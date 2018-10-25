Як реагувати на сексуальні домагання: актуальні поради

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В ідеалі ця стаття мала б сигналізувати: чоловіки більше не домагаються жінок. Але, на жаль, домагання у різних формах (від хтивих зауважень навздогін до нападів з метою зґвалтування) - це реальна життєва проблема.

За даними, опублікованими в новому звіті, вуличні домагання до жінок і дівчат - така звична річ, що вони вже майже не звертають на них уваги.

І винен у цьому завжди агресор, а не жінка, якій буцімто слід змінити поведінку, і тоді до неї ніхто не чіплятиметься.

Але як діяти, якщо це вже сталося з вами?

Не існує правильних чи неправильних реакцій на домагання, розповідає Моллі Акгерст з Hollaback London, організації, що належить до міжнародного руху боротьби з домаганнями.

Людям часто здається, що вони вчинили неправильно, однак "будь-яка реакція є прийнятною", зазначає пані Акгерст.

Висловити свою думку вголос?

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В організації Hollaback зазвичай рекомендують не вступати в розмови з агресорами-"домагачами", оскільки це може погіршити ситуацію.

Але якщо, на вашу думку, це доречно, в організації радять глянути цій людині прямо в очі і впевнено, чітко висловити неприйняття її поведінки.

Ви можете сказати: "Мені це не подобається" або "перестаньте таке говорити".

Бристольська група Zero Tolerance, яка створила посібник з реагування на вуличні домагання, пропонує відповідати спокійно, виважено й без образ.

Сказавши щось на кшталт "не свистіть, це домагання" чи "не чіпайте мене, це сексуальне домагання", ви чітко дасте зрозуміти, що ця поведінка вас турбує, радять у групі.

Якщо відреагувати "спокійним, але впевненим тоном", ви краще зможете донести потрібну інформацію, сигнал "майте повагу".

Також група радить:

Попросіть людину повторити чи пояснити, наприклад, таким чином: "Цікаво. А що, на вашу думку, дає вам право класти руку мені на ногу?"

Голосно повідомте перехожим про те, що сказав чи зробив агресор.

Спитати в агресора, чи хотілося б йому, щоб хтось так вчинив з його коханою.

Приклади реакцій на домагання поширюють і користувачі соцмереж.

Одна користувачка Twitter написала про те, що її доньок (12 і 15 років) "постійно пожирають очима", і навела приклад, як вона поглядом змусила опустити очі чоловіка, який задивлявся на їхні тіла.

Вийти з ситуації

Копирайт изображения Getty Images Image caption Hollaback радить: відповідайте агресору лише в тому разі, якщо не відчуваєте небезпеки

Домагання може бути різним: від "усміхнися, мала" на вулиці від чоловіків до недоречних доторків і нападів з метою зґвалтування.

У таких, серйозніших ситуаціях, за словами пані Акгерст, найважливіше - якомога швидше піти геть.

"Не всі сексуальні домагання переростають у щось серйозніше, але все можливо, тож вашим головним пріоритетом повинна бути власна безпека", - радить вона.

З цим погоджується Рейчел Ніколас із доброчинної організації Victim Support, що надає допомогу жертвам злочинів, серед яких і сексуальне домагання: якщо ви відчули небезпеку, постарайтеся відійти в безпечне місце.

Якщо ви їдете в громадському транспорті, можна вийти на наступній зупинці чи стати ближче до водія.

А якщо ви недалеко від дому, то можете зайти до сусідів, щоб переслідувач не дізнався, де саме ви мешкаєте, додає вона.

Що може зробити сторонній спостерігач?

За словами Шарлотти Гейдж із групи Bristol Zero Tolerance, втручання сторонніх може виявитись корисним. Також у людини, до якої чіпляються, можна поцікавитись: "У вас проблеми?".

"Це буде виявом солідарності, підтримкою. Так ви повідомите: "Я поряд, ти тут не самотня", - каже Гейдж.

А якщо за жінку вступиться спостерігач-чоловік, це може мати ще кращий ефект, додає пані Гейдж.

Пані Акгерст радить звертатися до жертви, а не до переслідувача - щоб уникнути ескалації конфлікту.

"Якщо при реакції ігнорувати того, хто домагається, це змусить його почуватися безсилим, а також дасть йому зрозуміти, що за його діями спостерігають", - каже вона.

Пані Акгерст радить подивитися в очі жертві домагання і втрутитись, ставши між нею та агресором. Для цього ви можете вдати, ніби особисто знайомі з жертвою.

Як заявити про домагання

Копирайт изображения Getty Images Image caption Hollaback радить: відповідайте агресору лише в тому разі, якщо не відчуваєте небезпеки

"Про всі випадки домагання, які викликали у вас страх за власну безпеку в певний момент або згодом, потрібно повідомляти", - уточнює пані Ніколас.

За її словами, якщо до вас чіплялися чи примушували до чогось, ви маєте повне право заявити в поліцію.

"Часто люди побоюються, що до таких випадків ніхто не поставиться серйозно. Але це не повинно вас зупиняти", - каже пані Ніколас.

Якщо в цю мить вам загрожує небезпека, негайно дзвоніть у поліцію.

Якщо ж випадок не терміновий, то ви можете повідомити про нього, звернувшись за номером 101 (у Британії - Ред.) або до відділка за місцем проживання.

Про всі випадки домагання в громадському транспорті повідомляйте в британську транспортну поліцію за телефоном 0800 40 50 40 або надіславши СМС за номером 61016.

Якщо вам незручно заявляти про домагання в поліцію, існують такі доброчинні організації, як Rape Crisis і Rights of Women. Там вам нададуть підтримку і допоможуть з оформленням заяви, якщо у вас виникне таке бажання.

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