Далі, Кало, Маяковський: любов і секс як двигуни мистецтва

Копирайт изображения MCA Chicago Image caption Картина Фріди Кало "Поранений олень" (1946) - відображення важких болісних відносин художниці з її чоловіком Дієго Ріверою

Фріда Кало та Дієго Рівера, Варвара Степанова та Олександр Родченко, Володимир Маяковський та Ліля Брік - творчі та не тільки творчі зв'язки між цими парами широко відомі та добре описані.

Інші пари - як наприклад Федеріко Гарсіа Лорка та Сальвадор Далі - залишаються предметом теорій, чуток і припущень, але інтригують від цього не менше.

Понад 40 пар найвідоміших художників першої половини ХХ століття, їхні любовні та сексуальні зв'язки як двигуни мистецтва стали темою виставки, що проходить в лондонському культурному центрі Barbican, - "Сучасні пари: мистецтво, інтим і авангард".

Ось деякі з найбільш цікавих пар і експонати виставки, які ілюструють їхні відносини.

Фріда Кало та Дієго Рівера

Дієго Рівера та Фріда Кало були пов'язані один з одним все життя. Вони познайомилися в 1922 році: їй було 15, йому 37.

Через три роки, потрапивши в аварію в автобусі, вона залишилася інвалідом на все життя. У 1927 році Рівера побачив її роботи і миттєво - першим - оцінив її художній геній. У 1929 році вони одружилися.

Як художник він вважав її щонайменше рівною собі. Вони працювали пліч-о-пліч, але нескінченні операції та зради Дієго поступово перетворили шлюб в кошмар.

У 1939 році вони розлучилися, але через рік, в 1940-му, одружилися знову. Цього разу, правда, Фріда поставила жорсткі умови: фінансова незалежність та ніяких сексуальних відносин.

Вона була для нього матір'ю, він був її дитиною. Себе вона сприймала як пораненого оленя з однойменної картини, що відтворює образ пронизаного стрілами християнського мученика Святого Себастьяна.

Копирайт изображения Centre Pompidou Image caption "Сполучені судини" (1938) - картина з навіяною Андре Бретоном назвою показує сприйняття Дієго Ріверою своїх відносин з Фрідою Кало

Вона відображена на багатьох його картинах: як роздає повстанцям зброю маленька дівчинка з червоною зіркою на грудях (картина "Арсенал", 1928) або як художниця в інвалідному кріслі на настінному розписі "Кошмар війни, мрія про мир" (1952).

Відносини між ними він сприймав як сполучені судини - звідси й назва його картини.

День смерті Фріди 13 липня 1954 року Рівера вважав найсумнішим днем ​​свого життя.

Він обернув її труну, виставлену для прощання в Палаці образотворчих мистецтв в Мехіко, мексиканським прапором і прикрасив серпом і молотом. Кажуть, що в крематорії, коли йому передали її прах, він схопив жменю попелу і проковтнув його.

Сам Рівера помер через три роки, в 1957 році.

Варвара Степанова та Олександр Родченко

Копирайт изображения Архив А. Родченка та В. Степанової Image caption Родченка та Степанову вважають ідеальною парою

Як пише дослідниця творчості двох ключових художників раннього радянського авангарду Марія Савостьянова, Родченко та Степанова вважаються ідеальною парою. Вони прожили довго, працювали разом, разом конструювали, малювали, вигадували, клеїли, майстрували та фотографували.

Степанова була опорою в життєвих справах, часто брала на себе адміністративні турботи, з якими відмінно справлялася, але при цьому вона залишалася оригінальним художником та експериментатором.

Разом вони прожили 40 років; сімейна рівновага похитнулася лише одного разу, коли Родченко захопився своєю ученицею, талановитим фотографом Євгенією Лемберг. Саме вона зображена на знаменитій фотографії "Дівчина з Leica".

На представленій на виставці фотографії 1924 роки ми бачимо Родченка та Степанову у себе в студії в оточенні створених Степановою в 1922 році декорацій до спектаклю "Смерть Тарєлкіна".

