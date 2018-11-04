"Горіть у пеклі": смерть Гандзюк шокувала соцмережі

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"Жах", "пекло" - так у соцмережах коментують смерть активістки Катерини Гандзюк, яку в липні облили концентрованою сірчаною кислотою.

33-жінка тоді отримала 30% опіків тіла. Про її смерть повідомили друзі.

Волонтер Дмитро Вітов написав, що причиною смерті став тромб - як ускладнення після численних операцій, утім, офіційних підтверджень цього інформації поки немає.

Європейський комісар з питань європейської політики сусідства Йоханнес Хан підкреслив, що зловмисники, які вчинили напад, що призвело до смерті пані Гандзюк, повинні бути притягнуті до суду.

Багато хто не стримує емоцій.

"Катя Гандзюк - одна з найкрутіших людей, з якими я зустрічався в житті. З якими мені пощастило співпрацювати. Ті, хто її вбив - горіти вам у пеклі", - написав журналіст Дмитро Лиховій.

"Боляче. Серце хруснуло як листопадове волого-зсохле листя під ногами. Спи спокійно, дівчино. Але не давай нікому спокою", - додала письменниця Лариса Денисенко.

"Я її не знала особисто. Але вона мені була ближчою за багатьох друзів у ФБ, бо бути українським патріотом простіше у Тернополі чи навіть у Торонто, аніж у Херсоні чи Харкові. На жаль... Таке відчуття, що з життя пішла рідна людина", - написала Надія Ляхова.

"Ті рідкісні випадки, коли хочеться бути сексистом, докоряючи людей за їхні вторинні статеві ознаки: чоловіки, які облили сірчаною кислотою жінку, - це щось навіть більш немислиме, ніж чоловіки, що вбивають інших чоловіків кулею або вибухівкою. Немає слів. Страшна, показова страта", - написав журналіст Олексій Бобровніков.

"Ціна принципової позиції"

Багато хто висловлює невдоволення тим, як розслідується напад на Катерину.

"Ціна принципової громадянської позиції в нашій країні. Повільна, болісна смерть. І замовники цього людожерського вбивства досі не знайдені", - написав жуналіст Денис Казанський.

"Я не вірю, що в маленькому місті Херсон неможливо розслідувати все, як належить. Правоохоронці граються в усі ігри, які їм надає сила", - написала виконавчий директор Українського центру незалежних політичних досліджень Світлана Коночук.

"Я не можу згадати жодного випадку, коли «злочин на особому контролі бла-бла» закінчилось справедливістю. Шеремет. Михайлик. Стерненко. Гандзюк. Десятки і сотні інших...", - нарікає Максим Нефьодов, перший заступник міністра економічного розвитку.

Інші вимагають покарати винних.

"Катерина Гандзюк померла. Виродки з запізненням домоглися свого. Співчуття рідним, близьким і друзям. А виродкам я обіцяю, що вони дадуть відповідь. І не десь раптово і в тихому місці, а публічно - на лаві підсудних. Це принципово. ... я хочу, щоб вони отримали астрономічні терміни на публічному судовому процесі. Замовників це стосується в першу чергу", - написав політолог Кирило Сазонов.

"Йде війна. Вбивають у тилу"

Сподіваюся, ця страшна ціна, яку Катерина заплатила за нову Україну, принаймні змусить нашу хронічно стару владу (тобто спонукає активну частину суспільства натиснути й змусити) знайти й покарати замовників убивства, а також ужити заходів на запобігання наступним", - вважає політолог Володимир Кулик.

А дехто вважає, що не треба опускати рук.

"У тих, хто дещо слабший, сьогодні з'явиться +1 аргумент, щоби поїхати від цього беззаконня подалі. У тих, хто сильніший, +1 привід боротися до кінця", - написав активіст Артем Романюков.

"Служити людям, а не правилам"

Люди, які були особисто знайомі з Катериною, згадують її.

"Катя Гандзюк колись, в 2014-му, відкрила для мене Херсон. Ми зустрілися з нею вперше в їдальні при міській раді, і вона з їдкою іронією розповідала про місцеві розклади. Вона завжди була прискіпливою і вимогливою до людей. Завжди критичною. І абсолютно чарівною в цьому", - написала журналістка Катерина Сергацкова.

"Коли будете чути "Херсон це Україна", знайте що в тому і її велика частка. Прощай, Катю, мені буде бракувати твого іронічного розуму", - написав журналіст Роман Кабачій.

"Завжди готова до боротьби, непримиренна оптимістка. Відмовляюся в це вірити. Познайомився з нею майже 12 років тому і всі ці роки спостерігав за її сміливістю, енергією і прямотою", - згадує Олексій Мацука.

"Кілька тижнів тому ми готували спеціальний випуск журналу Фокус - ТОП-100. До нього увійшла Катя Гандзюк. Я готувала коротку візитку. Катя її вичитала. І на моє прохання додала кілька слів - принцип, за яким живе: "Служити людям, а не правилам", - підсумовує журналістка Тетяна Катриченко.

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