Шахтарі під землею: чи може страйк у Лисичанську перерости у загальний?

Копирайт изображения facebook.com/сергій каплін

Одинадцятий день 15 шахтарів шахти імені Капустіна на Луганщині страйкують під землею, на глибині понад 500 метрів, домагаючись виплати заборгованості по зарплатах. Вони - одні із тисяч гірників, яким не повертають борги.

Загалом заборгованість по всіх державних шахтах в Україні становить майже 800 млн гривень. Незалежна профспілка гірників України називає цифру один мільярд гривень.

29 жовтня депутат парламенту Сергій Каплін, який перебуває на шахті імені Капустіна, заявив, що "підземний штаб" попередив про те, що чотири шахти "Лисичанськвугілля", на яких працює близько чотирьох тисяч гірників, зупинять роботу.

Страйкарі також погрожують "перекрити всі дороги Лисичанська і траси на Харків і Київ", а у разі невиконання вимог закличуть "шахтарів, вчителів, лікарів, дітей війни, пенсіонерів і всіх принижених владою йти на Київ".

Значно підвищилась соціальна напруга в шахтарських колективах, яка на цей час досягла критичного стану і призводить до прояву радикальних, і часом, вже некерованих профспілками протестних дій Віктор Турманов, голова Профспілки працівників вугільної промисловості України

Інформацію про страйк усіх чотирьох шахт об'єднання "Лисичанськвугілля" підтвердив BBC News Україна заступник голови Луганської військово-цивільної адміністрації Юрій Клименко.

"Так, усі шахти "Лисичанськвугілля" страйкуватимуть. Це буде не підземний страйк, вони зупинять роботу і не працюватимуть доти, доки гроші не надійдуть на картки", - повідомив він.

Водночас, Юрій Клименко сказав, що у найближчі дні, можливо, вже 29 жовтня будуть погашені борги по зарплаті за 2017-2018 роки гірникам шахти імені Капустіна.

"Немислимі умови"

Ця шахта - одна з найпроблемніших за умовами праці на Луганщині.

"Протест тут, під землею, проходить у немислимих умовах. Поруч пацюки. Шахта практично затоплена. Жахливі умови для ночівлі. Хлопці сплять на рейках, на дошках, у вкрай небезпечних для здоров'я умовах", - заявляв журналістам депутат парламенту Сергій Каплін, котрий перебуває безпосередньо поруч із гірниками.

Копирайт изображения facebook.com/сергій каплін Image caption Вони у загрозливих для життя умовах, твердить депутат парламенту Сергій Каплін

Лідер Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець вважає, що поширення страйку на інші вугільні підприємства - цілком реальні. Він звинувачує міністерство вугільної промисловості та енерегетики і уряд у нездатності реально оцінити ситуацію у галузі.

"Якщо не вжити необхідних заходів для погашення заборгованості перед шахтарями ПАТ "Лисичанськвугілля" та гірниками інших об'єднань, то акції протестів з понеділка стрімко поширюватимуться на інші шахти та об'єднання", - написав він у Facebook.

Це вже не перший підземний страйк на шахті імені Капустіна. У липні 2017 року гірники вдалися до подібної акції. Причина та сама - невиплата заборгованості по зарплатах. Тоді під землею страйкувало близько 70 гірників кількох шахт "Лисичанськвугілля".

Цього разу шахтарі вимагають також відставки гендиректора об'єднання Валентина Кисельова.

Критичний стан і бюджет

Голова Профспілки працівників вугільної промисловості України Віктор Турманов називає ситуацію із поверненням зарплат критичною.

"Протягом останніх чотирьох місяців на державних вугледобувних підприємствах країни значно підвищилась соціальна напруга в шахтарських колективах, яка на цей час досягла критичного стану і призводить до радикальних, і часом вже некерованих профспілками протестних дій", - твердить лідер Профспілки працівників вугільної промисловості України Віктор Турманов.

Головна причина - недостатнє фінансування шахт.

"Починаючи з червня 2018 року, ситуація з невиплати заробітної плати шахтарям весь час погіршується і заборгованість з неї на цей час становить 785 млн гривень", - цитує Віктора Турманова сайт профспілки.

22 жовтня, тобто, після початку страйку на шахті Капустіна, міністерство фінансів України спрямувало на державні вугільні підприємства 136 млн гривень, але, наголошує Віктор Турманов, це не розв'язує проблеми погашення боргів і виплати поточної зарплатні, оскільки заборгованість становить 785 млн гривень.

За даними Незалежної профспілки гірників України Михайла Волинця, цей борг сягає одного мільярда гривень.

Профспілки також не задоволені перспективами фінансування вугільної галузі у 2019 році, позаяк у проекті Державного бюджету, схваленого у першому читанні, загальні видатки на галузь плануються на рівні 2,6 млрд гривень, у той час як профспілка пропонувала 7,6 млрд гривень.