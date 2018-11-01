"Гаррі Поттер" і "Щоденник Бріджит Джонс": що закуплять в українські бібліотеки

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Понад 10 тис. книжок про Гаррі Поттера, 4 тис. книжок Стівена Гокінга, твори Сергія Жадана і Оксани Забужко - понад мільйон книжок класиків і сучасних авторів закуплять для українських бібліотек за державні гроші цього року.

Хто і як обирав ці книжки, скільки на це витратять, дізнавалась BBC News Україна.

Які книжки отримають бібліотеки?

Серед мільйона книжок, які цього року закуплять для бібліотек, 741 найменування.

Це і класики - Микола Гоголь та Антуан Сент-Екзюпері, і сучасні письменники - історія про веселі пригоди співробітників NASA "Франческа. Повелителька траєкторій" Джорджа Бату, "Французький роман" Фредеріка Бегбедера, "Щоденник Бріджит Джонс" Філдінґ Гелен.

Копирайт изображения unian Image caption 1500 примірників "Антени" Сергія Жадана закуплять для бібліотек

Література для дітей - пригоди Карлсона і Шерлока Холмса, і для дорослих - "Світовий порядок" Генрі Кіссінджера, "Антикрихкість" Насіма Талеба, "Серце медитації" Далай Лами та "Мемуари Гейші" Артур Голден.

Також у списку тисячі видань від багатьох сучасних українських письменників - Юрія Андруховича, Оксани Забужко, Андрія Куркова, Ірен Роздобудько, Андрія Любки, Скрябіна, братів Капранових.

Копирайт изображения ВВС Image caption До українських бібліотек закуплять 1500 примірників Андрія Любки "Твій погляд, Чіо-Чіо-Сан". Ця книжка увійшла до довгого списку премії книга року ВВС Україна

Також в українські бібліотеки закуплять книжки про війну на Донбасі - "Іловайський щоденник" Романа Зіненка, "Іловайськ" Євгена Положія, "Щоденник Майдану та Війни" Андрія Куркова та твори українських журналістів Андрія Цаплієнка і Вахтанга Кіпіані.

Хто обирав?

Минулого року процес закупівлі книжок до бібліотек, який проводило Міністерство культури, супроводжувався скандалом.

Частина видавців заявляла про непрозорість процедури відбору, відсутність інформації про те, хто і як обирав книжки, нарікали, на те, що проігнорували важливі книги лауреатки Нобелівської премії Світлани Алексієвич, Любомира Гузара та Севгіль Мусаєвої про Мустафу Джемілєва.

Цього року процедуру відбору дещо змінили, а представники кількох видавництв, що були на прес-конференції, заявили, що задоволені тим, як все пройшло.

За програму поповнення бібліотек відтепер відповідає Український інститут книги, який нещодавно очолила засновниця Форуму видавців у Львові Олександра Коваль.

Копирайт изображения facebook.com/UkrainianBookInstitute Image caption До Українського інституту книги надійшло 2779 книжок від 137 видавництв

Книжки до бібліотек обирала експертна рада, склад якої затверджував інститут книги. Імена експертів спочатку тримали у секреті, щоб, як пояснили в Інституті книги, "уникнути будь-якого зовнішнього тиску чи впливу", але після голосування оприлюднили.

Експертами були 36 представників громадськості - філологи, критики, журналісти і письменники, кожен з яких підписував заяву про наявність/відсутність конфлікту інтересів.

Серед експертів - літературознавиця і член журі конкурсу Книга року ВВС Віра Агеєва, голова Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович, телеведучий Вадим Карп'як, керівниця "Мистецького Арсеналу" Олеся Островська-Люта.

Критерії, за якими відбирали книжки:

попит серед читачів;

актуальність тематики;

сприяння розвитку української мови, інтеграції у світовий літературний процес;

естетичність оформлення і якість виготовлення;

придатність до інтенсивного використання в бібліотеках;

"різноманітність тематики і жанрів, що має забезпечити інтелектуальні, пізнавальні, естетичні, емоційні та духовні потреби різних вікових, гендерних та соціальних груп населення різних регіонів України".