На підлозі - плакат з фотографією Леніна. Навколо - картонні ящики зі скляними негативами різного формату.

Володимир Маяковський, Ліля Брік, Осип Брік

Копирайт изображения Barbican Image caption Володимир Маяковський, Осип Брік, Ліля Брік - найвідоміша "любов утрьох" в історії радянського авангарду

Найвідоміша "любов утрьох" радянського авангарду представлена ​​на виставці фотографіями Маяковського і подружжя Брік роботи Олександра Родченка.

У радянській історії літератури та мистецтва про цей потрійний союз написано чимало. Ось як презентують його британському глядачу куратори "Барбікан".

У липні 1915 року Володимир Маяковський познайомився з літературним критиком, письменником та редактором Осипом Бриком і його дружиною Лілею. Зустріч започаткувала бурхливі відносини трьох, що тривали 15 років і привели до створення низки найважливіших творів російського революційного авангарду.

Відносини ці ставили на чільне місце дружбу, любов та творчість на противагу віджилим, на думку учасників цього творчо-любовного альянсу, нормам буржуазної моралі.

На момент революції 1917 року 22-річний Маяковський був ключовою фігурою естетичної течії проти істеблішменту, що охопила Росію і висувала своїм завданням створити нове суспільство відповідно до принципів футуризму.

Ліля та Осип належали до того ж, рухомого революційними ідеями молодого покоління, і обидва пристрасно закохалися в поета.

Ліля була музою Маяковського навіть в ті періоди, коли вони розлучалися, а Осип протягом усіх цих років був пристрасним шанувальником і пропагандистом його творчості. Він був ідеологом об'єднання "ЛЕФ" ( "Лівий фронт мистецтв"), який був рупором революції та центром тяжіння кращих талантів російського авангарду.

Всі троє дружили та співпрацювали з Варварою Степановою та Олександром Родченком.

Доротея Таннінг та Макс Ернст

Копирайт изображения Barbican Image caption Так подружжя Доротея Таннінг та Макс Ернст помістило себе в скульптуру Ернста

Американська художниця та письменниця Доротея Таннінг цілком зрозуміло дратувалася, коли в інтерв'ю її запитували майже виключно про чоловіка - одного із класиків дадаїзму та сюрреалізму Макса Ернста.

Одного разу вона написала (про себе в третій особі): "Її існування як художника було сильно підірвано її існуванням як дружини Макса".

Однак трохи пізніше вона додала: "Любов перемагає все".

Познайомилися вони в Нью-Йорку в 1942 році. Доротеї Таннінг було 32 роки, вона працювала ілюстратором каталогів модного універмагу Macy's.

Уроджений німець, Ернст стояв біля витоків дадаїзму в Кельні в роки Першої світової війни, але на початку 20-х років перебрався до Парижа, де, тісно співпрацюючи з Андре Бретоном, Полем Елюаром та Сальвадором Далі, став однією з провідних фігур сюрреалізму.

У 1939 році, коли в Париж увійшли нацисти, він втік до Америки за допомогою Пеггі Гуггенхайм - багатої покровительки сучасного мистецтва і засновниці знаменитого музею свого імені.

До моменту знайомства Макса та Доротеї Пеггі Гуггенхайм вже була дружиною всесвітньо відомого художника. Побувавши в майстерні молодої художниці, Ернст був настільки вражений, що умовив дружину включити картину Таннінг в підготовлювану нею у себе в галереї виставку "30 жінок". Виставка стала називатися "31 жінка", і вже через тиждень Ернст переїхав жити до Доротеї.

Копирайт изображения ©ADAGP, Paris and DACS, London 2018 Image caption Картина Доротеї Таннінг "Вознесіння" (1946). Все життя роботи Доротеї Таннінг несли на собі відбиток імені та творчості її чоловіка Макса Ернста

"Краще б я залишила виставку "30 жінок"- з досадою говорила потім Пеггі Гуггенхайм.

