#НеПроґавте: санкції Росії щодо України і новий удар Константинополя по Москві
Пропустили новини цього тижня? Надолужте втрачене із нашим коротким, але вичерпним дайджестом.
Головні теми тижня:
Нові санкції щодо України
Росія запровадила нові санкції проти України. Під удар потрапили 322 українських громадян та 68 компаній. В тому числі деякі українські політики та олігархи.
Втім, часом в санкційному списку фігурують і зовсім несподівані люди.
Нові санкції викликали ажіотаж і в мережі, і серед експертів.
- "Засмутився б, якби не потрапив": як реагують фігуранти списку санкцій РФ
- Санкції Росії щодо України: більше політики, приціл - на вибори
Теракт у ФСБ
У середу в Росії відбувся теракт - 17-річний юнак влаштував вибух в будівлі управління ФСБ в Архангельській області.
Фільми на вихідні
Редакція BBC Culture оприлюднила список 100 найкращих неангломовних фільмів, складений за опитуванням понад 200 кінокритиків з усього світу.
Ексклюзив:
Страсті за автокефалією
Впливовий архієрей Константинопольської церкви архієпископ Тельміський Іов дав ВВС надзвичайно відверте інтерв'ю про майбутнє православної автокефальної церкви в Україні.
Батьки проти батьківських комітетів
Після скандалу у мережі навколо дискримінації школярки, батьки якої відмовлялись здавати гроші на потреби класу, BBC News Україна досліджувала, чи потрібні взагалі батьківські комітети і чому часом їхня робота все більше нагадує терор.
ОБСЄ на Донбасі
Завершуючи роботу у Спеціальній моніторинговій місії ОСБЄ в Україні, Александр Хуг розповідає про найзначніші спостереження місії на Донбасі.
Міжнародні новини
Катастрофа в Індонезії
У понеділок біля берегів Індонезії розбився пасажирський літак Boeing 737. На борту було 189 людей.
Пошуки тривали протягом тижня, але, судячи з усього, в катастрофі ніхто не вижив.
Венецію затопило
Аномальні зливи цього тижня мало не перетворили Венецію на Атлантиду.
Негостинний Трамп
Американський президент хоче вдарити по новонародженим дітям іноземців та "пологовому туризму" в США.
А також наука, мода та суспільство:
- Оверсайз, унісекс і краще без ліфчика: як працює нова мода
- Не можете встати з ліжка? Можливо, у вас дисанія
- Кому належить Антарктида? Це можуть вирішити кістки людей
- "Біодобавки вбили мою печінку і мало не вбили мене"
- Вчені випадково відкрили "білок для схуднення"
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