всі три агентства прагнуть набирати людей із різноманітних етнічних та соціальних прошарків, особливо після того, як їх піддали критиці через відсутність різноманітності в парламентській доповіді на початку цього року.

Джо каже, що вони "роблять прогрес", але "ще багато чого треба зробити".

"Немає "типової людини", яка може прийти і працювати з нами", - додає вона.

"Тому, якщо ви сидите, думаючи, що "вони не візьмуть мене" або "я не такий тип", єдине, що ми можемо сказати, - "йти вперед, подавати заявку та подивитися, як вийде".

З вами дуже важко зв'язатися

І так, і ні.

Хоча це правда, що мобільні телефони відвідувачів MI5 залишаються в служби безпеки на вході, співробітники не залишаються без зв'язку. Особливо якщо у них є діти.

"У нас є певні розумні технології, щоб школи могли зв'язатися з нами", - каже Ліллі, в якої є дитина.

Джо, теж мати, каже: "Ми ніколи не потрапляємо в ситуації, коли школа не може зв'язатися з нами, якщо дитині погано. Я не думаю, що змогла б прийти на роботу, якби моя дитина була хворою, а я ще й не могла зв'язатися з нею".

А як щодо заборони використання мобільних телефонів?

Джо каже: "Це насправді дуже приємно, не мати мобільного телефону повсякчасно. Ви звикнете до цього".

Шпигуни ненавидять дивитися "нереалістичні" шпигунські драми

Копирайт изображения Sid Gentle Films Image caption Аміша говорить, що їй "дуже сподобалося дивитися шпигунський серіал "Вбиваючи Єву" виробництва BBC Three

Ні, якщо можна судити по нашій групі шпигунів.

Всі вони дивилися телесеріал BBC One "Тілоохоронець" режисера Джеда Меркуріо.

"Мені дуже сподобалося, - каже Кейт. - Це весело, це розважливо. Йдеться про організацію, про яку мало що відомо. Природно, це захоплює. А що стосується неточностей, яких, звичайно, вистачає, - я не можу про це говорити".

Ще одна недавня телевізійна програма BBC Three, "Вбиваючи Єву", присвячена шпигунам, що працюють у MI5 і MI6, була такою ж популярною.

"Я була у захваті", - каже Аміша.

"Гадаю, акторська гра була неймовірною. Але, так, є моменти, коли здається, просто хочеться розбити екран телевізора, і голосно сказати: "Ні, це не так!"