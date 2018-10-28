Між двома світовими війнами: знімки єврейського фотографа Романа Вишняка
Єврейський музей Лондона і місцева The Photographers' Gallery проводять першу британську виставку робіт російсько-американскього фотографа Романа Вишняка (1897-1990), який є одним з найвідоміших соціально-документальних фотографів XX століття.
Ймовірно, Вишняк найбільш відомий завдяки кадрам, які задокументували життя євреїв у Східній Європі в період між двома світовими війнами.
Вишняк народився в Москві, в родині місцевих євреїв. У 1920 році він переїхав до Берліна, де приєднався до кількох фотографічних клубів.
Надихаючись космополітизмом і експериментальним духом, який тоді панував у німецькій столиці, Вишняк озброївся камерою і почав знімати все, що його оточує.
В ранніх роботах фотографа відчувається вплив європейського модернізму - про це свідчать любов Вишняка до ліній, гострих кутів та драматичного використання світла і тіні.
Період розвитку Вишняка як фотографа збігся у часі з політичними змінами, які якраз відбувалися в Німеччині. В його знімках відчувається візуальне передчуття наростаючого тиску на євреїв і розквіту нацизму.
Соціальні і політичні проблеми швидко стали головними в роботах Вишняка і привернули до себе увагу організацій, які прагнули підтримати єврейське населення.
У 1935 році Вишняка найняла найбільша у світі організація з допомоги євреям під назвою "Джойнт": фотографа просили знімати життя збіднілого єврейського населення Східної Європи.
Ці фотографїї мали продемонструвати, для чого існує "Джойнт" і допомогти збирати кошти на благодійність.
Вишняк залишив Європу в 1940 році і разом з сім'єю прибув до Нью-Йорка в перший день 1941 року.
Він продовжував документувати наслідки Другої Світової війни у 1940-х і 1950-х, здебільшого фокусуючись на єврейських біженцях, які змогли пережити Холокост.
Роботи Романа Вишняка будуть виставлені у The Photographers' Gallery і Єврейському музеї Лондона до 24 лютого наступного року.
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