Від сонця до зірок - найкращі астрономічні фотографії року

Копирайт изображения Brad Goldpaint

Гринвічська королівська обсерваторія оголосила переможців щорічного конкурсу Astronomy Photographer of the Year.

Гран-прі конкурсу отримав американський фотограф Бред Голдпейнт, роботи якого так само стали переможцями і в кількох тематичних категоріях. Пейзаж, який журі визнало найкращим знімком 2018 року, Голдпейнт зробив в пустелі Мохаве, що в штаті Юта (США).

"Для мене це неймовірний знімок, який зібрав у собі все те, що значить бути астрофотографом: баланс між світлом і темрявою, контрастні текстури, відтінки землі, неба і одинокий фотограф під зірковим навісом захопливого масштабу і краси", - заявив один з членів журі конкурсу Вілл Гейтер.

Категорія "Люди і космос"

2 місце: Ендрю Вайт, Велика Британія

Знімок, зроблений у графстві Західний Сассекс, ставить собі за мету продемонструвати, як сильно ми відвикли від того, аби бачити красу зоряного неба у містах. Все через світлове забруднення - засвічування нічного неба штучними джерелами освітлення, які заважають проводити астрономічні спостереження.

На фото Ендрю Вайта вуличні ліхтарі вимкнені, і саме це відкриває нашому погляду красу нічного небосхилу.

Копирайт изображения Andrew Whyte

Категорія "Полярне сяйво"

Переможець: Ніколя Лефодо, Франція

Смуга полярного сяйва дрейфує над селищем Сіркка, що в Фінляндії.

Копирайт изображения Nicolas Lefaudeux

Друге місце: Метью Джеймс Тернер, Велика Британія

На фотографїї Тернера кам'яні брили підсвічуються місячним сяйвом, а полярне сяйво на фоні створює ефект того, що гори відбивають зелені промені світла.

Копирайт изображения Matthew James Turner

Категорія "Галактики"

Переможець: Стівен Мор (Австралія)

Спіральна галактика NGC 3521 розташована за 26 мільйонів світлових років від сузір'я Лева і оточена великою кількістю космічного пилу і зірок, що світяться далеко за межами її диску.

Жовто-червоні зірки, що старіють, і молоді біло-блакитні горять дуже агресивно: разом з галактичними туманностями це забезпечує велику кількість кольорових тонів.

Копирайт изображения Steven Mohr

Друге місце: Рауль Віллаверде Фраїле, Іспанія

Ця фотографія - мозаїка з 24 окремих знімків, яка містить зображення галактик Messier 31, Messier 33 і зірки Мірах.

Копирайт изображения Raul Villaverde Fraile

Категорія "Наш місяць"

Переможець: Джорді Дельпеі Боррель, Іспанія

Кольори на цьому знімку інвертовані для того, аби окремі деталі були більш чіткими. Зображення Місяця, зроблене таким чином, дає змогу розгледіти ледь помітні нерівності і інші особливості поверхні Місяця.

Копирайт изображения Jordi Delpeix Borrell

Друге місце: Пітер Ворд, Австралія

Під час повного сонячного затемнення яскравість сонячної корони, як правило, заважає розгледіти деталі поверхні Місяця. Проте завдяки зйомці з різними налаштуваннями експозиції, Пітер Ворд зміг отримати зображення, на якому поверхню супутника Землі все ж видно. Це стало можливим завдяки сонячному світлу, яке відбивалося від поверхні Землі.

Копирайт изображения Peter Ward

Категорія "Наше сонце"

Переможець: Ніколя Лефодо, Франція

Це знімок повного сонячного затемнення, зроблений в штаті Орегон, США. Сонце знаходиться ліворуч від зірки Регул і праворуч від планети Марс.

Фінальне зображення - результат поєднання понад 120 окремих фотографій.

Копирайт изображения Nicolas Lefaudeux

Планети, комети і астероїди

Переможець: Мартін Льюїс, Велика Британія

Фотограф зробив цей інфрачервоний знімок Венери за допомогою монохромної цифрової відеокамери, закріпленої до рефлектора - оптичного телескопа, який використовує як світлозбиральні елементи дзеркало.

Відео знімалося для того, аби позбутися ефекту розмиття, який створює атмосфера Землі. Після цього його окремі кадри скомбінували в єдине зображення планети.

Копирайт изображения Martin Lewis

Друге місце: Мартін Льюїс, Велика Британія

Мартін Льюїс сфотографував кожну планету Сонячної системи з власного подвір'я в місті Сент-Олбанс, що в графстві Хартфордшир.

Меркурій, Уран і Нептун знімалися в інфрачервоному діапазоні, аби деталі їхньої поверхні було легше розгледіти. Згодом ці зображення розфарбували таким чином, аби вони виглядали максимально реалістично.

Розміри усіх планет такі ж, якими спостерігач побачив би їх через телескоп.

Копирайт изображения Martin Lewis

Катенгорія "Небосхил"

Переможець: Ференц Жемар, Угорщина

Фото, на якому фотограф одночасно спіймав зіркові тропи і міське освітлення, було зроблене в Гат'ятето, що в Угорщині.

Копирайт изображения Ferenc Szémár

Друге місце: Чванхінь Су, Китай

На цьому фото, зробленому в китайській провінції Хебей, зображене повне місячне затемнення. Камера знімала сцену в режимі чотиригодинної експозиції.

Копирайт изображения Chuanjin Su

Категорія "Зірки і туманності"

Переможець: Маріо Кого, Італія

Фотографія, яку Маріо Кого зняв у Намібії, - результат шестигодинної експозиції. На знімку зображена частина сузір'я Південна Корона.

Копирайт изображения Mario Cogo

Друге місце: Маріо Кого, Італія

Туманність IC 2118, також відома як Голова відьми, - дуже слабка хмара молекулярного газу, що підсвічується зіркою Рігель - найяскравішою зіркою в сузір'ї Орегона.

Копирайт изображения Mario Cogo

Категорія "Молодий астрофотограф року"

Переможець: Фабіан Далпіаз (15 років), Італія

Знімаючи на камеру з 50-міліметровим об'єктивом, він зміг спіймати неймовірний кадр: метеорит, що пролітає над Доломітовими Альпами.

Копирайт изображения Fabian Dalpiaz

Друге місце: Логан Ніколсон (13 років), Австралія

Туманність Ета Кіля - найбільша і найяскравіша туманність. Вона знаходиться в сузір'ї Кіль.

Копирайт изображения Logan Nicholson

Спеціальна нагорода імені Патріка Мура для кращого новачка

Переможець: Тяньхонь Лі, Китай

Наприкінці 2017 року в фотографа була остання можливість зняти ядро Чумацького шляху перед тим, як він сховається за горизонтом.

Фінальне зображення - результат об'єднання 20 різних фотографій.

Копирайт изображения Tianhong Li

Усі фотографії - власність конкурсу Astronomy Photographer of the Year, що проводиться за підтримки Гринвічської королівської обсерваторії.

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