Як виглядали паради на День мертвих?

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Тисячі людей у Мексиці, одягнених у костюми скелетів, взяли участь у параді, присвяченому вшануванню мертвих.

Парад до Дня Мертвих у такому масштабі не проводився у столиці Мексики, допоки його не популяризував фільм про суперагента 007 Джеймса Бонда "Спектр".

Вперше подібний захід пройшов у 2016 році, цьогорічний парад став третім.

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Цьогорічний парад був присвячений мігрантам, які загинули під час спроби втечі зі своєї країни.

Раніше Мексика запропонувала тимчасові дозволи на роботу мігрантам, які попросять притулку в країні. У такий спосіб влада намагається зупинити "караван біженців" з Центральної Америки, який рухається до США.

У колонах люди тримали плакати із написами: "По цей бік також є мрія".

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День Мертвих "Día de Muertos" зазвичай відзначають 2 листопада, коли сім'ї вшановують померлих близьких та вірять, що їхні душі повертаються на Землю, щоб побути з ними.

Учасники параду оточені чорнобривцями - квітами, які, як вважають, провадять душі мертвих своїми яскравими кольорами та запахом.

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Гримери працювали цілий день, щоби учасники параду виглядали як Катріна - елегантний жіночий скелет, популярний образ у мексиканській культурі.

Попри те, що Катріна - жіночий образ, чоловіки також принаряджаються в аналогічні чоловічі образи смерті.

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Аналогічний парад пройшов у місті Гвадалахара, у західній частині Мексики.

Організатори влаштували парад із живою музикою, артистами та жонглерами.

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У Лос-Анджелесі, штат Каліфорнія, люди також влаштували фестиваль до Дня мертвих. У них подія проходить в 19-те, на знаменитому кладовищі Hollywood Forever.

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