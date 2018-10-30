П'ять детективів, щоб не занудьгувати восени

Добірка детективів, у якій деякі з книжок виходять за рамки жанрової літератури, щоб виконати свою соціальну місію.

У цьому огляді:

Анастасія Герасимова Літературознавець, арт-журналіст. Про книжки пише, щоб дати відповідь на просте і водночас складне запитання: "Що почитати?"

Ґіліян Флінн "Гострі предмети"

Рут Веа "У лісі, лісі темному"

Джейн Гарпер "Посуха"

Е. Дж. Фінн "Жінка у вікні"

Клер Макінтош "Я дозволила тобі піти"

"Гострі предмети"

Ґіліян Флінн

Копирайт изображения КМ-Букс Image caption Видавництво: "КМ-Букс"

Роман з високою концентрацією страхів і травм, кожен персонаж якого доладно б виглядав у кріслі якщо не слідчого, то психотерапевта.

Репортерка Камілла Прейкер, що є оповідачкою, отримує несподіване завдання від головного редактора. Молода жінка спеціалізується на кримінальній хроніці, але все ніяк не може знайти чи створити сенсацію, яка б подарувала їй професійне визнання, а газеті - комерційний успіх.

Раптом в її рідному місті зникає дівчинка, а рік до того там же сталося вбивство дитини.

Камілла змушена повертатися до матері й вітчима, туди, звідки втекла багато років тому, забираючи із собою біль втрати та нерозуміння.

Авторка створює доволі динамічне оповідання, не обтяжене зайвими діалогами чи описами. У Флінн підозрюваним може бути хто завгодно, але головна увага прикута до родини Камілли - багатіїв, які живуть у власному світі комфорту, примусів і влади.

Власне, конфлікт оповідачки з її матір'ю є центральним у книжці, таким, що визначає її розв'язку.

Доволі жорстока й прямолінійна, письменниця не боїться замахнутися на табуйовану тему материнської нелюбові, яка, рівно як і любов, визначає особистість дитини.

Але зла мати, схильна "залюблювати" своїх дітей до депресії, ‒ надто явний винуватець жахіть, що відбуваються в американській глибинці. Тому не вірте першим враженням й дочитуйте до кінця.

"У лісі, лісі темному"

Рут Веа

Копирайт изображения Наш Формат Image caption Видавництво: Наш Формат

Англійський детектив ‒ це еталон жанру, планка, яку підняли Артур Конан Дойл, Агата Крісті, Джон ле Карре. Літературний світ був би надто ідеальним, якби кожен, хто береться розважати, лякати й захоплювати, дотягувався до неї.

Дебютний роман Рут Веа міг би порадувати фанатів британської класики, якби в ньому так гостро не відчувалося дебютанство авторки.

Непоганий початок з алюзією на "Таємницю Індіанського острова", коли у скляний котедж посеред справжнього лісу раптом з'їхалося шестеро осіб, отримав продовження зі втратою пам'яті оповідачки й центральної героїні.

Вона ‒ Леонора Шоу, письменниця, відлюдниця, яка у свої двадцять шість років так и не змогла забути давнє юнацьке кохання ‒ Джеймса.

Розлучившись з ним за загадкових обставин, що стануть відомими читачеві наприкінці книжки, вона знову стикнеться з болючим минулим, а найстрашніше ‒ з Клер Кавендіх, своєю красунею-подругою, що вміло нею маніпулювала десять років тому.

Під час дівич-вечірки, де опиняться обидві жінки та ще кілька цікавих персонажів, станеться вбивство.

Після цього розпочнеться дещо хаотична розповідь про мотиви злочину, що базуються на сумнівних підліткових заздрощах. "У лісі, лісі темному" ‒ книжка, яку можна прочитати за вечір, щоб відпочити й розвантажити мозок, більшого чекати не варто, адже довгий посмак ‒ привілей літератури дещо іншої якості.

"Посуха"

Джейн Гарпер

Копирайт изображения Нора-Друк Image caption Видавництво: Нора-Друк

Популярна австралійська письменниця Джейн Гарпер вміло користується особливістю рідних краєвидів, беручи на допомогу оповіді сухі буші, безжальну спеку і навіть мух. З перших сторінок авторка задає тон ‒ суворий, чоловічий, без усіх цих жіночих штучок.

Головний персонаж її роману Аарон Фок, федеральний агент, що працює над справами про фінансові махінації, приїжджає у місто, де колись мешкав підлітком, на похорон кращого друга Люка, якого знайшли вбитим разом з дружиною та сином.

