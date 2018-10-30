Вогнища та молитви замість костюмів і гарбузів: історія походження Геловіну

Копирайт изображения Getty Images Image caption Геловін не завжди був пов'язаний з відьмами та монстрами

Геловін відомий у світі як американське свято.

Але поступово до святкувань долучаються дедалі більше країн - з усіма відомими атрибутами, як-от перевдяганнями, випрошуванням солодощів та моторошними декораціями.

Проте сучасне свято пройшло величезний шлях від витоків Геловіну.

Чому свято називається Геловін?

Коріння Геловіну - не в Америці, а у Британії.

Назва походить від "переддень Дня усіх святих" (англ. All Hallows' Eve).

Так ніч перед Днем усіх святих називали до 16 століття.

Як воно стало "моторошним днем"?

Історики 18 століття вже пов'язали Геловін з давнім язичницьким фестивалем - кельтським ритуалом Самайн, що символізував кінець літа.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Багаття на Геловін розпалюють і досі

Самайн тривав три дні і починався 31 жовтня. На думку деяких учених, це була данина "Королю мертвих".

Більш пізні дослідження встановили, серед ритуалів Самхайну було розпалювання вогнищ і святкування гарного врожаю.

Але ця теорія базується на обмежених доказах, і деякі історики вказюуть, що традиції святкування відрізнялися від регіону до регіону.

Копирайт изображения Getty Images Image caption У Британії досі святкують Самайн

У 8 столітті відбувся поворотний момент: папа Григорій III переніс святкування Дня усіх святих з 13 травня на 1 листопада.

Незрозуміло, чи був цей жест, який також зробив обов'язковим релігійне святкування, спробою "християнізувати" Самайн.

Але це дійсно об'єднало обидва свята і змішало язичницькі та християнські традиції.

Коли Геловін перетворився на свято, яке ми знаємо зараз?

Сучасний вигляд Геловіну оформлювався між 1500 і 1800 роками.

Популярним стало розпалювання вогнищ. У них спалювали солому - Самайн відзначав кінець збирання врожаю - але також їх використовували у ритуалах боротьби з відьмами та хворобами.

Ще однією традицією були ритуали передбачення майбутнього - люди намагалися дізнатися імена майбутніх партнерів або ж навіть дату смерті.

Визначний шотландський поет Роберт Бернс описав, як молоді люди шукають кохання, у своєму вірші "Геловін", написаному в 1786 році.

Копирайт изображения EPA Image caption Гарбузи стали символом Геловіну завдяки США

Ці ритуали ворожіння мали багато різних форм. Приміром, у капусті, витягнутій із землі, люди шукали натяки щодо роботи чи майбутнього партнера. Також намагались "читати" горіхові шкаралупки.

Важливою складовою святкування була їжа, а однією з найбільш характерних рис було залучення дітей, які йшли від дому до дому, співаючи пісні або молитви за душі померлих. За це вони отримували тістечка, що символізувало звільнення душі з чистилища.

Як фестиваль дійшов до Сполучених Штатів?

Під час Великого голоду в Ірландії (1845-49) мільйон людей був змушений мігрувати до США.

Вони привезли туди свою історію та традиції. Не випадково перші згадки про Геловін в Америці з'явилися невдовзі після цього.

Наприклад, у 1870 році жіночий журнал опублікував статтю, де Геловін описували як "англійське свято".

Спочатку американська версія свята була дуже подібною до того, як його святкували у сільській місцевості Британії. Але були деякі важливі доповнення, наприклад поява серед декорацій опудала - кукурудза була важливою культурою в американському сільському господарстві.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Кукурудза та опудало - також американські атрибути Геловіну

Так само в Америці символом Геловіну став гарбуз - за британською традицією вирізьблювали ріпу.

Випрошування ласощів, так зване "цукерки або життя" (англ. trick-or-treating), стало ще одним американським доповненням - ця традиція відновилась після Другої світової війни, коли зняли обмеження на розподіл продуктів харчування.

Проте найпопулярніша традиція - перевдягання у моторошних істот - не має відношення до солодощів.

Вона прижилась після сумнозвісної радіотранслації "Війни світів" Г. Велса 30 жовтня 1938 року.

Це спричинило величезну плутанину - багато людей повірили, що вторгнення інопланетян відбувається насправді.

Після того, як слухачам повідомили, що їх розіграли, актор і режисер Орсон Веллс, який відповідав за трансляцію, порівняв її з перевдяганням у простирадло з метою переконати людей, що вони бачать привида.

Image caption Зараз Геловін святкують також і в Китаї

Як щодо сучасного Геловіну?

Наразі Геловін є найбільшим нерелігійним святом у США. За кількістю проданих солощів у 2010 році він обігнав День Валентина і Великдень.

За багато років свято поширилось і в інших країнах.

Сучасний Геловін також створив власну міфологію.

У 1964 році американська домогосподарка Гелен Пфейл роздавала дітям, яких вона вважала "занадто дорослими для випрошування солодощів", отруєні цукерки. На щастя, обійшлося без жертв, однак цей епізод породив кілька міських легенд про "зіпсуті солодощі".

Безумовно, протягом століть Геловін зазнав значних змін, але водночас він дає можливість дорослим і дітям погратися зі своїми страхами та фантазіями.

Це дозволяє хоча б ненадовго відійти від соціальних норм, які заважають контактам з незнайомими людьми. Це свято об'єднує релігію, природу, смерть і романтику.

Саме тому, мабуть, воно настільки популярне.