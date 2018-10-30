Сергій Наєв: до боїв у містах не готуємося

Image caption Сергій Наєв став командувачем Об'єднаних сил на Донбасі з березня 2018 року

З командувачем Операції об'єднаних сил (ООС) генерал-лейтенантом Сергієм Наєвим ми зустрілися на Донбасі під час військових навчань з протидії десанту на узбережжі Азовського моря.

За легендою навчань, ворог вже зміг висадитися й навіть облаштувати свій командний пункт. Ці позиції спочатку "накривають" вогнем українські гелікоптери Мі-24, а далі зачищає одна з десантно-штурмових бригад.

Відбиття нападу ворога у Приазов'ї Об'єднані сили відпрацьовують протягом останніх місяців. Утім, це не єдине, до чого готуються українські війська на Донбасі.

Про ситуацію на фронті, бойові і небойові втрати української армії та її супротивника на Донбасі, а також про небезпеку широкомасштабного наступу на сході України Сергій Наєв розповів у інтерв'ю BBC News Україна.

Обстріли і "вибори" у "ДНР" та "ЛНР"

Image caption Боєць однієї з бригад ДШВ під час навчань з протидії десанту супротивника

BBC News Україна: Яка ситуація на лінії зіткнення?

Сергій Наєв: Противник підвищує бойову активність перед якимись датами або ж напередодні політичних зустрічей на найвищому рівні - щоб показати нібито порушення Мінських домовленостей Об'єднаними силами.

Зараз кількість обстрілів з боку противника поступово зменшується. Це пов'язане з підготовкою до їхніх фейкових виборів ("Вибори" у самопроголошених "ДНР" І "ЛНР" заплановані на 11 листопада 2018 р. - Ред.).

Таким чином вони намагаються показати, ніби вибори проводяться демократично.

Загалом же, від початку ООС кількість обстрілів з боку противника значно зросла. Так вони випробовували Об'єднані сили… Ворог більше 5 тис. разів обстрілював наші позиції, близько тисячі — з забороненої Мінськими угодами зброї.

Найбільш напружена ситуація зараз на Маріупольському напрямку. Періодично виникає напруга на Горлівському напрямку та Світлодарській дузі.

Копирайт изображения Getty Images Image caption 11 листопада у самопроголошених "ДНР" і "ЛНР" заплановані "вибори" голів "республік" та депутатів. Всі попередні "вибори" Україна та міжнародна спільнота не визнавали

BBC News Україна: Як можете оцінити ситуацію в Азовському регіоні після того, як Україна посилила тут свою військову присутність?

С.Н.: Ситуація змінилася.

РФ наразі не проводить тривалий огляд кораблів, які рухаються до українських портів. Ми це помітили одразу.

BBC News Україна: Як у зоні вашої відповідальності на Азовському морі зміцнили оборону узбережжя?

С.Н.: Ми вже зміцнили фортифікації, зокрема мінно-вибухове загородження вздовж ділянок, які вважаються небезпечними для морського десанту.

Постійно тренуємо всі сили, які обороняють морське узбережжя - так демонструємо свою рішучість.

Image caption У зоні Операції об'єднаних сил Наєв керує також прикордонниками й береговою охороною

BBC News Україна: Як відчувається присутність росіян у регіоні?

С.Н.: Безпосередньо у зоні ООС присутність Збройних сил РФ та її прикордонників нам не дошкуляє.

Тут РФ проводить розвідку літаками. Але вони не заходять в нашу зону відповідальності - літають вздовж свого берега.

Жодного разу в районі ООС (Біля узбережжя Донецької області. - Ред.) не було випадку, коли корабель прикордонників ФСБ зупиняв українське чи іноземне судно, що прямувало до Маріуполя.

BBC News Україна: Що можете сказати про загрозу, яку озвучували ще у 2014 році про нібито плани Росії пробити "коридор" до Криму?

С.Н.: Ми і сьогодні враховуємо таку загрозу.

Щоб її нівелювати, проводимо планування, відпрацьовуємо взаємодію всіх сил, зокрема й на морі.

Тримаємо їх у постійній готовності. Є планові і раптові перевірки.

Бойові і небойові втрати

Копирайт изображения Прес-центр ООС Image caption Ворожа артилерія залишається головною причиною втрат українських військових на Донбасі

BBC News Україна: Кожен тиждень у Об'єднаних сил є втрати. Від чого найбільше гинуть бійці на передовій?

С.Н.: Від початку ООС найбільше втрат було від ворожої артилерії.

Також є втрати від автоматичних та простих гранатометів - СПГ, РПГ.

Гинуть і від снайперського вогню, але ця частка втрат не така велика.

У постійній готовності перебуває потужне контрснайперське угруповання. Воно вираховує ворожих снайперів та нейтралізовує їх.

BBC News Україна: Яка ситуація з небойовими втратами?

С.Н.: Проводиться робота, щоб звести їх до нуля.

Генштаб надсилає групи для вивчення ситуації, нещодавно провели тренінг щодо зменшення кількості суїцидів.

Факти алкоголізму справді мають місце... Але зараз такі випадки стали одиничними

Загалом же небойові втрати зменшено в рази.

BBC News Україна:Чи є у бійців ООС проблеми з алкоголем?

С.Н.: Підрозділи Державної фіскальної служби та Нацполіції закривають джерела передачі алкоголю.

Культура українського воїна на порядок вища у порівнянні з військовослужбовцями, яких мобілізовували до 2016 року.

Факти алкоголізму справді трапляються, але зараз такі випадки стали одиничними.

"Сіра зона" та просування вперед

Image caption Займати "сіру зону" не є пріоритетом Об'єднаних сил, запевняє Наєв

BBC News Україна: Періодично повідомляють, що українська армія займає якісь населені пункти у т.зв. "сірій зоні". Чи багато залишилося таких ділянок, чи сторони вже перебувають впритул одна до одної?

С.Н.: Поняття такої зони не закріплене у жодних документах - його запровадили ЗМІ.

У Мінських домовленостях чітко визначена лінія розмежування. По всій її довжині є ділянки, де відстань між сторонами сягає до 50 метрів, а є такі, де сторони не підходять упритул.

Рішення про покращення тактичного положення ухвалюється відповідно до воєнної обстановки.

Де потрібно відсунути наші позиції якомога далі від населених пунктів і там, де це дозволяють Мінські домовленості, ми займаємо кращі позиції.

Коли, наприклад, вирішували щодо району села Шуми на Горлівському напрямку (Українська армія зайняла село 20 серпня 2018 р. - Ред.), враховували, що поруч знаходиться КПВВ "Майорськ".

Ворог постійно вдавався до його провокаційних обстрілів - влучали і в машини прикордонників, і у цивільні об'єкти.

Тож, посунувши супротивника, ми позбавили його можливостей вести прицільний вогонь по КПВВ.

А по Золотому-4 (Українські військові зайшли туди у липні 2018 р. -Ред.) - де-юре воно перебувало під владою України, але де-факто там не було поліції та медиків.

Зробивши кільце безпеки навколо нього ми одразу ввели туди поліцію, організували інші послуги для населення.

Копирайт изображения Прес-центр ООС Image caption Золоте-4 українські військові повністю взяли під контроль влітку 2018 року, однак селище залишається у небезпечній зоні

BBC News Україна: Тож теоретично таке взяття під контроль населених пунктів може тривати і надалі?

С.Н.: Все залежатиме від воєнної обстановки.

Якщо буде загроза населенню і воїнам ООС, то будуть і відповідні рішення.

Але просування до лінії зіткнення не є пріоритетом. Пріоритет - збереження життя і здоров'я цивільних та бійців.

Великі міста

Копирайт изображения Getty Images Image caption Відбивати Дебальцеве українська армія поки що не планує

BBC News Україна: Згадані населені пункти - вони все ж невеликі. Водночас, за Мінськими угодами під контролем України мали б перебувати значно більші об'єкти, наприклад, Донецький аеропорт чи Дебальцеве. Чи є можливість, що Об'єднані сили займуть один з більших населених пунктів?

