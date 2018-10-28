Як виглядали паради на День мертвих?
Тисячі людей у Мексиці, одягнених у костюми скелетів, взяли участь у параді, присвяченому вшануванню мертвих.
Парад до Дня Мертвих у такому масштабі не проводився у столиці Мексики, допоки його не популяризував фільм про суперагента 007 Джеймса Бонда "Спектр".
Вперше подібний захід пройшов у 2016 році, цьогорічний парад став третім.
Цьогорічний парад був присвячений мігрантам, які загинули під час спроби втечі зі своєї країни.
Раніше Мексика запропонувала тимчасові дозволи на роботу мігрантам, які попросять притулку в країні. У такий спосіб влада намагається зупинити "караван біженців" з Центральної Америки, який рухається до США.
У колонах люди тримали плакати із написами: "По цей бік також є мрія".
День Мертвих "Día de Muertos" зазвичай відзначають 2 листопада, коли сім'ї вшановують померлих близьких та вірять, що їхні душі повертаються на Землю, щоб побути з ними.
Учасники параду оточені чорнобривцями - квітами, які, як вважають, провадять душі мертвих своїми яскравими кольорами та запахом.
Гримери працювали цілий день, щоби учасники параду виглядали як Катріна - елегантний жіночий скелет, популярний образ у мексиканській культурі.
Попри те, що Катріна - жіночий образ, чоловіки також принаряджаються в аналогічні чоловічі образи смерті.
Аналогічний парад пройшов у місті Гвадалахара, у західній частині Мексики.
Організатори влаштували парад із живою музикою, артистами та жонглерами.
У Лос-Анджелесі, штат Каліфорнія, люди також влаштували фестиваль до Дня мертвих. У них подія проходить в 19-те, на знаменитому кладовищі Hollywood Forever.
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