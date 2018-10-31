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Надмірна або замала вага може зменшити тривалість життя людини на чотири роки, вважають автори дослідження в журналі Lancet.

До дослідження, одного з найбільших у цій галузі, було залучено майже два мільйони людей з Великої Британії.

Дослідники дійшли висновку, що після 40 років люди, які перебувають у верхньому діапазоні здорового індексу маси тіла (ІМТ), мають найнижчий ризик смерті від хвороб.

А от люди з найменшими та найвищими показниками ІМТ ризикують мати коротше життя.

ІМТ розраховується шляхом поділу ваги дорослої людини на квадратну величину її зросту.

"Здоровий" показник ІМТ коливається від 18,5 до 25.

Більшість лікарів кажуть, що оцінка IMT - це найкращий спосіб, який допомагає виявити, чи страждає людина ожирінням, тому що він точний і простий в оцінці.

Оптимальний рівень

Дослідження, опубліковане в Lancet Diabetes and Endocrinology, показує, що тривалість життя чоловіків та жінок з ожирінням була на 4,2 та 3,5 роки відповідно коротшою за показники людей, які мають "здоровий" показник IMT.

Для чоловіків та жінок, які мають замалу вагу, різниця в тривалості життя, порівняно з людьми зі "здоровим" ІМТ, складає 4,3 та 4,5 роки відповідно.

Показники ІМТ пов'язали з усіма причинами смерті, включаючи рак, серцево-судинні захворювання та респіраторні захворювання, за виключенням загибелі в ДТП.

Автор доповіді Кришнан Баскаран зазначає в коментарі BBC:

"Для більшості причин смерті ми виявили, що існує "оптимальний" рівень ІМТ, і ризик смерті збільшується як нижче, так і вище цього рівня".

"З рівнем ІМТ нижче 21, ми спостерігали більше смертей від більшої кількості причин, в порівнянні з оптимальними рівнями ІМТ, однак це частково може демонструвати той факт, що мала вага тіла може бути наслідком якоїсь хвороби", - наголошує Кришнан Баскаран.

Деякі експерти ставлять під сумнів, що ІМТ є точним засобом аналізу здоров'я людини.

Проте доктор Катаріна Кос, старший викладач з діабету та ожиріння в Ексетерському університеті, вважає, що насправді варто довіряти ІМТ.

"Для більшості людей ІМТ - це хороший засіб аналізу", - зазначає вона в коментарі ВВС.

Пані Кос додає, що доповідь не містить жодних несподіванок. На її думку, люди з надмірною вагою, які можуть знизити свій показник ІМТ, можуть покращити здоров'я.

"З даних про діабет ми знаємо, як низькокалорійні дієти та зниження ваги можуть, наприклад, полегшити перебіг хвороби", - говорить пані Кос.

"І ми знаємо, що зменшення ваги тіла також зменшує ризик захворювань, що, своєю чергою, знижує рівень смертності", - додає вона.

Автори доповіді також висловили припущення, що більш високий ІМТ у літніх людей, можливо, не настільки небезпечний, тому що трохи додаткової ваги для них буде "захистом".

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