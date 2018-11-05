Дарина Гнатко: не ображаюсь на слова про "невисоку літературу"

Копирайт изображения Фото видання telegraf.in.ua Image caption Дарина Гнатко: Я писала не те, що планувала, а те, що мені являлося

Письменниці Дарині Гнатко 36 років, вона живе у Кременчуці, пише про це місто у своїх романах, 70 тисяч примірників яких, за даними видавництва, вже розкупили в Україні.

Її справжнє ім'я Юлія Іргізова. Вона з дитинства любила вигадувати історії.

У 2014 році рукопис її роману "Катерина" помітили на літературному конкурсі "Коронація слова", роман отримав диплом і його видали.

За п'ять років друком вийшли чотири книги письменниці. На своїй друкарській машинці вона надрукувала їх 12.

Останній з виданих романів, "Мазуревичі, історія одного роду", увійшов до довгого списку премії Книга року ВВС-2018.

Про концентрацію драми і ненависті, романи, які залазять в голову, і невисоку літературу Дарина Гнатко розповіла в інтерв'ю ВВС News Україна.

ВВС News Україна: Коли і як ви почали писати?

Дарина Гнатко: Мені з дитинства говорили, що маю велику фантазію, я любила розказувати історії.

Я жила своїм звичайним життям у Кременчуці, закінчила школу, працювала у торгівлі, постійної роботи не було. Любила читати, і, мабуть, звідси з'явилася любов до писання.

Вирішила спробувала писати. Це відразу був роман.

Першою книгою була "Катерина". Писалася під впливом "Кайдашевої сім'ї". Написала 40 сторінок і відклала. Думала, не піде, але мене вмовила мама. Сказала: "Ну такий гарний, продовжуй". От і продовжила, а рукопис надіслала на "Коронацію слова". Не очікувала, що мене виберуть видавці.

ВВС News Україна: Ваш роман про кілька поколінь родини Мазуревичів, дуже жорстоких людей, про тиранів батьків, які з дитинства калічать психіку дітей, невістка ненавидить свекра, а дочка - батька-тирана. Звідки стільки ненависті?

Копирайт изображения ВВС Image caption Історія п'яти поколінь роду Мазуревичів у довгому списку премії Книга року ВВС-2018

Д.Г.: Не знаю. Планувала його іншим, але почала писати і народилося саме таке. В житті є такі люди, буває жорстокість. Є світлі і добрі, а є ось такі. Мабуть, це спостереження за людьми.

Читачі на зустрічах мені казали, що у вас завжди "хепі-енди", тому з'явилися трагічні "Мазуревичі".

ВВС News Україна: Де ви брали сюжетні лінії для роману? Чи були у героїв реальні прототипи?

Д.Г.: Це все моя фантазія, всі сюжети - в моїй голові. Я просто сідаю і переді мною все, як картина, з'являється.

ВВС News Україна: В кінці роману страждання героїв закінчуються,обриваються якось дуже раптово. Йде таке загострення пристрастей, накручування, але немає апогею. Чому?

Д.Г.: Я пишу, як мені пишеться. Включаю цей процес, просто цим живу, а як воно закінчиться, не знаю. Це як кіно в моїй голові. Ми ж не знаємо, чим закінчиться серіал.

Іноді спочатку планую писати одне, складаю синопсис, а потім мій герой далі починає жити своїм життям.

Так сталося з "Мазуревичами". Я писала не те, що планувала, а те, що мені являлося.

ВВС News Україна: Ви вважаєте себе історичним письменником? Наскільки уважні до історичних деталей, чи проводите якісь дослідження під час роботи?

Копирайт изображения Фото видання telegraf.in.ua Image caption Дарина Гнатко: В середньому пишу романи по два місяці

Д.Г.: Я пишу художні твори про людей, про їхні долі, за історичні романи не берусь, це дуже велика відповідальність, іноді можу лише торкнутися історії.

Уважна в деталях була у романі "Душа окаянна", де йдеться про Батурин. Історичні дослідження не проводжу.

Зараз пишу про Кременчук. Це місто багате історією. Мені хочеться про нього писати. "Мазуревичі", "Скеля червоного сонця" про Кременчук і роман "Діаманти Гольдмана", який зараз пишу, теж про моє місто.

ВВС News Україна: В романі описані вулиці, пишний будинок на березі Дніпра, набережна. Ці місця були у місті?

Д.Г.: Можливо, були, а, можливо, й ні. Будинок вигаданий. Колись у нас був парк і набережна, а зараз немає.

Велика частина міста була зруйнована під час Другої Світової. Тут, на жаль, не збереглись історичні будівлі. Їх залишилось дуже мало. Зараз читаю цікаву книжку "Вулицями старого Кременчука" і у новому романі "Таємниця собору Успіння" я більше розгорну тему наших вулиць.

ВВС News Україна: Щодо ваших книг "Катерина", "Проклята краса", "Душа окаянна" зустрічала відгуки, що це звичайні романи про любов, це не висока література, але водночас вони затягують і читаєш до кінця. Як вам така інтерпретація?

Д.Г.: Така інтерпретація мене не ображає. Я не маю судити свої твори, чи висока це література, чи ні, аби людям подобалось. Дуже приємно на зустрічах бачити ці захоплені очі, цю подяку.

Копирайт изображения ВВС Image caption Довгий список Книга року ВВС Україна 2018

Я зустрічала лише людей, які тільки дякують і кажуть, що чекають на нові роботи.

Мене це ще більше надихає.

Коли пишеш і не знаєш, чи тебе будуть чекати - це одне, а коли хтось на твою роботу вже чекає, то хочеться писати краще.

Мені сусідка каже, що не могла заснути до третьої ночі, поки не перечитала всіх "Мазуревичів".

Я хочу писати так, щоб мені було захопливо. Якщо мені не подобається, я його писати не буду.

ВВС News Україна: Скільки йде часу на написання одного роману?

Д.Г.: По-різному пишуться. В середньому пишу по два місяці. "Скелю червоного сонця" писала півтора місяця, "Діаманти Гольдмана" - півроку.

Зараз два романи залізли в голову - "Дві лампади", "Таємниця собору Успіння", про наш собор, який будуть відбудовувати. Потрошку писатиму той і той.

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