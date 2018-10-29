Як Ангела Меркель стала канцлером - у фото
- 29 жовтня 2018
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Канцлер Німеччини оголосила, що піде з посади у 2021 році, а це означає, що її політична кар'єра охоплює понад три десятиліття.
Фотографії зафіксували її кожен кар'єрний крок: від відвідування рибалок під час її перших кампаній, до переговорів у Білому домі та всього, що відбувалося між цими подіями.
Ми обрали кілька фотографій з-поміж тисячі, на яких є жінка, яка багато років керувала Німеччиною.
Усі фото від AFP та Getty Images.