Три дні на читання

Експерти мали зробити вибір з понад 2700 книжок, надісланих видавництвами. І на це у них було лише три дні.

"На жаль, часу на відбір мали обмаль. Проте, кожен експерт мав доступ до книжок і міг вибрати, за що голосувати. За таких умов зрозуміло, що багато експертів не змогли познайомитися з усім асортиментом так, як хотілося б", - розповідає Ірина Батуревич, член експертної ради і співзасновниця "Читомо".

Копирайт изображения unian Image caption Французький письменник Фредерік Бегбедер на Форумі видавців у Львові, 19 вересня 2018 рік. Роман Бегбедера закуплять у бібліотеки цього року

Тому, на її думку, багато експертів вирішили "не ризикувати" і проголосували лише за добре відомі для них твори, і, ймовірно, за таких обставин постать автора удуже часто затьмарила решту факторів, що могли би вплинути на вибір: видавничу марку, якість перекладу, редагування, дизайн.

Проте, пані Батуревич називає такий процес відбору непоганим початком і сподівається, що Інститут книги не відступиться від принципу незаангажованості та прозорості.

"Порядок закупівлі книжок ми отримали затвердженим пізно, бо він проходить великий шлях через різні міністерства…Розпочати могли лише у жовтні", - пояснює стислі терміни Олександра Коваль.

Укласти угоди з видавцями, доставити книги і подати документи на оплату треба було до кінця 2018 року, розповідають в Інституті книги.

"Наступного року відбір має відбуватися весь рік, а не в кінці року і не в таких складних умовах, як всі працювали", - вважає директор видавництва "Фоліо" Олександр Красовицький.

Керівниця інституту каже, що для відбору книжок вдалося зібрати круту експертну раду, хоча, на її думку, книжки для публічних бібліотек мали б закуповувати самі бібліотекарі, але до цього Україні ще далеко.

Хто отримає книжки?

В Україні понад 16 тис. публічних бібліотек, але нові книжки, на жаль, отримають менше ніж 10% бібліотек, каже Артем Лобанов, керівник відділу по роботі з бібліотеками в Інституті книги.

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"Сподіваюсь, що книжки отримають найкращі бібліотеки, які дійсно працюють з людьми, які дійсно привертають увагу читачів до себе і заслуговують на цей оновлений асортимент книжок", - зазначив пан Лобанов.

Середня ціна одного примірника книжки з обраного експертами переліку - 116 гривень. За словами пана Лобанова, щоб кожна бібліотека в Україні отримала хоча б по одному примірнику з обраних книжок, треба 1,2 млрд гривень.

"Саме цю суму держава має виділяти, щоб рівень культури і рівень читання у наших бібліотеках не знижувався", - вважає пан Лобанов.

Цього року на книжки для бібліотек витратять 120 млн гривень, минулого було 48 млн грн. Гроші на закупівлю книжок перерозподілили з інших програм Українського інституту книги, рішення про що уряд ухвалив лише 31 жовтня.

Гаррі Поттера замало

Максимальна кількість одного найменування книжок, які закуплять в бібліотеки за державні кошти, 1500 штук.

Копирайт изображения unian Image caption Перекладач Віктор Морозов (ліворуч) та видавець Іван Малкович на презентації українського перекладу "Гаррі Поттера", 2007 рік

Книжок про Гаррі Поттера могли б закупити і більше, вважає власник і директор видавництва "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА" Іван Малкович, але все одно він страшенно радий, що його взагалі закупили, бо це сталося вперше.

"Тільки у 1500 бібліотеках діти матимуть щастя читати мегапопулярні книжки про Гаррі Поттера. Я вважаю, що варто робити якісь винятки, щоб таких книжок було більше у всіх бібліотеках, бо вони, як магніт, притягують дітей до бібліотек", - каже пан Малкович.

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