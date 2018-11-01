Телескоп NASA "Кеплер" вийшов на пенсію. Що він встиг зробити?

Копирайт изображения EPA/NASA HANDOUT

Телескоп "Кеплер", запущений NASA в березні 2009 року для пошуку нових світів, остаточно припинив роботу. Його паливний бак спорожнів, зв'язок з ним назавжди втрачено.

Паливо фактично закінчилося ще на початку жовтня - тоді телескоп сильно втратив у "гостроті зору", але ще майже місяць надсилав вченим дані своїх останніх спостережень.

"Кеплер" відкрив людству ворота для дослідження космосу", - стверджує Вільям Борукі, який сам вже вийшов на пенсію, але колись очолював розробку цього проекту NASA.

За дев'ять з половиною років роботи на орбіті телескоп знайшов понад 2500 планет, розташованих за межами нашої Сонячної системи. І ще більше - потенційних кандидатів, природу яких ще належить встановити.

Серед виявлених планет є ті, що за розміром схожі з Землею. Там теоретично можливе існування життя.

"До "Кеплера" ми взагалі не знали, наскільки часто або рідко в нашій галактиці зустрічаються планети, - говорить керівник астрофізичного підрозділу NASA Пауль Герц. - Завдяки йому змінилося саме розуміння нашого місця у Всесвіті".

Як це можливо?

На відміну від зірок, планети не випромінюють світла, тому шукати їх набагато складніше. Доводиться дивитися на зірки та чекати "затемнення", точніше - транзиту.

Транзит - це коли зоряний диск перетинає інше небесне тіло, наприклад, комету або астероїд, і воно трохи затуляє джерело світла. Тоді той майже невловимо тьмяніє - приблизно на одну десятитисячну долю.

Копирайт изображения NASA Image caption Транзит - це коли зоряний диск перетинає інше небесне тіло, наприклад, комету або астероїд, і воно трохи затуляє джерело світла

Саме такі "затемнення" шукав "Кеплер". Якщо транзит відбувається регулярно, з однаковою періодичністю, можна зробити висновок, що це не просто небесне тіло, що випадково пролетіло повз, а планета, що обертається навколо материнської зірки.

Тоді починаються розрахунки. Знаючи точну тривалість транзиту та масу самої зірки, можна обчислити довжину орбіти, а за зміною яскравості - розмір відкритої планети.

На підставі цих даних та з урахуванням температури материнської зірки можна розрахувати і температурні характеристики супутника, а також відповісти на головне питання: чи може на планеті існувати вода в рідкому вигляді, тобто чи може вона, хоча б в теорії, бути придатною для життя.

Основні відкриття "Кеплера": як це було

20 грудня 2011 року вчені NASA оголосили про те, що "Кеплеру" вдалося відшукати першу екзопланету розміром з Землю. Точніше, відразу дві такі планети: Kepler-20e і Kepler-20f.

Тоді ж оголосили, що на відстані тисячі світлових років від Землі існує щонайменше 30 тисяч планет, потенційно придатних для життя.

А в цілому, припускають астрономи, наша галактика Чумацький шлях налічує не менше 50 млрд планет, з яких як мінімум 500 млн можуть бути придатними для життя.

Пізніше спостереження телескопа дозволили уточнити ці цифри: навколо зірок Чумацького шляху обертається в цілому не менше 160 млрд планет. А в кінці 2012 року була знайдена перша "екзосонячна система" з чотирьох планет.

У квітні 2013 року "Кеплер" зробив своє найгучніше відкриття: відразу три екзопланети, які можна порівняти за розміром із Землею і знаходяться в так званій зоні Золотоволоски - не дуже близько до материнської зірки, але й не дуже далеко від неї, щоб там могла існувати рідка вода - а значить, можливо, і життя.

Копирайт изображения NASA Image caption Зліва направо: Kepler-22b (відкритий трохи раніше), Kepler-69c, Kepler-62E, Kepler-62f і Земля

Втім, трохи пізніше з'ясувалося, що Kepler-69c більше схожий на Венеру, і життя на цій планеті, скоріше за все, неможливе.

Через місяць, в травні 2013 року "Кеплер" ледь не довелося списати.

З незрозумілих причин зламалося обладнання, і телескоп було неможливо направляти в потрібну сторону. Однак апарат продовжував надсилати вже зібрані дані, а через рік інженерам вдалося частково відновити його роботу.

Нова місія отримала назву K2, і до січня 2015 роки кількість виявлених телескопом екзопланет перевищила тисячу.

А в травні того ж року "Кеплеру" по-справжньому пощастило - йому вдалося побачити повний цикл народження наднової зорі: до, під час і після вибуху.

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У травні 2016 року вчені NASA оголосили, що з 1284 відкритих екзопланет сто схожі на Землю, а дев'ять з них розташовані в "зоні життя". Наступного року "Кеплер" відшукав "екзосонячну систему" з восьми планет - подібну до нашої. Сталося це після того, як Плутон перевели до категорії карликових планет.

Але головне - телескоп підтвердив, що теоретично придатні для життя планети обертаються навколо приблизно кожної третьої зірки, яку можна побачити на нічному небі.

А значить, пошуки тривають.

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