Нема грошей, нема торта: що в соцмережах пишуть про історію в школі

Копирайт изображения Фото з Facebook Мар'яни П'єцух Image caption Торт, який не дали дитині зі 151-ї школи, бо її батьки не здавали гроші

Нещодавно у 151-й школі Харкова розгорівся скандал через те, що учениці шостого класу не дали торт, бо її мама не здала гроші на святкування закінчення першої четверті.

Користувачів соцмереж обурило те, що дитині не дозволили піти додому, вона плакала, поки однокласники їли торт, а одна з мам з батьківського комітету розповіла всьому класу, що дівчинка залишилась без солодощів через позицію батьків.

"Це помста і покарання за іншу думку", "не треба йти проти колективу" - як соцмережі відреагували на історію з тортом.

"Паростки булінгу"

Таке ставлення до дитини називали знущанням і цькуванням.

"Сюрприз організували з метою помсти мамі, яка не здає гроші у фонд школи і класу. Дитину примусили залишитися на "чаєпітіє" і змусили дивитися, як інші діти їдять торт", - розповідає журналістка Мар'яна П'єцух, яка опублікувала фото торта.

"Це жахіття!? Саме тут зростають паростки булінгу. І ще хіба можна такими методиками виховувати людей? Клас це не столовка і навіть не кав'ярня. Це частина освітнього простору", - вважає користувач Вадим Костенко.

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"Ця абсолютно дикунська новина виносить мозок. Це похлєще "блінов з лопати", над якими ми сміємося", - обурюється громадський діяч Зоя Казанжи.

Після того, як історія з тортом набула розголосу, про це написали ЗМІ, а журналісти приїхали на батьківські збори у школу, класного керівника цього класу відсторонили, директору школи винесли догану, а в управлінні освіти Слобідського району Харкова подібне ставлення представників батьківського комітету до дитини назвали неприйнятним.

"Третій день читаю подробиці цієї історії і аж тіпає...От думаю - коли вже у навчальних закладах "наремонтуються", "нажеруться" і всіх обдарують?!", - пише Софія Богуцька.

"Знаєте, я сподіваюся на одне, що моя дитина ніколи не опуститься до такого рівня, щоб сміятися з дитини і не поділиться з нею тістечком або тортом, (я і після цього випадку їй ще раз розповім, що з друзями треба ділитися), в той час коли вчитель і батьки цього зробити не побажали", - поділилась у коментарях у Facebook Олеся Мирошниченко.

"Треба заборонити у школах взагалі будь-які подарунки будь-кому і всі ці пригощання. Цим всім можна займатися поза школою. Вдома, з друзями. А не усі ці скидання грошей на все на світі", - висловилась Тетяна Узун.

Проте, як зазначив один з користувачів у Facebook, ця історія вже давно не про торт. Інцидент актуалізував питання зборів грошей у школах.

"Як на мене, висновок головний такий: повинна бути створена система, за якої дискримінація людей (дітей і дорослих) через небажання платити будь-які неофіційні побори стане неможливою", - пише у Facebook журналіст Отар Довженко.

"Правильно зробили"

Критикували вчинок представників батьківського комітету не всі. Дехто став на захист батьків, які ділили торт.

"Задовбали цим тортом. Правильно зробили, що торта не дали. Останній день чверті був. Могла вдома залишити дочку, всім відомо, що в останній день ніхто не вчиться. Спеціально на скандал наривались. Чому через одну принципову маму повинні страждати інші діти. За що догана. Нема грошей. Нема торта", - вважає Катерина Сиром'ятникова.

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Також дехто у Facebook вважає, що у збиранні грошей нічого поганого немає.

"Я не розумію людей, які не здають гроші з принципу. Радянський союз давно здох!!! Хочеш чогось в житті - плати. Це нормально. Все коштує грошей. І нічого взагалі не бачу поганого в фондах школи і класу", - пише Світлана з Одеси.

Голова батьківського комітету 151-ї школи Михайло Мусатов у Facebook заявив, що на вчителів і батьків школи вилили ріки бруду, їх "принижували, погрожували і тролили", але, на його думку, звинувачувати у інциденті лише представників "батьківської трійки" - так він називає представників батьківського комітету - несправедливо, бо робота у цих трійках - це не привілей, а покарання.

При цьому він визнає, що дитина отримала моральну травму, але "якщо хочемо, щоб в класі був колектив, то з ним потрібно рахуватися. Батьки Діани пішли не проти системи, а протиставили себе колективу".

"Все, що ви хотіли знати про совок і рабське мислення", - прокоментувала таку реакцію голови батьківського комітету Іванна Коберник, радниця міністра освіти.

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