Як виглядали паради на День мертвих?

  • 28 жовтня 2018
People in skull dress hold pots with fabric in them Копирайт изображения AFP

Тисячі людей у Мексиці, одягнених у костюми скелетів, взяли участь у параді, присвяченому вшануванню мертвих.

Парад до Дня Мертвих у такому масштабі не проводився у столиці Мексики, допоки його не популяризував фільм про суперагента 007 Джеймса Бонда "Спектр".

Вперше подібний захід пройшов у 2016 році, цьогорічний парад став третім.

Women dressed as butterflies dance during the parade Копирайт изображения Getty Images

Цьогорічний парад був присвячений мігрантам, які загинули під час спроби втечі зі своєї країни.

Раніше Мексика запропонувала тимчасові дозволи на роботу мігрантам, які попросять притулку в країні. У такий спосіб влада намагається зупинити "караван біженців" з Центральної Америки, який рухається до США.

У колонах люди тримали плакати із написами: "По цей бік також є мрія".

Marching band with instruments marching in parade Копирайт изображения AFP
Presentational white space
People in giant skull masks and lots of colours and decoration Копирайт изображения AFP

День Мертвих "Día de Muertos" зазвичай відзначають 2 листопада, коли сім'ї вшановують померлих близьких та вірять, що їхні душі повертаються на Землю, щоб побути з ними.

Учасники параду оточені чорнобривцями - квітами, які, як вважають, провадять душі мертвих своїми яскравими кольорами та запахом.

People dressed in skeleton make-up dance in colourful parade Копирайт изображения AFP
Presentational white space
A woman with skeleton make-up has a large floral hat on Копирайт изображения AFP

Гримери працювали цілий день, щоби учасники параду виглядали як Катріна - елегантний жіночий скелет, популярний образ у мексиканській культурі.

Попри те, що Катріна - жіночий образ, чоловіки також принаряджаються в аналогічні чоловічі образи смерті.

People dress as a wall of skulls Копирайт изображения AFP
Presentational white space
People in colourful dress and skull masks in the parade Копирайт изображения AFP
A skeleton depiction of Mexican singer Копирайт изображения AFP
Presentational white space
A large parade float of Frida Kahlo Копирайт изображения AFP

Аналогічний парад пройшов у місті Гвадалахара, у західній частині Мексики.

Організатори влаштували парад із живою музикою, артистами та жонглерами.

A woman with full skull make-up and flower headband on Копирайт изображения Getty Images
Presentational white space
Women, dressed up, carry red fabric Копирайт изображения Getty Images
Presentational white space
A man dressed as a dead chauffeur skeleton escorts parade through an underpass Копирайт изображения Getty Images

У Лос-Анджелесі, штат Каліфорнія, люди також влаштували фестиваль до Дня мертвих. У них подія проходить в 19-те, на знаменитому кладовищі Hollywood Forever.

A woman in skeleton make-up carries and umbrella Копирайт изображения Getty Images
Presentational white space
A couple in full day-of-the-dead dress including light up headband Копирайт изображения Getty Images

Всі зображення захищені авторськими правами.

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