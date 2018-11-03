Більший розмір, краща самооцінка: чому стають популярними філери для пенісів

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Попри застереження про можливі ускладнення, процедура збільшення пеніса за допомогою рідин-філерів набуває дедалі більшої популярності. Двоє чоловіків розповіли BBC, чому обрали цю процедуру і не вважають це ганебним.

27-річний Абдул Гасан робить це не вперше. Цього разу збільшення пеніса має стати сюрпризом для його дівчини.

Вони разом уже вісім років, але, за його словами, він досі хвилюється, чи задоволена вона у сексуальному плані.

Минулого разу, коли він зробив ін'єкцію філеру, вона "здивувалась на всі сто", каже він.

"Я подумав: можна і повторити. Чомусь це робить мене щасливим", - додає чоловік.

Image caption Ефект від ін'єкції філеру зберігається приблизно півтора року

Філер для пеніса - це рідина (зазвичай гіалуронова кислота), яка вводиться підшкірно у м'які тканини статевого органа.

Це нехірургічна процедура, що виконується у спеціалізованій клініці і триває лише пару годин. Вартість однієї процедури у Британії - близько 3 тисяч фунтів стерлінгів.

Ін'єкція збільшує об'єм органу в неерегованому стані - зазвичай на 1-2 см в окружності, залежно від кількості введеного філеру. Ефект тримається приблизно півтора року.

Втім, подібні ін'єкції практично не регулюються офіційною медициною.

Представник Британської асоціації хірургів-урологів Азіф Мунір каже, що не рекомендує вдаватися до таких методів: "Ці процедури збільшують лише об'єм неерегованого пеніса і не впливають на його довжину в стані ерекції - отже, функціонально це не позначиться на статевому житті".

"Не виключено, що пізніше це призведе до ускладнень у сексуальних функціях", - додає медик.

На думку пана Муніра, багато хто обирає цю процедуру через проблеми зі сприйняттям свого тіла, почувши рекламу з вуст зірок чи лідерів громадської думки.

"Нема чого приховувати"

Абдул, який працює водієм служби доставки, не заперечує, що обрав 10-мілілітрову ін'єкцію через низьку самооцінку.

Довжина й об'єм його статевого члена - у межах норм Національної служби охорони здоров'я Британії. Втім, він "дещо соромиться" поруч з іншими оголеними чоловіками у роздягальні місцевого спортклубу.

Після першої процедури йому стало набагато комфортніше - хоч він і визнає, що боявся можливих ускладнень.

"Але я це зробив, і моя впевненість у собі зросла. Я знав: мені більше нема чого приховувати", - каже він.

За його словами, за кілька днів після процедури він став почуватися краще і в звичайних соціальних ситуаціях.

"Я ніби переродився. Мені стало легко підходити до людей і зав'язувати розмову", - каже чоловік.

Image caption Лікарям доводиться виправляти наслідки філерів "для домашнього використання", каже Азіф Мунір

Останнім часом запитів на збільшення пеніса стало значно більше, повідомляють представники компаній Moorgate Aesthetics і Androfill - двох найбільших британських косметологічних клінік, які спеціалізуються на чоловічому інтимному здоров'ї.

Наразі ці дві компанії сумарно отримують близько 700 таких запитів щомісяця, тоді як три роки тому їх було менш як десять.

Що ж до кількості виконаних процедур, за той самий час вона збільшилась у 20 разів і становить понад 130 на місяць.

Абдул замовив ін'єкцію у клініці, отже, це сертифікована медична речовина, яку вводять кваліфіковані лікарі.

Водночас експертів непокоїть поширення філерів "для домашнього використання".

Чоловіки самі вводять собі філери - наприклад, вазелін, різноманітні олії чи силікон, без жодного уявлення про потенційні ускладнення, каже пан Мунір.

Багато хто з них за кілька днів звертається до лікаря по допомогу в лікуванні занесеної інфекції.

"В такому разі потрібна операція з видалення або мертвих тканин, або речовини-філеру", - пояснює пан Мунір.

"Нерідко доводиться видаляти всю шкіру з пеніса, пересаджуючи туди шкіру з інших органів", - каже він.

Image caption Стюарт Прайс каже, що почуватиметься краще з трохи більшим розміром

Стюарт Прайс з міста Карфіллі прийшов на процедуру збільшення до клініки вперше.

Цей 36-річний чоловік переконаний: ніхто б не відмовився збільшити пеніс, якби мав таку можливість.

Стюарт нещодавно схуднув на 50 кг і розповідає, що це призвело до певних змін у його тілі, зокрема, до складок зайвої шкіри.

"Не думаю, що я так вже потребую збільшення пеніса. Втім, це додасть мені впевненості у собі", - каже він.

"Я почуватимуся трохи краще, якщо він буде трохи більшим", - пояснює чоловік.

Стюарт побачив рекламу філерів для пеніса випадково, коли вивчав можливість трансплантації волосся. Йому сподобалось, що це не потребує хірургічного втручання.

Міф про великий пеніс

У спільному дослідженні Королівського коледжу Лондона та Національної служби охорони здоров'я, проведеному у 2015 році, науковці зняли заміри зі статевих членів понад 15 тисяч чоловіків з різних країн світу.

Як виявилось, середня довжина ерегованого пеніса становить 13 см.

Лише 5% були довшими, ніж 16 см, і тільки 0,14% можна було віднести до так званих "мікропенісів" - менш ніж три дюйми (7,62 см) завдовжки в ерегованому стані.

Щодо об'єму, середньостатистичний неерегований пеніс має 9 см в окружності, а ерегований - 11,7 см.

Для ін'єкції Стюарт обрав 15 мл гіалуронової кислоти - речовини, якою часто заповнюють зморшки на обличчі.

Такий об'єм ін'єкції - найбільший, що дозволяється у клініці.

Подруга Стюарта Керіс не приховує тривоги: "А раптом він виявиться завеликий?"

Image caption Керіс не була поруч зі Стюартом, коли процедура почалася

Втім, у крайньому разі філери можна видалити (за кошт пацієнта).

Попри сумніви жінки, процедура вже почалася і не може бути скасована; приблизно через годину настає час замірити результати.

Окружність пеніса Стюарта в неерегованому стані збільшилася з 12,5 до 15 см.

"Я відчуваю, що сильно побільшав, - каже він. - Я щасливий!"

Пеніс Абдула збільшився з 10 до 11,5 см.

Лікарі радять чоловікам утримуватись від сексу чотири тижні після процедури, на що Абдул радо погоджується.

"Кому хочеться ускладнень у цій сфері? - міркує він. - Інтимні органи треба берегти!"

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