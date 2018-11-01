Red Hydrogen One: як оцінили смартфон з технологією 3D

Копирайт изображения Red Image caption Рекламні ролики компанії Red показують реакцію людей на 3D-дисплей, але відтворити його особливості на звичайному екрані неможливо.

П'ятнадцять місяців тому, коли компанія Red оголосила про свої плани випустити "голографічний" смартфон, це стало несподіванкою для інших учасників ринку мобільних технологій.

Мабуть, бренд Red знайомий ще не усім, та за останні 20 років його відеокамери встигли завоювати прихильність кінооператорів.

Цими камерами знято деякі найпопулярніші фільми, зокрема "Зоряні війни: Пробудження Сили", "Вартові галактики 2" та останній фільм серії "Місія нездійсненна".

Засновник компанії Джим Дженнард раніше керував відомим брендом сонцезахисних окулярів Oakley.

Тому багато кого цікавило, чи матиме він такий самий шалений успіх у третьому для себе секторі ринку - розробці мобільних телефонів?

Судячи з перших оглядів моделі Hydrogen One - навряд чи.

Цього понеділка критики отримали право публікувати свої огляди цих смартфонів в алюмінієвому корпусі, продаж яких розпочнеться у листопаді за ціною 1300 доларів США.

Виробники обіцяють невдовзі випустити й титанову версію вартістю 1600 доларів.

Копирайт изображения Red Image caption Смартфон може знімати відео і фото як у 3D, так і у 2D

Тестувальники були заінтриговані - хоча й не надто вражені - 3D-екраном цього смартфону, який створює відчуття глибини простору, радше ніж "висуває" елементи зображення вперед.

Та, на жаль, цей ефект неможливо відтворити на фото чи відео, а отже, ні з оглядів, ні з власної реклами компанії Red не зрозуміло, як саме це виглядає.

І хоча цей смартфон також вміє записувати тривимірне відео, програвати його можна лише на смартфонах Hydrogen One, тож привабливість цієї функції доволі обмежена.

Крім того, одна з розрекламованих переваг пристрою - можливість прикріпляти додаткові модулі, перетворюючи смартфон на висококласну відеокамеру - буде реалізована не раніше ніж наприкінці 2019 року.

Каліфорнійська компанія Red славиться звичкою не вкладатися у проголошені терміни.

Зокрема Hydrogen One мав з'явитися багато місяців тому; відповідно, він обладнаний процесором минулого покоління.

Отже кінематографістам, захопленим ідеєю про те, що смартфон на базі Android може слугувати потужною відеокамерою, варто стримати амбіції та доведеться почекати.

Red планує випускати близько 16 млн смартфонів на рік. Для порівняння - Apple продає більше своїх iPhone за півтора місяця.

Копирайт изображения Red Image caption На задній панелі смартфону є кріплення для додаткових модулів, які в майбутньому дозволять розширити його функціональність

Втім, як переконалися на своєму досвіді бренди Essential і Google Pixel, на нинішньому ринку непросто продати й кілька мільйонів смартфонів за рік.

Наводимо фрагменти перших оглядів моделі Hydrogen One:

Digital Trends

"Red Hydrogen One - найцікавіший телефон року, та водночас і найбільше розчарування. Джим Дженнард заявив, що варто лише побачити його екран, і всім захочеться його купити. Мусимо з ним не погодитись. Очевидно, що це пілотний продукт компанії, якій бракує досвіду у секторі смартфонів".

The Verge

"Фотографії людей переважно виглядають кумедно - так, ніби людину вирізали з паперу й поставили перед тлом... Відео все ще болісно дивитись. Тривимірність то зникає, то проявляється у супроводі численних артефактів. У вас можуть заболіти очі, а якщо на екрані багато руху, то й запаморочитись голова".

Tom's Guide:

"Hydrogen One - амбітний пристрій, що відчайдушно прагне змінити ваше життя. Часом, коли ваш погляд падає на зображення під ідеальним кутом, ви справді потрапляєте під його чари на швидкоплинні кілька секунд. Втім, Red працює з технологією, яка ще просто не відточена... Немає гарантій, що ця конкретна версія технології 3D виявиться успішною та безпечною для очей".

Gizmodo

"У звичайному двовимірному режимі дисплей Hydrogen One має відносно високу роздільну здатність. Та варто увімкнути 3D, і вона стрімко зменшується аж до того, що видно окремі пікселі. Крім того, у житті такої різкості не буває, а на задньому плані чомусь виблискують веселки".

Cnet

"Складається враження, що це 3D-камера з додатковою функцією телефонних дзвінків. Саме це вирізняє Hydrogen One з-поміж інших 3D-пристроїв. Він не для того, щоб переглядати 3D-контент, а для того, щоб його створювати. Якщо вам це цікаво, зверніть увагу на цю новинку. Решті ж людей я її навряд чи порекомендую".

PC Mag

"За цим смартфоном стоїть привабливе бачення: це має бути компактний пристрій, що легко знімає масивні відеофайли з професійною якістю і так само легко завантажує їх у мережу, ймовірно, через 5G-зв'язок. Але контент майбутнього мусить бути стабільним, яскравим і відповідати стандартному для індустрії формату 8K, а не власній версії 3D".

BGR

"Hydrogen One - типовий камерофон, що здатен робити якісні знімки за гарного освітлення, але швидко втрачає цю здатність у гірших умовах. Немає нічого дивного в тому, що найперший смартфон компанії Red не може конкурувати з Apple, Google і подібними до них у створенні високоякісних зображень; та, з огляду на історію та ціну цього смартфону, керівників Red важко зрозуміти".

Копирайт изображения Red Image caption Креслення з патентних документів натякають, як саме виглядатиме цей смартфон з додатковими модулями

Android Central

"З нетерпінням чекаю, поки Red оприлюднить більше інформації про модульні розширення до цього смартфону. Над ним ще працювати й працювати - у нього стільки нерозкритого потенціалу. Втім, поки розширень немає, Hydrogen One важко рекомендувати будь-кому".

Techcrunch

"Якщо цей смартфон зазнає фіаско, це буде дуже видовищно, на відміну від більшості новинок на ринку, перенасиченому скопійованими у конкурентів моделями. Як помирати, то вже з музикою. Принаймні так вас пам'ятатимуть".

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