Точніше, головним підозрюваним у кривавому злочині вважають саме Люка, адже скидається на те, що він скоїв злочин, а потім наклав на себе руки.

Батьки загиблого не вірять в офіційну версію. Вони просять Аарона допомогти слідству. Але у маленькому фермерському містечку, що потерпає від посухи, не всі раді поверненню Фока.

Його власне розслідування швидко наштовхується на ворожість місцевих мешканців, які ще й нагадують Аарону про одну трагічну подію, що змінила його долі.

Добре скроєний текст із сюжетом, який на кожному повороті підкидає несподіванки та нові таємниці, неоднозначні персонажі, приємне відчуття, що тебе ведуть не тим слідом, заохочуючи прокручувати в голові результати розслідування, ‒ все це дозволяє говорити про "Посуху" як якісний твір, не геніальний, але вартий кількох днів читання.

"Жінка у вікні"

Е. Дж. Фінн

Копирайт изображения Клуб Сімейного Дозвілля Image caption Видавництво: Клуб Сімейного Дозвілля

Дебютний роман американського письменника отримав неоднозначні відгуки читачів, від критики його не врятували навіть схвальні слова Стівена Кінга.

Комусь задум нагадує "Дівчину у потягу" Поли Гоукінз, когось дратує головна героїня - Анна Фокс, дитячий психолог, яка стала відлюдницею через агорафобію, страх відкритого простору.

Цей тривожний розлад з'явився у жінки внаслідок родинного конфлікту та подій, що з ним пов'язані.

Анна не виходить на вулицю, але продовжує консультувати людей онлайн, як і робити закупи, особливо червоного вина.

У неї є кіт, подружка-фізіотерапевт, загадковий й симпатичний орендар підвальної кімнати, а також спеціаліст, який намагається безуспішно вилікувати фобії Фокс.

Головна розвага Анни - перегляд старих фільмів і нишпорення за сусідами через об'єктив фотоапарату. У її респектабельному районі з'являються нові люди і, що дуже незвично, вони намагаються порушити звичний плин її життя.

Якось до Анни в гості заходить Ітан Рассел, добре вихований, чутливий підліток, який потребує друзів і явно щось приховує про свою родину.

А невдовзі до лікарки Фокс завітає і його мати. За день після знайомства, Анна стане випадковим свідком вбивства місіс Рассел, але хто ж повірить людині з психічним розладом та нереальною кількістю пляшок вина у домі?

Хитрий злодій зробить так, що жінка майже повірить у своє божевілля, але, ясна річ, правда випливе на поверхню.

Захоплива оповідь, яка складається з двох сюжетних ліній, фокус на проблемах людей, що страждають на психози, вдало створений антураж будинку Анни, переконливі персонажі, думка про те, що світ може бути геть не таким, як нам здається ‒ однозначно позитивні риси роману, який цілком вписується у нішу масової літератури.

"Я дозволила тобі піти"

Клер Макінтош

Копирайт изображения Vivat Image caption Видавництво: Vivat

"Чи можна просто вийти з одного життя і розпочати інше?" ‒ це запитання ставить одна з героїнь роману відомої британської письменниці Клер Макінтош.

Що далі ви читатимете текст, то більше розумітимете, що воно набагато глибше цієї конкретної історії.

З усіх наведених у добірці детективів "Я дозволила тобі піти" чи не найкраще виконаний з точки зору письменницької техніки.

Крім того, твір порушує болючу тему домашнього насилля, привертає увагу до його наслідків, які можуть вийти за межі однієї родини, призвести ще до більшого лиха.

Історія починається зі смертельної ДТП.

Невідомий водій збиває п'ятирічного Джейкоба й тікає з місця аварії.

Розслідуванням цієї справи займатимуться молода поліціантка Кейт і детектив-інспектор Рей Стівенс, в цілому позитивний персонаж, на долю якого випаде складний вибір між кар'єрним ростом і доведенням справи хлопчика до логічного фіналу, між можливим романом з милою підлеглою та обов'язками батька, чий син-підліток має труднощі в новій школі.

Будні поліцейських, ведення розслідування, їхні стосунки - це перша сюжетна лінія роману.

Друга ж розповідає про жінку, яка прагне почати нове життя.

Спершу у читача є всі підстави вважати, що йдеться про матір загиблого Джейкоба, але настане мить, коли цю талановиту авторську махінацію буде викрито й динаміка роману враз пришвидшиться.

Клер Макінтош збільшить градус емоційної напруги, зробить так, що останні сторінки роману читатимуться на одному подиху.

Непростий, але хороший текст для тих, хто не боїться стикатися з реаліями життя навіть у художній літературі.

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