Австрійські та італійські націоналісти сваряться через німецькомовний регіон

Image caption На вулицях Больцано лунає австрійська народна музика - чимало мешканцв тут розмовляють німецькою

Між Австрією та Італією розгорілася суперечка про подвійне громадянство для жителів прикордонного італійського регіону Південний Тіроль.

Інтенсивності цьому диспуту надає те, що в ньому беруть участь дві націоналістичні партії з практично ідентичною позицією з багатьох питань. Але ось цей німецькомовний регіон став для них яблуком розбрату.

Австрійська ультраправа "Партія свободи", яка сформувала уряд країни разом з консерваторами, хоче, аби німецькомовні жителі провінції могли отримувати австрійське громадянство на додачу до італійського. Однак італійський уряд рішуче виступив проти цього.

Міністр внутрішніх справ і одночасно заступник голови уряду Італії Маттео Сальвіні, один з лідерів Ліги Півночі, зазвичай називає австрійську Партію свободи своїм союзником.Але цього разу він дав зрозуміти, що не допустить подвійного громадянства.

Національна ідентичність - складне питання для жителів провінції.

Image caption Чоловіки в найбільш північній італійській провінції носять короткі шкіряні штани ледергозе

Молоді люди в традиційних австрійських ледергозе - коротких шкіряних штанах на підтяжках - ляскають себе по стегнах та тупотять в такт, виконуючи танець шуплатлер на головній площі міста Больцано. В сусідньому кафе відвідувачі спостерігають за ними, поїдаючи яблучний струдель.

Все це виглядає і звучить непідробно по-австрійськи. Проте це Італія, і італійською ця провінція називається Трентіно - Альто-Адіже.

Вона була частиною Австро-Угорської імперії Габсбургів до закінчення Першої світової війни, коли цей регіон був анексований Італією.

Зараз Філіп та його друг Сімон - громадяни Італії, але якщо Австрії вдасться домогтися свого, то незабаром вони зможуть отримати та друге громадянство. Сімон говорить, що він би не відмовився, якби в нього така можливість.

"Якщо в Європі в наступні 20 або 30 років станеться щось несподіване, то подвійне італійсько-австрійське громадянство може бути корисним, якщо це не буде занадто дорого", - говорить він.

Філіп не поділяє впевненості свого товариша.

"З подвійним громадянством з'являється набагато більше зобов'язань. В Італії скасували обов'язкову службу в армії. В Австрії як і раніше потрібно служити. Не всі думають про можливі наслідки", - говорить він.

Image caption Маттео Сальвіні (у центрі) рішуче виступів проти пропозиції подвійного громадянства для німецькомовних мешканців Тиролю

Кілька годин по тому я йду на фестиваль хорового співу в компанії губернатора провінції Арно Компатчера.

Школярі виконують італійську військову пісню, написану в 1917 році, незадовго до того, як провінція увійшла до складу Італії.

Південний Тіроль - приклад історії успіху, каже мені губернатор. Тут німцям та італійцям вдалося подолати кровопролитні етнічні конфлікти.

"Весь світ дивиться на нас, тому що в інших місцях так не вийшло", - говорить він.

"Нам вдалося з цим впоратися, створити середовище, де разом живуть кілька етно-лінгвістичних груп там, де до цього була тільки війна та етнічні конфлікти. Сьогодні нам вдається жити разом, не втрачаючи при цьому своєї яскравої самобутності. У нас є спагеті та книдлі, ми намагаємося брати краще від кожної культури та не боїмося за свою національну ідентичність ", - говорить губернатор.

Image caption Віце-канцлер Австрії Гайнц-Крістіан Штрахе (другий справа) поширював у Південному Тиролі свої націоналістичні ідеї

Однак деякі жителі регіону побоюються, що цей баланс може бути порушений, якщо Австрія почне роздавати мешканцям Південного Тиролю свої паспорти.

Ідея з подвійним громадянством належить віце-канцлеру Австрії Гайнцу-Крістіану Штрахе з "Партії свободи".

Австрійцям заборонено мати подвійне громадянство, але Штрахе хоче зробити виняток для тих жителів Південного Тіролю, які говорять німецькою або ладинською мовою - але не для тих, хто говорить італійською.

В ході недавнього візиту в Больцано Штрахе заявив, що подвійне громадянство матиме велике значення для багатьох тирольців. "Національна ідентичність, яку вони та так відчувають, буде підтверджена документально", - сказав він.

Однак, на думку фахівця в області законодавства і порівняльного правознавства, професора Франческо Палермо, плани Штрахе, які поки ще вимагають детального опрацювання, можуть виявитися дискримінаційними з точки зору міжнародного права.

"Австрія, як правило, не визнає подвійне громадянство, тому або цей закон має бути змінений повністю, або Відню доведеться щоразу шукати розумне виправдання тому, що для жителів Південного Тиролю зробили виняток", - додає він.

Основною проблемою, говорить Палермо, буде визначення критеріїв - кому надавати друге громадянство, а кому ні. "Якщо критерієм буде спадковість, то постає питання - чому його надають лише деякими потомкам жителів імперії Габсбургів, але не іншим?" - запитує експерт.

Барбара Фарсеко, німецькомовна журналістка газети Dolomiti вважає, що австрійська ініціатива може призвести до розколу між різними громадами.

"Італійцям це не подобається. І я боюся, що це спричинить розкол в німецькомовних спільнотах. Виникне свого роду конкуренція - хто більший тіролець. Власники італійського паспорта вже можуть майже все, австрійський паспорт їм не особливо потрібний. Я б хотіла бачити один європейський паспорт для всіх європейських громадян", - говорить вона.

Image caption Больцано є мальовничим та багатим італійським регіоном

За словами Арно Компатчера, з опитувань громадської думки випливає, що 17% жителів регіону безумовно хотіли б мати подвійне громадянство.

"Ще 35% говорять, що це було б непогано, але не прагнуть отримати його за всяку ціну. І приблизно 45% говорять - ні, нам це не потрібно", - розповідає губернатор.

Плани австрійської влади можуть зіткнутися не тільки з юридичними перешкодами. Маттео Сальвіні чітко дав зрозуміти, що плани Австрії йому не до душі.

Ноемі, молода італійка, яка називає себе прихильницею Сальвіні, вважає, що жителям Південного Тіролю потрібно лише одне громадянство.

"Вважаю, що якщо ви італієць, то потрібно бути італійцем. Це почуття приналежності. Я належу Італії, тому мені потрібен італійський паспорт", - говорить вона.