НеПроґавте: санкції Росії щодо України і новий удар Константинополя по Москві

Пропустили новини цього тижня? Надолужте втрачене із нашим коротким, але вичерпним дайджестом.

Головні теми тижня:

Нові санкції щодо України

Росія запровадила нові санкції проти України. Під удар потрапили 322 українських громадян та 68 компаній. В тому числі деякі українські політики та олігархи.

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Втім, часом в санкційному списку фігурують і зовсім несподівані люди.

Нові санкції викликали ажіотаж і в мережі, і серед експертів.

Теракт у ФСБ

У середу в Росії відбувся теракт - 17-річний юнак влаштував вибух в будівлі управління ФСБ в Архангельській області.

Фільми на вихідні

Редакція BBC Culture оприлюднила список 100 найкращих неангломовних фільмів, складений за опитуванням понад 200 кінокритиків з усього світу.

Ексклюзив:

Страсті за автокефалією

Впливовий архієрей Константинопольської церкви архієпископ Тельміський Іов дав ВВС надзвичайно відверте інтерв'ю про майбутнє православної автокефальної церкви в Україні.

Батьки проти батьківських комітетів

Після скандалу у мережі навколо дискримінації школярки, батьки якої відмовлялись здавати гроші на потреби класу, BBC News Україна досліджувала, чи потрібні взагалі батьківські комітети і чому часом їхня робота все більше нагадує терор.

Копирайт изображения unian Image caption У багатьох українських школах батьки допомагають організовувати класи

ОБСЄ на Донбасі

Завершуючи роботу у Спеціальній моніторинговій місії ОСБЄ в Україні, Александр Хуг розповідає про найзначніші спостереження місії на Донбасі.

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Міжнародні новини

Катастрофа в Індонезії

У понеділок біля берегів Індонезії розбився пасажирський літак Boeing 737. На борту було 189 людей.

Копирайт изображения Getty Images/RESMI MALAU Image caption Пошуково-рятувальна операція у морі

Пошуки тривали протягом тижня, але, судячи з усього, в катастрофі ніхто не вижив.

Венецію затопило

Аномальні зливи цього тижня мало не перетворили Венецію на Атлантиду.

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Негостинний Трамп

Американський президент хоче вдарити по новонародженим дітям іноземців та "пологовому туризму" в США.

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А також наука, мода та суспільство:

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