Як Ангела Меркель стала канцлером - у фото

Канцлер Німеччини оголосила, що піде з посади у 2021 році, а це означає, що її політична кар'єра охоплює понад три десятиліття.

Фотографії зафіксували її кожен кар'єрний крок: від відвідування рибалок під час її перших кампаній, до переговорів у Білому домі та всього, що відбувалося між цими подіями.

Ми обрали кілька фотографій з-поміж тисячі, на яких є жінка, яка багато років керувала Німеччиною.

Копирайт изображения AFP Image caption Літо 1989 р.: Пані Меркель (зправа) з Малгожатою Єжиорською та майбутнім чоловіком Йоахімом Зауером в університетській літній школі хімії у Польщі

Копирайт изображения Getty Images Image caption Листопад 1990: Меркель проводить кампанію на перших німецьких федеральних виборах після возз'єднання країни

Копирайт изображения Getty Images Image caption Січень 1994 року: пані Меркель - міністр навколишнього середовища. На фото, ймовірно, міністр показує, як переробляти обгортковий папір

Копирайт изображения Getty Images Image caption Березень 1995 року: пані Меркель із колегою міністром Хорстом Зеехофером під час засідання уряду

Копирайт изображения Getty Images Image caption Березень 2000 року: пані Меркель очолила Християнсько-демократичний союз (ХДС)

Копирайт изображения Getty Images Image caption Липень 2005: друга кампанія, Меркель обрана кандидатом на посаду федерального канцлера Німеччини, що їй і вдалося.

Копирайт изображения AFP Image caption Червень 2007: пані Меркель із прем'єр-міністром Італії Романо Проді, президентом Франції Ніколя Саркозі, президентом США Джорджем Бушем, президентом Росії Володимиром Путіним та прем'єр-міністром Великої Британії Тоні Блером. Часто її жіноче обличчя було єдиним серед чоловіків-політиків

Копирайт изображения Reuters Image caption Квітень 2009 року: пані Меркель стала символом бюджетної економії, згодом у країні сталася фінансова криза

Копирайт изображения Getty Images Image caption Квітень 2011: Гілларі Клінтон, яка обіймала пост Державного секретаря США та пані Меркель у Берліні

Копирайт изображения AFP Image caption Вересень 2015: найнижчий рівень підтримки Меркель з грудня 2012 року. Найбільше її критикували через політику щодо мігрантів

Копирайт изображения Getty Images Image caption Квітень 2018: політику Меркель щодо мігрантів не розділяв і президент США Дональд Трамп

Копирайт изображения Reuters Image caption Жовтень 2018 року: пані Меркель повідомляє усьому світові, що вона не братиме участь у переобранні голови партії у грудні.

Усі фото від AFP та Getty Images.