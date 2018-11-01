Чому дорожчає бензин в Україні та чого чекати до кінця року

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За останні півроку ціни на бензин в Україні виросли в середньому на 4 гривні за літр, викликавши протести серед автомобілістів. Чому так відбувається та до чого готуватись українцям, з'ясовувала BBC News Україна.

Вартість пального для автомобілів за останні шість місяців зростала динамічно. В середньому ціна на бензин з квітня до жовтня зросла на 12-15%, ціна на дизельне пальне - на 20%, а на автомобільний газ - аж на 30%.

Особливо стрімкий стрибок відбувся у вересні-жовтні. Якщо в серпні вартість літра бензину А-95 становила трохи більше 29 гривень, то на початку жовтня ціна перевищила 33 грн/літр. У деякі дні вартість цієї марки бензину одномоментно зростала на 20-40 копійок.

Зростання цін спровокувало невдоволення і навіть серію акцій протесту по всій країні.

Втім, експерти кажуть, що причини мають радше зовнішній характер. Мовляв, стрибок спровокувало передусім подорожчання нафти на світових ринках та девальвація гривні.

Якщо ціни на нафту продовжать рости, українцям доведеться ще більше затягнути пояси, додають фахівці.

Народ проти

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Автомобілістів нові ціни обурюють.

Як би не розгорталася ситуація на світових ранках, уряд має достатньо важелів, щоб врівноважити ситуацію для громадян, переконаний Олександр Чернявський, співзасновник громадської організації "Автоєвросила".

"Пальне впливає на ціну хліба, одягу, перевезень і послуг у повсякденному житті, - каже він. - Підтримуючи такі ціни, ми зменшуємо соціальну і бізнесову активність людей. Ми по суті сповільнюємо власну економіку".

У жовтні організація "Автоєвросила" провела низку акцій протесту по всій країні проти зростання цін на автомобільне паливо.

Активісти вимагали знизити ціни, прив'язавши акцизи на пальне до гривні, а не до євро.

Також вони пропонували запровадити "плаваючі акцизи" - тобто збільшувати чи зменшувати акцизи відповідно до коливань світових цін на нафту, зберігаючи завдяки цьому сталу ціну на бензин.

"У нас розмір акцизів сталий, тобто ціна для звичайного споживача завжди зростає і ніколи не йде вниз. Навіть коли падає ціна на нафту", - переконаний Чернявський.

Ціни на бензин: що далі?

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Однак експерти переконані - якщо світові ціни на нафту стабілізуються, Україна може очікувати зниження цін на бензин.

Наразі тенденція до зниження вже намітилася. Після піку цін на початку жовтня, коли вартість марки Brent перевищила 86 доларів за барель, в останні тижні її вартість поступово знизилась до 76 дол./барель.

Якщо до кінця року ціна нафти залишиться в межах 80 доларів, вартість літру бензину в Україні цілком може впасти щонайменше на 50 копійок, а то і на 1,5 гривні.

Натомість якщо вартість нафти продовжить рости, виросте і вартість палива.

"Якщо США відновлять ще більш жорсткий санкційний режим проти Ірану, цим скористаються великі міжнародні спекулянти. Вони ще більше піднімуть ціну на нафту, тому певне підвищення цін на нафтопродукти буде і в нас", - каже Михайло Гончар, позаштатний експерт з питань енергетики Центру Разумкова.

За такого сценарію вартість нафти може сягнути "психологічної позначки" в 100 дол./барель. В такому разі, якщо гривня буде стабільною, А-95 буде коштувати 39 грн/літр.

Якщо ж ослабне також курс гривні, ціна на бензин перевищить 40 грн/літр, зазначає Сергій Куюн, директор консалтингової компанії А-95.

"Кожен намагається отримати свій зиск"

Вимоги споживачів знизити ціни на автомобільне паливо експерти вважають необґрунтованими - адже ціна на бензин формується не в урядових кабінетах.

80% своїх потреб в нафтопродуктах, на кшталт бензину та дизельного палива, Україна задовольняє через імпорт. При чому левову частку закуповує в Білорусі, каже Михайло Гончар.

За останні півроку нафтопродукти стали обходитись імпортерам дорожче не тільки через збільшення цін на нафту, але і через падіння курсу української гривні.

"Білоруси, яких до того ж пресингує Росія, теж не марнують свій шанс скористатись ростом цін на нафту, - пояснює Гончар. - Кожен в цьому ланцюжку намагається отримати свій зиск. І експортер, і імпортер, а потім ще гуртовий і роздрібний торговці. Так набігає зростання ціни, яке ми бачимо на наших автозаправках".

Копирайт изображения AFP Image caption Світові ціни на нафту напряму впливають на ціну українського бензину

Українська влада в цій ситуації може зробити небагато.

Одна з таких речей - боротьба зі змовами трейдерів, які можуть штучно утримувати певний рівень цін на ринку.

У жовтні, зважаючи на резонанс, прем'єр Володимир Гройсман доручив АМКУ перевірити ситуацію з цінами на пальне на ринку.

Втім, роботу Антимонопольного комітету (АМКУ) на цій ниві пан Гончар називає не дуже ефективною.

Крім того, на думку експерта, уряду варто стимулювати українську нафтопереробну галузь, яка зараз "загнана імпортерами в глухий кут".

Адже в країні працює лише два профільних підприємства - Кременчуцький нафтопереробний завод та Шебелинський газопереробний завод.

Але вони задовольняють менш як п'яту частину потреб ринку.

"Не пальне дороге - а мало грошей у людей"

Розмови про зниження цін на автомобільне паливо Сергій Куюн також вважає недоречними.

За його словами, вартість бензину в Україні разом з податками - одна з найнижчих в Європі. Дешевше тільки в Росії та Білорусі.

Акцизи на пальне в 3-4 рази нижчі ніж в Європі, а на дизпальне пальне - в 5-6 разів.

При цьому, саме коштом акцизів наповнюється Дорожній фонд України. За даними Мінінфраструктури, цього року туди направили 50% акцизів.

Наступного року у фонд піде 75% акцизів, а з 2020 року - 100%.

"Зменшувати податки нема куди, - каже Сергій Куюн. - Ми просто поставимо хрест на будівництві доріг, яке тільки-тільки почало давати якісь результати, які можна побачити".

Проблема не в ціні пального, а в доходах населення, додає він: "Не пальне дороге - а мало грошей у людей".

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