Премія Сахарова: що це та хто ставав лауреатами?

Копирайт изображения Getty Images Image caption Премія названа ім'ям відомого вченого та правозахисника Андрія Сахарова

Сьогодні Європейський парламент присудив премію імені Сахарова українському режисеру Олегу Сенцову, який відбуває 20-річний тюремний строк у Росії, але він не перший бранець, який отримав цю престижну нагороду.

Сенцов перший українець, який став лауреатом цієї премії, але не першим, кого на неї номінували.

За останні п'ять років від України на цю премію висували: лідера кримськотатарського народу Мустафу Джемілєва, який увійшов до трійки фіналістів, а також Надію Савченко, яка тоді перебувала у російській в'язниці, а у 2014 році - на цю премію висунули "Євромайдан".

Вручення нагороди відбудеться 12 грудня у Страсбурзі (Франція) на засіданні Європарламенту, а до самої премії додається також матеріальна нагорода у розмірі 50 тисяч євро.

Премія вільнодумцям

Премія Сахарова за свободу думки - щорічна відзнака, заснована у 1988 році, й названа на честь відомого радянського вченого та дисидента Андрія Сахарова.

Її вручають людям, які зробили винятковий внесок у боротьбу за права людини у всьому світі, привернувши увагу до порушень прав людини.

Кандидатів на здобуття премії висувають 40 депутатів Європарламенту або ж депутатська фракція.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Премію Сенцову або його представникам 12 грудня у Страсбурзі вручить голова Європарламенту Антоніо Таяні

Українського режисера цього року номінувала на премію найбільша фракція Європарламенту - Європейська народна партія.

За кандидатури голосують члени комітету Європарламенту з міжнародних справ, комітету з розвитку та підкомітету з прав людини.

Переможця з трійки фіналістів щороку визначає голова Європарламенту та керівники депутатських груп.

Відзнака борцям

Відзнаку неодноразово вручали тим, кого переслідувала влада і тим, хто перебував в ув'язненні.

Першими лауреатами відзнаки у 1988 році стали Нельсон Мандела та радянський дисидент Анатолій Марченко.

Копирайт изображения AFP/Getty Images Image caption Мандела не зміг особисто отримати премію, бо перебував у в'язниці

На момент присудження премії сам Мандела перебував у тюрмі, де відбував свій 27-літній термін ув'язнення. Марченко ж загинув в ув'язненні внаслідок голодування за два роки до того.

На церемонії вручення тодішній президент Європарламенту Генрі Пламб заявив, що Мандела і Марченко надихають людей "боротися за побудову більш справедливого та людяного суспільства".

Лауреатами премії ставали: лідерка опозиції у М'янмі Аун Сан Су Чжі, курдська активістка Лейла Зана, китайські дисиденти Вей Джиншень та Ху Цзя, противник кубинського режиму Гільєрмо Фаріньяс, іранський режисер Джафар Панагі та захисниця прав жінок Ірану Насрін Сотоудех.

Усі вони не змогли її отримати особисто, оскільки перебували на той час в ув'язненні.

Сахаров і Нобель

Через 5 років після отримання премії Сахарова Нельсон Мандела отримав Нобелівську премію миру.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Борець за права дітей з Пакистану Малала Юсафзай отримала обидві нагороди у 2013 році

Його приклад не є унікальним.

Нобелівськими лауреатами після отриманням премії Сахарова чи до неї ставали: опозиціонерка з М'янми Аун Сан Су Чжі, генеральний секретар ООН Кофі Аннан та борець за права дітей з Пакистану Малала Юсафзай.

Обидві премії отримала й ООН.

Цьогорічні лауреати Нобелівської премії іракська правозахисниця Надя Мурад та лікар з Демократичної республіки Конго Деніс Муквеге також були у минулому лауреатами премії Сахарова.

У серпні лауреат Нобелівської премії миру, колишній президент Польщі Лех Валенса пообіцяв номінувати Олега Сенцова на здобуття Нобеля, так само вчинила у вересні й Верховна Рада.

Таким чином, український режисер матиме шанс на отримання Нобелівської премії миру у 2019 році.

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