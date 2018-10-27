НеПроґавте: рекорди фільму "Скажене весілля" та "втеча мізків" з України

Пропустили новини цього тижня? Надолужте втрачене із нашим коротким, але вичерпним дайджестом.

Головні теми тижня:

Нове визнання для Олега Сенцова

Український режисер Олег Сенцов, який відбуває 20-річний тюремний строк у Росії, став першим українцем, що отримав премію імені Сахарова.

Копирайт изображения Антон Наумлюк

Сестра ув'язненого режисера вважає, що "це додатковий крок до звільнення Олега".

Дізнавайтесь також, що це за премія та хто з видатних людей вже ставав її лауреатами.

Зимовий час наступає

Цього року Україна перейде на зимовий час в ніч з 27 на 28 жовтня. Чому ця осінь може стати останньою, коли українці переведуть годинники?

Копирайт изображения Getty Images

Кіно по-українськи

Українська комедія "Скажене весілля" побила відразу кілька рекордів українського прокату, зібравши за три вікенди понад 40 млн гривень.

Копирайт изображения film.ua

Зірковий склад, несподівані амплуа та справжній спецназ - чим ще вразила стрічка українського глядача.

Ексклюзив:

Прощання з батьківщиною

Економічні проблеми останніх років, падіння доходів і безпекова ситуація збільшили "втечу мізків" з України.

Програмісти, науковці, інженери та лікарі розповіли, що мотивує українців до міграції та що вони радять, щоб це виправити?

Копирайт изображения Максим Шкіндер Image caption Уродженець Енергодара Максим Шкіндер навчався в Туринському університеті, вже кілька років працює у Лондоні

Вражаюча соціологія

Попри анексію Криму та конфлікт на Донбасі майже кожен другий житель України добре ставиться до Росії. У деяких користувачів соцмереж такі результати опитування викликали збентеження, а подекуди навіть шок.

Про що говорять ці цифри?

Копирайт изображения Getty Images Image caption Соціологи твердять, що ставлення українців до російської влади гірше, ніж ставлення до жителів Росії.

Таємниці слідства

Правоохоронці часто використовують дані з мобільних телефонів у своїх розслідуваннях. Які відомості може розкрити мобільний про його власника і як отримують цю інформацію, читайте в матеріалі BBC News Україна.

Копирайт изображения UNIAN

Із міжнародних новин:

Скандал зі зниклим журналістом

Драматична історія зникнення опозиційного саудівського журналіста Джамаля Хашоггі цього тижня отримала продовження.

І в Туреччині, і в Саудівській Аравії визнали, що вбивство журналіста було спланованим та відбулось на території саудівського консульства в Стамбулі.

Для Саудівської Аравії, спадкового принца країни Мухаммеда бін Салмана та міжнародної політики загалом це вбивство може мати дуже серйозні наслідки.

Ваш пристрій не підтримує відтворення мультимедійних файлів Саудівська влада визнає факт убивства, але відкидає причетність королівської родини.

Пригоди російських туристів в Італії

Мережу збурила аварія на ескалаторі в римському метро, через яку постраждали 30 вболівальників російського футбольного клубу ЦСКА. 15 з них опинилися в лікарні, кільком навіть знадобилася операція.

В уряді Італії провину за інцидент поклали на самих фанатів.

Копирайт изображения VIGILI DEL FUOCO

Нові традиції

Британська королівська родина у щоденному житті керується низкою жорстких правил поведінки. Раніше цих правил дотримувалися беззаперечно, але в останні роки монархія стала більш гнучкою.

Копирайт изображения Getty Images

А також - наука, культура, технології:

Хочете отримувати головні новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram!