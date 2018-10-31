1 листопада: газ для населення подорожчає, що буде із теплом?

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Згідно із рішенням уряду, з 1 листопада газ для населення подорожчає на 23,5% - до 8 550 грн за тисячу кубів з урахуванням ПДВ. Для підприємств теплокомуненерго (ТКЕ) газ коштуватиме 8 361,85 грн за тисячу кубів.

Це підвищення було однією зі складових переговорів із МВФ - головним міжнародним кредитором України.

Останні переговори, що відбувалися під час візиту місії фонду у вересні, були особливо напруженими з огляду на те, що Україна увійшла у період великих виплат за зовнішнім боргом.

Лише до кінця цього року Київ має виплатити 610 млн доларів. Піковими будуть і виплати у наступні два роки. Ситуацію не полегшують також подвійні - президентські і парламентські вибори наступного року.

Але, як заявив прем'єр Володимир Гройсман в інтерв'ю Укрінформу, навряд чи хтось наважиться відіграти назад рішення про підвищення цін на газ після виборів:

"Бо тоді їм довелося б за один рік віддати 20 млрд доларів. Всі розрахунки свідчать, що це з розряду, скажімо так, дуже ненаукової фантастики".

Разом із тим, одразу після оприлюднення рішення прем'єр заявив, що переговори з МВФ починалися із вимоги про 60% підвищення, і що уряду, мовляв, вдалося значно знизити цю цифру. Він також заявив, що у цьому опалювальному сезоні газ для населення більше не дорожчатиме.

Проте Меморандум про співпрацю між Україною та МВФ передбачає не просто підвищення цін на газ для населення, а їх відповідність ринковому рівню.

У МВФ вважають, що різні ціни на газ для різних категорій споживачів - промисловості і населення - є джерелом зловживань і корупції, а покриття різниці у тарифах формує прихований дефіцит бюджету.

Наприклад, на 1 жовтня мінімальна ціна на газ для промисловості становила 13 439 грн за тисячу кубів (включно з ПДВ). Це удвічі більше, ніж на той час газ коштував населенню. При цьому витрати, закладені у бюджеті на комунальні субсидії, у 2018 році становлять понад 70 млрд грн.

Формально, уряд погодився із логікою МВФ ще у 2016, коли ухвалив рішення єдину ринкову ціну на газ для усіх споживачів.

Передбачалося також, що до 1 липня 2017 року уряд обчислить, а з 1 жовтня того ж року застосує нову ціну на газ з урахуванням так званого "імпортного паритету". Проте цього так і не було зроблено, а квітневий транш від МВФ, отриманий у 2017 році року, поки що став останньою порцією кредитів, наданих Україні фондом.

Відсутність траншів МВФ також пригальмувало надання Україні коштів інших міжнародних партнерів - Світового Банку, ЄС та інших.

Не останнє підвищення?

Те, що нинішнє підвищення на 23,5% може бути не останнім, знайшло підтвердження і у тексті урядової постанови, яку було оприлюднено на сайті Кабінету міністрів через тиждень після її схвалення, а надруковано - лише 30 жовтня.

Згідно із постановою, наступне підвищення має відбутися з 1 травня 2019 року, а з 1 січня 2020 "Нафтогаз" продаватиме газ "за цінами, що встановлюються продавцем (постачальником) і покупцем (споживачем)". Водночас ця ціна не повинна перевищувати ціну на газ для промисловості.

Прикметно, що ціни на газ для промисловості, які зростали впродовж останніх місяців, з 1 листопада залишаться незмінними - від 13 439 до 14 586 грн за тисячу кубів із ПДВ.

Термін дії "спеціальних повноважень" "Нафтогазу" добігає кінця 1 травня 2020 року, тобто після завершення опалювального сезону.

Загалом, те, що усі споживачі мають отримувати газ за однаковою ціною, визначив закон Про ринок природного газу, який набрав чинності з 1 жовтня 2015 року.

Закон також передбачає, що на визначений і обмежений термін на певні компанії можуть покладатися "спеціальні обов'язки" з постання газу окремим категоріям споживачів.

З того часу уряд користується цим правом, покладаючи ці обов'язки на НАК "Нафтогаз".

Скільки коштуватиме тепло?

Копирайт изображения UNIAN Image caption Як дорожчий газ вплине на ціну опалення наразі невідомо

Хоча рішення уряду про підвищення цін на газ було ухвалене ще 19 жовтня, досі невідомо, як воно вплине на тарифи на гарячу воду і опалення.

Міністр соціальної політики Андрій Рева прогнозує, що плата за тепло зросте на 16%, оскільки ціна газу складає близько 70% у тарифах на гарячу воду і опалення.

Разом із тим, за результатами моніторингу, проведеного Національною комісією, що здійснює державне регулювання енергетики і комунальних послуг, навіть без підвищення ціни на газ у 2017-2018 роках місцеві органи влади підвищували тарифи на тепло на 10-20%, а в окремих випадках - і на 50%.

Скільки буде потрібно на субсидії?

Скільки родин отримують субсидії 2017-2018 роки 6,266 млн родин отримували субсидії у січні 2018 - це 41,8% усіх домогосподарств 6,124 млн родин отримували субсидії у січні 2017 року - це 40,7% домогосподарств 2,438 млн родин отримували субсидії у серпні 2018 року UNIAN

За підрахунками уряду, нині близько 7 мільйонів домогосподарств - близько половини - мають право на субсидію.

І поки що, кажуть в уряді, немає підстав очікувати збільшення кількості тих, хто потребує субсидію або ж суми самої субсидії.

На цей рік у бюджеті на виплату субсидій було закладено 71 млрд грн. Проте, як наголошують і прем'єр, і міністр соціальної політики, 18 млрд грн з цієї суми складали борги попереднього року.

Тож 55 млрд грн, вже закладених на субсидії у проекті бюджету на 2019 рік, буде цілком достатньо - прогнозують урядовці.

У Кабміні також розраховують, що монетизація субсидій, що має розпочатися наступного року, дозволить зробити їх абсолютно адресними, і виключити зловживання з отриманням субсидій.

Як це вплине на інфляцію?

Зрозуміло, що більші цифри у комунальних платіжках потягнуть за собою інші ціни. Раніше Національний банк вже називав підвищення тарифів одним із факторів, які можуть суттєво вплинути на показник інфляції вже до кінця цього року.

Після того, як уряд оприлюднив рішення про підвищення ціни на газ, у НБУ переглянули прогноз інфляції, - із 8,9% до 10,1%. Тож у 2018 році споживча інфляція вже вимірюватиметься двозначною цифрою.

Нацбанк також погіршив на 0,5% інфляційний прогноз на наступний рік.