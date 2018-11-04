Копирайт изображения Getty Images

Ми всі це робимо. Від хвилювання про наше здоров'я та щастя, до переживання, чи не забули ми вимкнути плиту.

Чи повинні ми намагатися перестати хвилюватися, якщо тривога служить певній меті? Що нам можуть порадити з цього приводу великі філософи? І які ж хитрощі ми можемо використати, аби не хвилюватись, якщо ми стурбовані тим, що забагато хвилюємось?

Марк Таллі ставить собі питання, навіщо хвилюватися?

Чому ми хвилюємось?

Сьогодення може дати нам, здавалося б, нескінченну кількість причин для хвилювань. Турбота про статус життя, репутацію, славу та намагання встигати за модними тенденціями - це поширені причини для хвилювання. Сучасний філософ Ален де Боттон описує те, що він називає "тривога про статус":

"Занепокоєння, що зараз ми займаємо занадто скромну позицію у суспільстві або незабаром опустимося на ще нижчу. Якщо наша позиція у суспільстві викликає таку стурбованість, то це тому, що наша самооцінка сильно залежить від того, що про нас думають інші. За винятком лише декого (Сократ, Ісус), більшість з нас покладається на прояви поваги з боку інших, аби бути більш терпимими до самих себе".

Копирайт изображения Getty Images Image caption Багато людей хвилюються щодо свого місця у суспільстві та статусу

Тому ми хвилюємось про те, що інші люди думають про нас, і ми боїмося невдач.

Природно, що ми турбуємось про хвороби та психічний або тілесний біль. При цьому Будда вважав, що хвилювання лише посилюють біль.

Він описав це як дві стріли: перша стріла представляє біль, але біль у десять раз збільшується, якщо ми дозволимо другій стрілі влучити у нас. Згідно з Буддою, ця друга стріла влучає, коли ми стурбовані або розгнівані.

Це, безумовно, правда, що багато хто з нас турбуються навіть тоді, коли немає про що турбуватися.

Коли хвилюватись корисно?

Не переживайте сильно, якщо ви схильні до хвилювання, це не так вже й погано. Насправді, це може бути, навіть, добре для нас.

Ті, хто хвилюються через рак шкіри, частіше використовують крем для сонця; якщо хтось переживає аби не розбити свою машину, вони будуть їздити з більшою обережністю і ніколи не сідатимуть за кермо п'яними.

Копирайт изображения Getty Images

Якщо ми турбуємось аби не набрати вагу або про здоров'я нашого серця, це може спонукати нас до більш збалансованого харчування та регулярних тренувань.

Хвилювання також може допомогти нам краще підготуватися до складних моментів у нашому житті: якщо ми переживаємо співбесіду або екзамен, ми підготуємось більш ретельно, що дозволить нам досягти кращих результатів.

Переживання спонукає нас також планувати. Хвилювання про те, де ми збираємося зупинитися на відпочинку, спонукає нас раніше забронювати житло, отримавши кращі пропозиції!

І хвилюючись про майбутнє нашої сім'ї, ми можемо заощадити на чорний день і бути готовими до всіх непередбачуваностей.

Хвилювання може також допомогти нам більше цінити хороші речі в житті. Якщо ми підготовлені до поганих новин, але новини, які ми отримуємо, виявляються хорошими, то ми будемо більш раді, ніж якби з самого початку очікували позитивного результату. Люди, які багато хвилюються, не схильні сприймати гарні новини як щось належне.

Професорка Сміт-Акунья з Вищої школи професійної психології при університеті Денвера пояснює, що секрет полягає у тому, як ви використовуєте своє хвилювання: "Адаптивне занепокоєння сповіщає вас про небезпеку та загрози, прояснює проблему, може спонукати вас шукати допомогу або більше інформації від інших, а потім допоможе вам розв'язати проблему".

Як справлятися з хвилюванням

Копирайт изображения Getty Images

Отже, не всі тривоги даремні. Але, звичайно, хвилюватися занадто багато ніколи не буває продуктивним. І серйозне хвилювання може бути деструктивним. Індійський духовний гуру 20-го століття, Аватар Мехер Баба, сказав: "У свідомості є мало речей, які з'їдають стільки енергії, як хвилювання... Воно суттєво зменшує радість і повноту життя".

Коли переживання сягає зависокого рівня, то ця проблема потребує вирішення.

Що робити, якщо ви занадто хвилюєтесь?

Поговоріть з кимось - чи це професіонал у сфері охорони здоров'я, партнер чи просто хороший друг. Порада Алена де Боттона про те, що стосується стану тривоги, - це "спробувати зрозуміти проблему й поговорити про неї". Проблема, про яку поговорили з кимось - це проблема розділена навпіл.

Спробуйте не звертати уваги на те, що інші думають про вас. (Легше сказати, ніж зробити, звичайно.) Джон Баньян у своєму псалмі "Той, хто доблесним буде", говорить знамениту фразу "Я не буду боятися того, що говорять люди".

Копирайт изображения Getty Images

Напишіть список - викладіть на папері те, що викликає вашу тривогу. Це може допомогти з'ясувати, що спричиняє паніку, і дозволить вам скласти план дій щодо того, як впоратись із речами, які вас турбують.

Краще висипайтесь - доведено, що сон зменшує тривогу. Сон дає нейронам мозку можливість вимкнутись і відновити себе; позбавлення сну підвищує рівень гормонів стресу в організмі.

Спробуйте не концентруватись на проблемах, коли ви стомлені - намагаючись подумки розв'язати проблеми, коли ви втомилися, пізно ввечері, може створити враження ще гіршої ситуації, ніж є насправді. Спробуйте забути про, що ви переживали, і згадайте про це зранку. При світлі дня все виглядає краще.

Подивіться на те, що вас турбує, і запитайте - що найгірше, може статися? У своїй книзі "Завоювання щастя" Бертран Рассел пояснює, чому ми повинні дивитись нашим турботам "прямо в обличчя":

Звичайно, навмисна "катастрофізація" може бути шкідливою, якщо ви страждаєте від хвилювання або якщо ваші проблеми є об'єктивними та серйозними. Знайте, коли треба стикатися з турботами, а коли зосередитися на позитиві. Знайдіть, що підходить саме вам.

Хочете отримувати головні новини у месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram.