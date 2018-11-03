Бактерії виявляють стійкість до антибіотиків. Що робити? Не приймати їх

Копирайт изображения Getty Images

Дослідники розробляють новий вид антибіотиків, який вже показав обнадійливі результати під час перших випробувань. Необхідність в нових ліках гостра як ніколи - стійкість бактерій до антибіотиків посилюється і це є серйозною загрозою.

Коли в 1940-х роках в медицині почали використовувати антибіотики, їх називали чудо-ліками. Проте сьогодні є застереження, що через занадто часте застосування бактерії виробили стійкість до цих препаратів.

Головний лікар Великої Британії Саллі Девіс каже, що якщо антибіотики більше не працюватимуть, сучасна медицина повернеться до середньовіччя. Але в чому першопричина проблеми?

Що таке антибіотики?

Шотландський хімік Александр Флемінг винайшов перший справжній антибіотик у 1928 році. Сталося це майже випадково - під час дослідів він виявив, що пліснява перешкоджає ростові бактерій. Так з'явився пеніцилін.

Його відкриття стало революційним в лікуванні певних видів інфекційних захворювань і допомогло врятувати безліч людей.

Антибіотики діють на бактерії по-різному: в одних випадках вони їх знищують, в інших - не дають їм розповсюджуватися.

Проте в цих препаратів є й слабка сторона.

Резистентність

Антибіотики ефективно нейтралізують велику кількість видів бактерій, проте не всі. Деякі види бактерій здатні виробляти гени, які захищають їх від дії ліків.

Вони виживають під час лікування, розмножуються і передають свої гени потомству. Через це ефективність препаратів в майбутньому суттєво знижується.

Копирайт изображения Getty Images

Якщо людина заражається такими бактеріями, стійкими до антибіотиків, лікувати її препаратами стає важче.

На допомогу можуть прийти інші види антибіотиків, проте варіантів стає все менше - бактерії виробляють стійкість до все більшої кількості ліків.

Медики кажуть, що варто докласти максимум зусиль для того, аби не дозволити бактеріям, стійким до антибіотиків, мати перевагу над іншими.

Служба охорони здоров'я Англїї з 2013 року закликає зменшити обсяги антибіотиків, які виписуються пацієнтам.

Лікарі стверджують, що зачасте вживання антибіотиків і є головною причиною посилення стійкості мікроорганізмів.

Нерідко лікарі виписують антибіотики пацієнтам, які не заражені бактеріальними інфекціями, хоча в цьому немає жодної необхідності.

У 2016 році британські лікарі закликали знизити споживання антибіотиків на 50% протягом п'яти років.

Коли пацієнти приходять до своїх лікарів зі скаргами на кашель чи застуду, приблизно половині з них прописують антибіотики.

Існують побоювання, що частина проблеми - очікування самих хворих. За останніми даними, 38% пацієнтів, які звертаються за медичною допомогою, очікують, що їх будуть лікувати антибіотиками.

Як справи в інших країнах?

Зайве використання антибіотиків - не лише британська проблема.

Копирайт изображения Getty Images

Європейська мережа з контролю за споживанням антимікробних засобів назвала розповсюдження стійких до антибіотиків бактерій загрозою здоров'ю населення.

Найбільше застережень викликає туберкульоз. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, це найсмертельніший вірус у світі.

Лікування може бути ефективним: з 2000 по 2017 роки завдяки правильному діагнозу і успішному лікуванню вдалося врятувати 57 мільйонів людей.

У 2017 році на туберкульоз захворіли 10 мільйонів людей, 1,6 мільйона з них померли.

Що чекає на нас у майбутньому?

Востаннє новий клас антибіотиків був розроблений ще 30 років тому. Бактерії розвили резистентність до всіх існуючих видів препаратів.

Виробництво антибіотиків - справа недешева, і від розробки до застосування проходить чималий час.

У 2017 році Служба охорони здоров'я Англії попередила: проблему зі стійкістю бактерій до антибіотиків необхідно вирішити якомога швидше. В іншому разі до 2050 року через цю проблему у світі щороку помиратимуть по 10 мільйонів людей.

Саме тому влада багатьох країн закликає лікарів і пацієнтів скоротити рівень використання антибіотиків в процесі лікування.

Хочете отримувати найважливіші новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram.