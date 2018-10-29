Бразилія обрала президентом ультраправого: що про нього відомо

Копирайт изображения Getty Image caption Жаір Болсонару приступить до виконання обов'язків 1 січня 2019 року

Президентом Бразилії обрано ультраправого політика Жаіра Болсонару.

У другому турі виборів він набрав понад 55% голосів, його опонент від лівоцентристської Партії трудящих Фернанду Аддад - майже 45% голосів.

Болсонару вступить на посаду 1 січня 2019 року.

На виборах більшість бразильських штатів, зокрема Ріо-де Жанейро та штат Парана, де проживають чимало українців, проголосували за Болсонару.

Аддад, який брав участь на виборах у тандемі з комуністкою Мануелою д'Авілою, переміг у бідних північно-східних штатах країни. Він оголосив про перехід в опозицію.

Болсонару вже привітав з перемогою президент США Дональд Трамп. "Ми висловлюємо наше бажання ще ближче об'єднати ці дві великі нації і просунутися на шляху до свободи та процвітання", - написав новообраний президент Бразилії в Twitter.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Лідери лівих Фернанду Аддад та Мануела д'Авіла оголосили про перехід в опозицію

Що відомо про Болсонару?

Жаір Мессіас Болсонару народився в 1955 році у штаті Сан-Паулу. Він є нащадком італійських емігрантів, які прибули до Бразилії після Другої світової війни.

Молодість Болсонару провів на військовій службі, був артилеристом та десантником, дослужився до звання капітана. У 1986 році він був заарештований на 15 днів після публікації статті, в якій критикував низькі зарплати для військових. У 1988 році він залишив військову службу і почав політичну кар'єру, а з 1991 року є депутатом Конгресу від Ріо-де-Жанейро.

В останні роки Болсонару привернув електорат обіцянками вести принципово іншу політику, ніж в лівоцентристської Партії трудящих на чолі з відправленим у в'язницю за корупцію екс-президентом Луїсом Інасіу Лулою да Сілвою та відправленою у відставку в результаті імпічменту у 2016 році Ділмою Русеф.

Партія трудящих перебувала при владі 2003-2016 роках, і хоча більша частина цього періоду припала на роки економічного піднесення та подолання бідності для мільйонів бразильців, з 2013 року Бразилія почала занурюватися в економічну кризу, а корупційні скандали підірвали довіру до уряду.

"Вони виправдовують свої помилки, вони навішують ярлики, вони фіксуються на слові "диктатура", а тим часом понад 14 мільйонів чоловік - без роботи, щороку - 60 тисяч вбивств і 50 тисяч зґвалтувань. Ось що хвилює людей", - писав Болсонару про своїх опонентів з Партії трудящих у Twitter незадовго до виборів.

На початку вересня Болсонару був серйозно поранений: на одній з передвиборних зустрічей його вдарив ножем чоловік. В результаті протягом майже місяця, до кінця минулого тижня, Болсонару вів передвиборну кампанію з лікарняного ліжка. Це, на думку його опонентів, зіграло йому на руку: суперники з етичних міркувань утримувалися від жорстких випадів на його адресу.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Серед прихильників Болсонару - чимало молоді

"Тропічний Трамп" та симпатик військової хунти

Під час передвиборної кампанії Болсонару неодноразово заявляв, що президент США Дональд Трамп є його кумиром. За ультраправі погляди новообраного президента іноді називають "тропічним Трампом".

Болсонару симпатизує військовій хунті, яка керувала Бразилією з 1964 по 1985 роки. Він заявляв, що "підтримує тортури", а свій голос за імпічмент президента Ділми Русеф у 2016 році присвятив полковнику Карлосу Устрі, якого звинувачували в тортурах та вбивстві опонентів хунти.

Соратник Болсонару, обраний віце-президентом країни колишній генерал Амільтон Мурау, у виступі в 2017 році припускав можливість втручання військових в політичну ситуацію в країні, оскільки, за його словами, "серед обов'язків бразильської армії є гарантія функціонування інституцій та правопорядку".

Копирайт изображения Getty Images Image caption Деякі прихильники Болсонару навіть одягали футболки з зображенням полковника Карлоса Устри, якого звинувачували у вбивстві та тортурах опонентів військової хунти

Новообраний президент виступає проти прав сексменшин, в інтерв'ю Playboy у 2011 році заявив, що "був би не в змозі любити сина-гея".

Болсонару виправдовує меншу оплату праці для жінок, ніж для чоловіків, тому що жінка може завагітніти та піти в декрет.

Його опоненти постійно нагадують йому про фразу, сказану у 2014 році під час суперечки з депутатом Марією до Розаріо від Партії трудящих: "Я кажу, що не збираюся тебе ґвалтувати, бо ти на це не заслуговуєш".

Копирайт изображения Getty Images Image caption Через заяви Болсонару щодо жінок феміністичні організації розгорнули у вересні кампанію проти кандидата під назвою "Не він"

Багато прихильників Болсонару вважають його рятівником країни, і переконані, що він забезпечить безпеку Бразилії, підтримає традиційні цінності, а також буде виступати проти легалізації абортів.

Він також заявляв, що очистить Бразилію від корумпованих політиків. Ця обіцянка є особливо популярною, оскільки виборці втомилися від корупційних скандалів.

Ліберал в економіці

Як пояснює оглядач ВВС Пабло Учоа, економічну орієнтацію Болсонару добре ілюструє те, кого він хоче призначити міністром фінансів. "Це ультра-неоліберал Паулу Гедес, який виступає за приватизацію та скорочення соціальної допомоги", - говорить Учоа.

Болсонару обіцяє вести економічну політику, протилежну тій, якої дотримувалися президенти від Партії трудящих, Луїс Інасіу Лула да Сілва (2003-2011 роки) і Ділма Русеф (2011-2016 роки).

Партія трудящих в рамках боротьби з наслідками фінансової кризи та політики стимулювання економіки збільшувала витрати, а також підтримувала експансію бразильського бізнесу за кордоном. Бразильський банк розвитку видавав великі кредити компаніям на проекти на Кубі, у Венесуелі, в інших країнах Латинської Америки та Африки.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Економічну політику Болсонару, скоріше за все, визначатиме його радник Паулу Гедес - прихильник приватизації та скорочення соціальних програм

"Багато з цих проектів загрузли в корупційних скандалах - ці компанії платили відкати політичним партіям, - пояснює Пабло Учоа, - тому, як бачите, економічна модель і корупція були пов'язані між собою".

Болсонару обіцяв, зокрема, продати державну нафтову компанію Petrobras, в махінаціях з грошима якої звинувачували Лулу і Русеф.

72-річного Лулу да Сілва на початку цього року засудили до 12 років в'язниці. На думку слідства і суду, в роки його правління Petrobras за хабарі систематично роздавав підряди приватним компаніям, і одним з одержувачів таких хабарів був сам Лула. Русеф при Лулі очолювала Petrobras.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Лула да Сілва та Ділма Русеф були надзвичайно популярними ще п'ять років тому, але корупційні скандали залишили їх без влади, а у випадку Лули - в ув'язненні

Що він обіцяє?

Однією з основних обіцянок Жаіра Болсонару є посилення боротьби зі злочинністю. Він пропонує зменшити вік кримінальної відповідальності до 16 років та запровадити імунітет для поліцейських на час виконання їхньої професійної діяльності. Це означає, що якщо поліцейський вчинить під час операції вбивство з необережності, його не покарають, адже це було під час виконання професійних обов'язків.

Для гвалтівників новий президент обіцяє запровадити хімічну кастрацію.

Копирайт изображения AFP Image caption Болсонару обіцяє запровадити імунітет для поліцейських, на час виконання обов'язків

Болсонару пропонує розширити право громадян на володіння зброєю. На думку політика, кожен бразилець повинен мати право мати зброю і здійснювати своє право на "самозахист".

Обраний президент обіцяє покінчити з гендерною освітою та "ранньою сексуалізацією" в школі, створити в кожному штаті військові школи, відмовитися від расових квот в університетах.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Болсонару обіцяє прибрати гендерну освіту зі школи

Окрім того, Болсонару обіцяє більше не закріпляти право корінних народів на земельні ділянки.

Болсонару також обіцяє зробити більш жорсткою міграційну політику на тлі появи десятків тисяч біженців з Венесуели. Він пропонував створити табори біженців для венесуельців.

"Бразилія не може бути країною відкритих кордонів", - наголосив він.

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