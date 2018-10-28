Між двома світовими війнами: знімки єврейського фотографа Романа Вишняка

Копирайт изображения Mara Vishniac Kohn Image caption Учні єврейської школи. Мукачеве, Україна. 1935-1938 рр.

Єврейський музей Лондона і місцева The Photographers' Gallery проводять першу британську виставку робіт російсько-американскього фотографа Романа Вишняка (1897-1990), який є одним з найвідоміших соціально-документальних фотографів XX століття.

Ймовірно, Вишняк найбільш відомий завдяки кадрам, які задокументували життя євреїв у Східній Європі в період між двома світовими війнами.

Вишняк народився в Москві, в родині місцевих євреїв. У 1920 році він переїхав до Берліна, де приєднався до кількох фотографічних клубів.

Надихаючись космополітизмом і експериментальним духом, який тоді панував у німецькій столиці, Вишняк озброївся камерою і почав знімати все, що його оточує.

В ранніх роботах фотографа відчувається вплив європейського модернізму - про це свідчать любов Вишняка до ліній, гострих кутів та драматичного використання світла і тіні.

Копирайт изображения Mara Vishniac Kohn Image caption Мийник вікон балансує на драбині. Берлін, середина 1930-х років

Копирайт изображения Mara Vishniac Kohn Image caption Інтер'єр Антхальского вокзалу біля Потсдамської площі. Берлін, 1920-1930 рр.

Період розвитку Вишняка як фотографа збігся у часі з політичними змінами, які якраз відбувалися в Німеччині. В його знімках відчувається візуальне передчуття наростаючого тиску на євреїв і розквіту нацизму.

Копирайт изображения Mara Vishniac Kohn Image caption Донька Вишняка Мара біля передвиборчого плакату на підтримку Поля фон Гіндебурга і Адольфа Гітлера. "Маршал і Капрал: Боріться разом з нами за мир і рівноправ'я". Берлін, 1933 рік

Соціальні і політичні проблеми швидко стали головними в роботах Вишняка і привернули до себе увагу організацій, які прагнули підтримати єврейське населення.

У 1935 році Вишняка найняла найбільша у світі організація з допомоги євреям під назвою "Джойнт": фотографа просили знімати життя збіднілого єврейського населення Східної Європи.

Ці фотографїї мали продемонструвати, для чого існує "Джойнт" і допомогти збирати кошти на благодійність.

Копирайт изображения Mara Vishniac Kohn Image caption Сара у ліжку в підвальному приміщенні. Варшава, 1935-1937 рр.

Копирайт изображения Mara Vishniac Kohn Image caption Єврейський квартал в Братиславі. 1935-1938 рр.

Копирайт изображения Mara Vishniac Kohn Image caption Юнаки з Сіоністського молодіжного руху вивчають різні види і техніки будівництва. Нідерланди, 1938-1939 рр.

Вишняк залишив Європу в 1940 році і разом з сім'єю прибув до Нью-Йорка в перший день 1941 року.

Він продовжував документувати наслідки Другої Світової війни у 1940-х і 1950-х, здебільшого фокусуючись на єврейських біженцях, які змогли пережити Холокост.

Копирайт изображения Mara Vishniac Kohn Image caption Покупці в черзі за м'ясом. Вашингтонський ринок, Нью-Йорк, 1941-1944 рр.

Роботи Романа Вишняка будуть виставлені у The Photographers' Gallery і Єврейському музеї Лондона до 24 лютого наступного року.

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