Макс та Доротея одружилися в 1946 році. Весільна церемонія була подвійною - художник, фотограф та кінорежисер Ман Рей вирішив укласти свій шлюб з Жульєт Браунер разом з друзями Максом та Доротеєю.

Прожили вони разом 30 років, аж до смерті Ернста в 1976 році. Доротея пережила чоловіка на 36 років і померла у 2012 році у віці 102 років.

Незадовго до смерті своє складне ставлення до чоловіка, де приватне виявилося нерозривно пов'язане з творчим, - Таннінг висловила у віршах:

"Багато років тому / Я з ніжністю прийняла до себе чоловіка/ Простий людський акт/ перетворився в вирішальний факт/На моїй роботі - його вічна пляма/Але я не можу зрозуміти чому/ На його роботах немає моєї плями.

Федеріко Гарсіа Лорка та Сальвадор Далі

Копирайт изображения Barbican Image caption "Еротичне трагічне кохання" - так характеризував свої відносини з Федеріко Гарсіа Лоркою Сальвадор Далі

"Ти - християнська буря, якій потрібно моє язичництво. Я приїду і дам тобі морські ліки. Буде зима, і ми розпалимо вогонь. Бідні звірі будуть тремтіти від холоду. Ти згадаєш, що ти винахідник чудових речей, і ми будемо жити разом.... "

З такими пристрасними словами звернувся Сальвадор Далі влітку 1928 року до свого друга Федеріко Гарсіа Лорка.

Відносини між двома геніями почалися в 1923 році та тривали до 1936-го, коли Лорку вбили прихильники генерала Франсіско Франко на початку Громадянської війни в Іспанії.

Світло на них проливають листи між двома друзями, зібрані та опубліковані в 2013 році іспанським журналістом Віктором Фернандесом.

Ніхто не знає вірогідно, чи перетворився зовсім виразний еротизм цих відносин у відвертий сексуальний зв'язок. Але гомосексуальний імпульс пронизує все листування.

"Це була гра спокуси. Лорка намагається представити себе у кращому вигляді та словами завоювати Далі, який, в свою чергу, прагне встати на той же інтелектуальний рівень, що і поет. Лорка намагається зловити Далі у свої тенета; Далі до певної міри піддається", - так характеризує те, що відбувалося між ними Фернандес.

А ось як досить відверто і водночас двозначно описував цю любов-дружбу сам Далі:

"Він, як всі знають, був гомосексуалом і був шалено закоханий в мене. Двічі він намагався зі мною переспати, що мене дратувало. Я ж гомосексуалом не був і поступатися йому не мав наміру. Не кажучи вже про те, що це боляче. Тому нічого з цього не вийшло. Але я все ж відчував себе неймовірно задоволеним. Я розумів, що він великий поет, і мені здавалося, що я винний йому частинку тіла Божественного Далі".

У 1928 році відносини помітно охололи, причиною для цього була поява в них третьої людини - Луїса Бунюеля. Майбутній великий режисер разом з Далі написав сценарій свого першого фільму "Андалузький пес". Уродженець Андалузії Лорка вважав назву фільму уколом на його адресу.

Лорка й Далі безумовно здійснювали творчий вплив один на одного. Лорка написав "Оду Сальвадору Далі", а образи поета постійно з'являлися в малюнках Далі, особливо після смерті Лорки. Ну і, звичайно, Далі був автором костюмів та декорацій до спектаклю за п'єсою Лорки "Марина Пінеда".

Далі завжди вважав себе в якійсь мірі відповідальним за загибель Лорки. Він відчував, що не виявив достатньої наполегливості і не зумів в 1936 році переконати Лорку виїхати з ним до Італії.

Після смерті своєї дружини Гали у 1982 році Далі в своїх думках все далі й далі йшов від реальності в роки своєї молодості та дружби з Лоркою та Бунюелем.

В кінці життя, коли він відмовлявся їсти та важив 34 кілограми, одна з доглядальниць розповідала, що єдиними словами, які можна було розібрати в його незв'язному бурмотінні, були "Мій друг Лорка".

Хочете отримувати найцікавіші статті в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram.