Гучні історії з плагіатом в Україні: від Vogue до Литвина

Копирайт изображения VogueUkraine Image caption Жовтневий номер Vogue UA, де знайшли колонку редактора з плагіатом

Через звинувачення у плагіаті пішов у відставку президент Угорщини, ще залишився без роботи міністр оборони Німеччини, звільнився головний рабин Франції.

Проте в Україні історії з плагіатом закінчуються зовсім по-іншому. Часто - ніяк.

У крадіжці чужих текстів нещодавно звинуватили головреда українського Vogue Ольгу Сушко. Лише після появи повторних звинувачень і після того, як у десятьох її статтях помітили елементи чужих матеріалів, її відсторонили з посади.

Розповідаємо, як виник скандал в Vogue UA і згадуємо інші найгучніші історії з плагіатом в Україні.

Плагіат у Vogue

Все почалося 28 жовтня, коли користувачі соцмереж виявили, що редакторська колонка Сушко у жовтневому номері Vogue дуже схожа на лист головної редакторки російського Harper's Bazaar Шахрі Амірханової. Цьому листу аж 12 років.

Сушко з часом за цей інцидент вибачилась, але провину частково переклала на позаштатного автора, якому, за її словами, через стрес і зайнятість доручала писати колонку.

Проте скандал не вщух, його подробицями смакували російські ЗМІ, а МЗС Росії на прикладі українського Vogue розповідав про різницю між фактами й фейком.

Після цього користувачі соцмереж знайшли 10 статей Сушко різних років, де були використані фрагменти чужих текстів з таких виданнях, як GQ, "Коммерсантъ", "Сноб",.

А описуючи люстри і панно готелю Ritz у "Коммерсантъ-Украина" у 2013 році, Ольга Сушко використала уривок з книжки "Найкращі готелі світу" Вікторії Зав'ялової.

Усі ці приклади плагіату збирає Telegam-канал "Киёв Фэшн Лавэз" під хештегом #СушкоГейт.

Після цього пізно ввечері 31 жовтня з'являється реакція - спільна заява компаній Condé Nast International, яка володіє брендом Vogue і "Медіа Групи Україна", яка з 2015 року володіє журналом.

"Ми категорично проти плагіату і починаємо внутрішнє розслідування, щоб прояснити всі обставини і деталі того, що сталося", - заявили в компаніях.

На час розслідування Ольгау Сушко відсторонили з посади головного редактора Vogue UA. Скільки триватиме розслідування і хто буде заміняти Сушко, поки що невідомо.

Богатирьова проти Стіва Джобса

Промова легендарного засновника компанії Apple Стіва Джобса перед випускниками Стенфордського університету 2005 року є дуже популярною. Там йшлося про випробування, які випали на долю Джобса, три дуже надихаючі історії з його життя.

"Залишайтеся спраглими, залишайтеся безрозсудними", - закликав випускників Стів Джобс.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Промову, яку виголосив Стів Джобс у 2005 році, стала дуже відомою

У 2011 році до його заклику дослухались в Україні.

Тодішній секретар Ради національної безпеки і оборони Раїса Богатирьова взяла цілі шматки з промови Джобса для свого виступу перед студентами "Києво-Могилянської Академії".

У її промові були кілька уривків, дуже схожих на слова Джобса, але одна частина виявилась майже ідентичною.

Копирайт изображения unian Image caption Раїса Богатирьова слова Джобса скопіювала

"Вибачте за драматизм, але це правда. Час людини дуже обмежений. І тому висновок зі свого досвіду пропоную наступний - не живіть чужим життям, не витрачайте час. Не потрапляйте до капкану догми, яка радить жити чужими думками. Не дозволяйте шуму чужих думок перебити ваш внутрішній голос", - говорила Богатирьова у 2011 році.

"Вибачте за такий драматизм, але це правда. Ваш час обмежений, тому не витрачайте його, щоб прожити чиєсь чуже життя. Не потрапляйте в пастку догми, яка вчить жити відповідно до думок інших людей. Не дозволяйте шуму чужих думок перебити ваш внутрішній голос", - говорив Джобс в 2005 році.

Схожість двох промов помітили також у західній пресі. Про плагіат написали видання Financial Times, Business Insider і багато інших авторитетних видань Іспанії, Франції та Австралії.

У прес-службі РНБО тоді заявили, що нічого страшного не відбулось, а пані Богатирьова могла просто надихнутися промовою Джобса.

Дружина Кириленка і 142 фрагменти

Звинувачували у плагіаті й дружину віце-прем'єра В'ячеслава Кириленка Катерину.

Їй закидали, що у її докторській дисертації на тему "Теоретичні і методичні основи формування інноваційної культури майбутніх культурологів у вищому навчальному закладі" є запозичені шматки.

Вчена рада Харківського університету імені Григорія Сковороди у 2016 році плагіату у дисертації не знайшла. Але знайшли його вчені Українського мовно-інформаційного фондуНаціональної академії наук у 2017 році.

Копирайт изображения unian Image caption В'ячеслав Кириленко говорив, що всі звинувачення на адресу його дружини - це спроба дискредитувати його

26% її тексту дисертації вчені назвали запозиченими, а 142 фрагменти тексту - скопійованими з робіт інших авторів.

"Текст дисертації Кириленко К.М. характеризується багатослівністю, неоднорідністю викладу. Зайвою образністю, надміром російських лексичних та синтаксичних кальок, некоректних, недолугих та слабких у змістовому відношенні тверджень, містить: 696 різних за типом помилок", - йшлося у висновку Українського мовно-інформаційного фонду.

Міністр Кириленко називав звинувачення проти своєї дружини такими, що спрямовані на його дискредитацію.

Литвин і його твори

Колишнього спікера Верховної Ради Володимира Литвина у плагіаті звинувачували багато разів.

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В 2002 році американський політолог Томас Каротерс впізнав свою статтю Civil society. Think again у матеріалі Литвина "Громадянське суспільство: міфи і реальність".

Український політик врешті визнав, що статтю, яка вийшла під його ім'ям, писав не він, її "йому підготували і вона йому сподобалась". Ситуацію зі звинуваченнями у плагіаті назвав ударом.

Проте згодом все повторилось. Поважні українські історики Олексій Толочко і Наталія Яковенко звинуватили Литвина у тому, що він у своєму тритомнику "Історія України" з помилками використав їхні наукові праці.

Висував звинувачення у плагіаті Литвину і політолог Олексій Гарань. За його словами, Литвин у своїй статті використав цілі шматки з його книги "Убити дракона: З історії Руху і нових партій України".

Науковець присвятив історіями плагіату Литвина статтю, де зібрав звинувачення проти нього.

Справжня копія

Ще одна гучна неполітична історія з копіюванням сталася 2017 року. Але цього разу, її "героями" стали не українці.

У Нью-Йорку на площі біля Рокфеллер-центру встановили величезну надувну фігуру "Балерина, що сидить" відомого американського скульптора Джеффа Кунса.

Скульптура нагадала багатьом порцелянову статуетку "Балерина Леночка" української художниці Оксани Жникруп.

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В українських соцмережах і ЗМІ почали лунати звинувачення у плагіаті.

Згодом скульптор заявив, що він справді надихнувся роботою українки. А його речниця уточнила, що Кунс мав ліцензію на використання скульптури Жникруп.

Втім, і до того Джеффа Кунса кілька разів звинувачували в плагіаті.

У березні йому навіть присудили виплатити штраф за його скульптуру "Оголені", яку визнали плагіатом французької фотографії.

Перед тим його тричі звинувачували в копіюванні чужих робіт і двічі визнавали винним.