С.Н.: Мета ООС - звільнення всієї території, яка тимчасово окупована Росією.

Президент наголосив, що це можна зробити лише політико-дипломатичним шляхом.

Об'єднані сили готові до різних видів воєнних дій, які передбачені планом ООС.

Але станом на зараз у нас не стоїть завдання звільнити Дебальцеве чи інший населений пункт.

Головне - стабілізувати ситуацію на лінії зіткнення та гарантувати безпеку для розвитку Донецької і Луганської областей.

Image caption Великокаліберна установка "Гіацинт-Б" - одне з озброєнь, яке використовують для оборони берега Азовського моря

BBC News Україна: Ви кажете, що Об'єднані сили готові до будь-якого розвитку подій. Чи відпрацьовуються, наприклад, міські бої?

С.Н.: Безпосередньо підготовка до ведення бойових дій у населених пунктах наразі не проводиться.

Але, наголошую, ми будемо готові до виконання тих завдань, які перед нами стоятимуть.

Відхід добровольців

Копирайт изображения Getty Images Image caption Керівник Української добровольчої армії Дмитро Ярош заявив про її вихід з фронту на Донбасі. А Наєв запевняє, що її бійці не брали участі у бойових діях від початку ООС навесні 2018 року

BBC News Україна: Неофіційні добровольчі формування оголосили про свій вихід з фронту. Чи позначиться це на ситуації там?

С.Н.: ООС чітко регламентована законом про деокупацію Донбасу, і я керую тими, кого передали під моє керівництво.

Українська добровольча армія, зокрема її керівник Дмитро Ярош, вирішили вивести своїх бійців, які від початку ООС не брали участі у бойових діях.

Вважаю, що люди, які брали активну участь у боях наразі мають отримати не тільки повагу українського суспільства, а й нагороди для кращих з них.

Як оголосив Дмитро Ярош, їхні знання та вміння будуть використовуватися для підготовки підрозділів територіальної оборони - для готовності до відбиття широкомасштабної агресії.

З огляду на сили противника, які зараз нам протидіють, Об'єднаних сил достатньо для виконання поставлених перед ними завдань.

Відтік людей з армії

Image caption Проблеми некомплекту підрозділів на передовій немає, каже Наєв. За його словами, бійці йдуть з армії вже після повернення з фронту

BBC News Україна: У медіа періодично пишуть про те, що на передовій не вистачає бійців. Чи справді є проблема некомплекту підрозділів на лінії зіткнення?

С.Н.: Безпосередньо у районі ООС укомплектованість військових частин набагато вища, ніж тоді, коли вони виходять звідти. Тоді вже відбувається звільнення особового складу.

Я ж отримую боєздатні військові частини, мені немає на що скаржитися.

Співвідношення сил і засобів у порівнянні з ворогом на мою користь.

BBC News Україна: Ще одна проблема, про яку багато говорять - відтік з армії людей з бойовим досвідом. Чи відчувається це в зоні ООС?

С.Н.: Йде п'ятий рік протистояння російській агресії, що накладає свій відбиток на цей процес.

Але мені відомі випадки, коли ті хто звільнилися, зокрема ще 2014-2015 роках, зараз повертаються в армію.

BBC News Україна: Тобто, людей з досвідом бойових дій 2014-2015 років на лінії зіткнення вистачає?

С.Н.: Такі люди воюють і зараз.

Наприклад, 24-й окремий штурмовий батальйон "Айдар" - вони відбили атаку роти російсько-окупаційних військ 23 серпня.

Мені дуже приємно, що у цьому підрозділі служать військовослужбовці ще з 2014 року.

Контакти з супротивником

BBC News Україна: Як ви оцінюєте діяльність моніторингової місії ОБСЄ? Неофіційно їх звинувачують мало не у передачі інформації супротивнику.

С.Н.: Щоб звинуватити їх у тому, що вони нібито передають якусь інформацію, треба мати факти. Таких фактів у мене немає.

Ми ведемо воєнні дії на території, де проживає багато родичів тих, хто воює по той бік. Відповідно, має місце передача інформації туди.

З перехоплень ми знаємо, що супротивник бачить білі машини ОБСЄ на тій чи іншій ділянці - коли вони від'їжджають, справді можуть починатися обстріли.

Але я не пов'язую їх з передачею СММ ОБСЄ якоїсь інформації...

BBC News Україна: Яка ситуація зі Спільним центром з контролю та координації припинення вогню (СЦКК), з якого вийшли російські представники?

С.Н.: Українська сторона там залишилася та виконує свої завдання.

Після виходу росіян діалог, звісно, ускладнився.

Щоб припинити вогонь на тих чи інших ділянках, тепер треба дещо більше часу. Але це завдання виконується і без російської сторони.

Копирайт изображения СММ ОБСЄ Image caption Наєв: немає фактів передачі якоїсь інформації супротивнику спостерігачами ОБСЄ

BBC News Україна: Як взагалі відбувається комунікація через лінію фронту?

С.Н.: Лише через українську сторону в СЦКК та далі - через СММ ОБСЄ...

Іншого способу комунікації з російсько-окупаційними військами у нас немає.

Втрати супротивника

BBC News Україна: Яка динаміка втрат у супротивника? Вони співмірні з втратами ООС, у вас про це є дані?

С.Н.: Про них ми знаємо з радіоелектронної розвідки, а також з відомостей лікувальних закладів і моргів тієї сторони.

Втрати ворога перевищують втрати Об'єднаних сил - вони гірше навчені і підготовлені.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Боєць збройних формувань "ДНР"

BBC News Україна: Чи існує у них проблема некомплекту на передовій?

С.Н.: У них ця проблема набагато більша, ніж це хочуть показати про українські підрозділи.

Їхнє грошове забезпечення набагато менше.

BBC News Україна: Ви неодноразово заявляли, що маєте інформацію про використання супротивником новітньої російської зброї.

С.Н.: Все озброєння протилежної сторони - а це танки, броньовані машини, артилерійські системи залпового вогню - виробництва РФ та прийшло з того боку (У Росії це офіційно заперечують та наполягають, що обидві сторони конфлікту використовують ще радянську зброю. - Ред.).

Але є і новітні засоби - у першу чергу, засоби радіоелектронної боротьби та розвідки.

СММ ОБСЄ неодноразово їх фіксувала - у тому числі й ті, які ще проходять випробування.

З огляду на їхні повідомлення, це вже фактаж втручання РФ.

Великий наступ

Image caption Великих боїв на Донбасі цього року не очікують

BBC News Україна: Чи існує небезпека втрати Україною великих прифронтових міст - повторення штурму Мар'їнки 2015 р., наприклад?

С.Н.: Я щоранку приймаю доповіді трьох різних розвідувальних органів.

Звісно, загрози є, і їх багато. По кожній спланований порядок дій.

Утім, наступальних угруповань чи підрозділів для локальних наступальних дій супротивника зараз моніторинг не відмічає.

Навіть коли 23 серпня російсько-окупаційні війська намагалися провести локальний наступ у районі Желобка, нам було про це відомо, й ми підготувалися. Територію відстояли.

Так, у нас були втрати, але вони були мінімальними.

Ворог також зазнав втрат - вони були більшими від наших.

BBC News Україна: То були найбільші одноразові втрати Об'єднаних сил за останній час?

С.Н.: Так.

Четверо військових загинуло, семеро були поранені.

BBC News Україна: Позиційна війна на Донбасі триває вже п'ятий рік. Скільки вона ще може тривати у такому вигляді?

С.Н.: Ситуація змінюється з кожним місяцем.

Не можна стовідсотково щось прогнозувати, але за нашими прогнозами, цього року ми не очікуємо будь-яких широкомасштабних наступальних дій з боку ворога.

BBC News Україна: Зима на Донбасі очікується порівняно спокійною?

С.Н.: Станом на зараз - так.

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