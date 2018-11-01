"Гаррі Поттер" і "Щоденник Бріджит Джонс": що закуплять в українські бібліотеки
Понад 10 тис. книжок про Гаррі Поттера, 4 тис. книжок Стівена Гокінга, твори Сергія Жадана і Оксани Забужко - понад мільйон книжок класиків і сучасних авторів закуплять для українських бібліотек за державні гроші цього року.
Хто і як обирав ці книжки, скільки на це витратять, дізнавалась BBC News Україна.
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Які книжки отримають бібліотеки?
Серед мільйона книжок, які цього року закуплять для бібліотек, 741 найменування.
Це і класики - Микола Гоголь та Антуан Сент-Екзюпері, і сучасні письменники - історія про веселі пригоди співробітників NASA "Франческа. Повелителька траєкторій" Джорджа Бату, "Французький роман" Фредеріка Бегбедера, "Щоденник Бріджит Джонс" Філдінґ Гелен.
Література для дітей - пригоди Карлсона і Шерлока Холмса, і для дорослих - "Світовий порядок" Генрі Кіссінджера, "Антикрихкість" Насіма Талеба, "Серце медитації" Далай Лами та "Мемуари Гейші" Артур Голден.
Також у списку тисячі видань від багатьох сучасних українських письменників - Юрія Андруховича, Оксани Забужко, Андрія Куркова, Ірен Роздобудько, Андрія Любки, Скрябіна, братів Капранових.
Також в українські бібліотеки закуплять книжки про війну на Донбасі - "Іловайський щоденник" Романа Зіненка, "Іловайськ" Євгена Положія, "Щоденник Майдану та Війни" Андрія Куркова та твори українських журналістів Андрія Цаплієнка і Вахтанга Кіпіані.
Хто обирав?
Минулого року процес закупівлі книжок до бібліотек, який проводило Міністерство культури, супроводжувався скандалом.
Частина видавців заявляла про непрозорість процедури відбору, відсутність інформації про те, хто і як обирав книжки, нарікали, на те, що проігнорували важливі книги лауреатки Нобелівської премії Світлани Алексієвич, Любомира Гузара та Севгіль Мусаєвої про Мустафу Джемілєва.
Цього року процедуру відбору дещо змінили, а представники кількох видавництв, що були на прес-конференції, заявили, що задоволені тим, як все пройшло.
За програму поповнення бібліотек відтепер відповідає Український інститут книги, який нещодавно очолила засновниця Форуму видавців у Львові Олександра Коваль.
Книжки до бібліотек обирала експертна рада, склад якої затверджував інститут книги. Імена експертів спочатку тримали у секреті, щоб, як пояснили в Інституті книги, "уникнути будь-якого зовнішнього тиску чи впливу", але після голосування оприлюднили.
Експертами були 36 представників громадськості - філологи, критики, журналісти і письменники, кожен з яких підписував заяву про наявність/відсутність конфлікту інтересів.
Серед експертів - літературознавиця і член журі конкурсу Книга року ВВС Віра Агеєва, голова Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович, телеведучий Вадим Карп'як, керівниця "Мистецького Арсеналу" Олеся Островська-Люта.
Критерії, за якими відбирали книжки:
- попит серед читачів;
- актуальність тематики;
- сприяння розвитку української мови, інтеграції у світовий літературний процес;
- естетичність оформлення і якість виготовлення;
- придатність до інтенсивного використання в бібліотеках;
- "різноманітність тематики і жанрів, що має забезпечити інтелектуальні, пізнавальні, естетичні, емоційні та духовні потреби різних вікових, гендерних та соціальних груп населення різних регіонів України".
Три дні на читання
Експерти мали зробити вибір з понад 2700 книжок, надісланих видавництвами. І на це у них було лише три дні.
"На жаль, часу на відбір мали обмаль. Проте, кожен експерт мав доступ до книжок і міг вибрати, за що голосувати. За таких умов зрозуміло, що багато експертів не змогли познайомитися з усім асортиментом так, як хотілося б", - розповідає Ірина Батуревич, член експертної ради і співзасновниця "Читомо".
Тому, на її думку, багато експертів вирішили "не ризикувати" і проголосували лише за добре відомі для них твори, і, ймовірно, за таких обставин постать автора удуже часто затьмарила решту факторів, що могли би вплинути на вибір: видавничу марку, якість перекладу, редагування, дизайн.
Проте, пані Батуревич називає такий процес відбору непоганим початком і сподівається, що Інститут книги не відступиться від принципу незаангажованості та прозорості.
"Порядок закупівлі книжок ми отримали затвердженим пізно, бо він проходить великий шлях через різні міністерства…Розпочати могли лише у жовтні", - пояснює стислі терміни Олександра Коваль.
Укласти угоди з видавцями, доставити книги і подати документи на оплату треба було до кінця 2018 року, розповідають в Інституті книги.
"Наступного року відбір має відбуватися весь рік, а не в кінці року і не в таких складних умовах, як всі працювали", - вважає директор видавництва "Фоліо" Олександр Красовицький.
Керівниця інституту каже, що для відбору книжок вдалося зібрати круту експертну раду, хоча, на її думку, книжки для публічних бібліотек мали б закуповувати самі бібліотекарі, але до цього Україні ще далеко.
Хто отримає книжки?
В Україні понад 16 тис. публічних бібліотек, але нові книжки, на жаль, отримають менше ніж 10% бібліотек, каже Артем Лобанов, керівник відділу по роботі з бібліотеками в Інституті книги.
"Сподіваюсь, що книжки отримають найкращі бібліотеки, які дійсно працюють з людьми, які дійсно привертають увагу читачів до себе і заслуговують на цей оновлений асортимент книжок", - зазначив пан Лобанов.
Середня ціна одного примірника книжки з обраного експертами переліку - 116 гривень. За словами пана Лобанова, щоб кожна бібліотека в Україні отримала хоча б по одному примірнику з обраних книжок, треба 1,2 млрд гривень.
"Саме цю суму держава має виділяти, щоб рівень культури і рівень читання у наших бібліотеках не знижувався", - вважає пан Лобанов.
Цього року на книжки для бібліотек витратять 120 млн гривень, минулого було 48 млн грн. Гроші на закупівлю книжок перерозподілили з інших програм Українського інституту книги, рішення про що уряд ухвалив лише 31 жовтня.
Гаррі Поттера замало
Максимальна кількість одного найменування книжок, які закуплять в бібліотеки за державні кошти, 1500 штук.
Книжок про Гаррі Поттера могли б закупити і більше, вважає власник і директор видавництва "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА" Іван Малкович, але все одно він страшенно радий, що його взагалі закупили, бо це сталося вперше.
"Тільки у 1500 бібліотеках діти матимуть щастя читати мегапопулярні книжки про Гаррі Поттера. Я вважаю, що варто робити якісь винятки, щоб таких книжок було більше у всіх бібліотеках, бо вони, як магніт, притягують дітей до бібліотек", - каже пан Малкович.
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