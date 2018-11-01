Гучні історії з плагіатом в Україні: від Vogue до Литвина
Через звинувачення у плагіаті пішов у відставку президент Угорщини, ще залишився без роботи міністр оборони Німеччини, звільнився головний рабин Франції.
Проте в Україні історії з плагіатом закінчуються зовсім по-іншому. Часто - ніяк.
У крадіжці чужих текстів нещодавно звинуватили головреда українського Vogue Ольгу Сушко. Лише після появи повторних звинувачень і після того, як у десятьох її статтях помітили елементи чужих матеріалів, її відсторонили з посади.
Розповідаємо, як виник скандал в Vogue UA і згадуємо інші найгучніші історії з плагіатом в Україні.
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Плагіат у Vogue
Все почалося 28 жовтня, коли користувачі соцмереж виявили, що редакторська колонка Сушко у жовтневому номері Vogue дуже схожа на лист головної редакторки російського Harper's Bazaar Шахрі Амірханової. Цьому листу аж 12 років.
Сушко з часом за цей інцидент вибачилась, але провину частково переклала на позаштатного автора, якому, за її словами, через стрес і зайнятість доручала писати колонку.
Проте скандал не вщух, його подробицями смакували російські ЗМІ, а МЗС Росії на прикладі українського Vogue розповідав про різницю між фактами й фейком.
Після цього користувачі соцмереж знайшли 10 статей Сушко різних років, де були використані фрагменти чужих текстів з таких виданнях, як GQ, "Коммерсантъ", "Сноб",.
А описуючи люстри і панно готелю Ritz у "Коммерсантъ-Украина" у 2013 році, Ольга Сушко використала уривок з книжки "Найкращі готелі світу" Вікторії Зав'ялової.
Усі ці приклади плагіату збирає Telegam-канал "Киёв Фэшн Лавэз" під хештегом #СушкоГейт.
Після цього пізно ввечері 31 жовтня з'являється реакція - спільна заява компаній Condé Nast International, яка володіє брендом Vogue і "Медіа Групи Україна", яка з 2015 року володіє журналом.
"Ми категорично проти плагіату і починаємо внутрішнє розслідування, щоб прояснити всі обставини і деталі того, що сталося", - заявили в компаніях.
На час розслідування Ольгау Сушко відсторонили з посади головного редактора Vogue UA. Скільки триватиме розслідування і хто буде заміняти Сушко, поки що невідомо.
Богатирьова проти Стіва Джобса
Промова легендарного засновника компанії Apple Стіва Джобса перед випускниками Стенфордського університету 2005 року є дуже популярною. Там йшлося про випробування, які випали на долю Джобса, три дуже надихаючі історії з його життя.
"Залишайтеся спраглими, залишайтеся безрозсудними", - закликав випускників Стів Джобс.
У 2011 році до його заклику дослухались в Україні.
Тодішній секретар Ради національної безпеки і оборони Раїса Богатирьова взяла цілі шматки з промови Джобса для свого виступу перед студентами "Києво-Могилянської Академії".
У її промові були кілька уривків, дуже схожих на слова Джобса, але одна частина виявилась майже ідентичною.
"Вибачте за драматизм, але це правда. Час людини дуже обмежений. І тому висновок зі свого досвіду пропоную наступний - не живіть чужим життям, не витрачайте час. Не потрапляйте до капкану догми, яка радить жити чужими думками. Не дозволяйте шуму чужих думок перебити ваш внутрішній голос", - говорила Богатирьова у 2011 році.
"Вибачте за такий драматизм, але це правда. Ваш час обмежений, тому не витрачайте його, щоб прожити чиєсь чуже життя. Не потрапляйте в пастку догми, яка вчить жити відповідно до думок інших людей. Не дозволяйте шуму чужих думок перебити ваш внутрішній голос", - говорив Джобс в 2005 році.
Схожість двох промов помітили також у західній пресі. Про плагіат написали видання Financial Times, Business Insider і багато інших авторитетних видань Іспанії, Франції та Австралії.
У прес-службі РНБО тоді заявили, що нічого страшного не відбулось, а пані Богатирьова могла просто надихнутися промовою Джобса.
Дружина Кириленка і 142 фрагменти
Звинувачували у плагіаті й дружину віце-прем'єра В'ячеслава Кириленка Катерину.
Їй закидали, що у її докторській дисертації на тему "Теоретичні і методичні основи формування інноваційної культури майбутніх культурологів у вищому навчальному закладі" є запозичені шматки.
Вчена рада Харківського університету імені Григорія Сковороди у 2016 році плагіату у дисертації не знайшла. Але знайшли його вчені Українського мовно-інформаційного фондуНаціональної академії наук у 2017 році.
26% її тексту дисертації вчені назвали запозиченими, а 142 фрагменти тексту - скопійованими з робіт інших авторів.
"Текст дисертації Кириленко К.М. характеризується багатослівністю, неоднорідністю викладу. Зайвою образністю, надміром російських лексичних та синтаксичних кальок, некоректних, недолугих та слабких у змістовому відношенні тверджень, містить: 696 різних за типом помилок", - йшлося у висновку Українського мовно-інформаційного фонду.
Міністр Кириленко називав звинувачення проти своєї дружини такими, що спрямовані на його дискредитацію.
Литвин і його твори
Колишнього спікера Верховної Ради Володимира Литвина у плагіаті звинувачували багато разів.
В 2002 році американський політолог Томас Каротерс впізнав свою статтю Civil society. Think again у матеріалі Литвина "Громадянське суспільство: міфи і реальність".
Український політик врешті визнав, що статтю, яка вийшла під його ім'ям, писав не він, її "йому підготували і вона йому сподобалась". Ситуацію зі звинуваченнями у плагіаті назвав ударом.
Проте згодом все повторилось. Поважні українські історики Олексій Толочко і Наталія Яковенко звинуватили Литвина у тому, що він у своєму тритомнику "Історія України" з помилками використав їхні наукові праці.
Висував звинувачення у плагіаті Литвину і політолог Олексій Гарань. За його словами, Литвин у своїй статті використав цілі шматки з його книги "Убити дракона: З історії Руху і нових партій України".
Науковець присвятив історіями плагіату Литвина статтю, де зібрав звинувачення проти нього.
Справжня копія
Ще одна гучна неполітична історія з копіюванням сталася 2017 року. Але цього разу, її "героями" стали не українці.
У Нью-Йорку на площі біля Рокфеллер-центру встановили величезну надувну фігуру "Балерина, що сидить" відомого американського скульптора Джеффа Кунса.
Скульптура нагадала багатьом порцелянову статуетку "Балерина Леночка" української художниці Оксани Жникруп.
В українських соцмережах і ЗМІ почали лунати звинувачення у плагіаті.
Згодом скульптор заявив, що він справді надихнувся роботою українки. А його речниця уточнила, що Кунс мав ліцензію на використання скульптури Жникруп.
Втім, і до того Джеффа Кунса кілька разів звинувачували в плагіаті.
У березні йому навіть присудили виплатити штраф за його скульптуру "Оголені", яку визнали плагіатом французької фотографії.
Перед тим його тричі звинувачували в копіюванні чужих робіт і двічі визнавали винним.