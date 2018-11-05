Чи заважає вібратор насолоджуватися сексом?

Копирайт изображения Eve Lloyd Knight Image caption Вібратори стали товаром широкого вжитку, але невже ми аж так на них підсіли?

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Британський супермаркет оголосив, що незабаром у продаж надійдуть іграшки для сексу в асортименті. Після цієї новини вібратори остаточно стали товаром широкого вжитку. Невже ми аж так на них підсіли?

Свій перший вібратор Ліенн* купила в 21 рік.

Він має гладеньку поверхню і виготовлений з м'якого на дотик силікону. "У нього колір каменю, а кнопка - рожево-золота, - розповідає жінка. - Дуже стильна річ, не надто й схожа на пеніс".

Ліенн виросла в селі на околиці Бірмінгема в Англії. І вже два роки ні з ким не зустрічалася, коли одного суботнього пообіддя сіла на поїзд і поїхала в центр міста.

"Пам'ятаю, що відчуття були цілком буденними. Наче везла машину на техогляд", - сміється вона.

У 21 рік Ліенн ще ніколи не переживала оргазму.

"Але то був "день О". Я налаштувалася рішуче. Я їхала купувати вібратор своєї мрії, щоб розібратися з цим раз і назавжди".

Цноту вона втратила в 17 років, і на той момент, коли їй виповнилося 21, в її ліжку вже побували кілька хлопців, з якими дівчину поєднували хіба що нетривалі інтрижки.

Розчарування

Вона насолоджувалася сексом, "але то була насолода іншого типу", пояснює жінка.

"Мені дуже подобалося знайомитися з чоловіком, зваблювати його або щоб він мене спокушав. Наростання мене збуджувало, але що таке справжній оргазм, я не знала".

Через це прелюдія здавалася чимось незручним і (зітхає вона) "безглуздим": "Я просто лежала і не знала, куди себе подіти, почувалася дивною і недолугою. Здавалося, що все це на мене тисне, аби я щось відчувала, те, чого я насправді просто не відчуваю, і все".

З плином років відсутність оргазмів почала непокоїти Ліенн.

"Після кожного сексу я почувалася розчарованою, розчарованою в собі, а не в партнері. Мені здавалося, що моя нездатність кінчити ганебна; я нікому не хотіла про це розказувати, бо подружки розмовляли про це так, наче з ними це відбувалося постійно".

Копирайт изображения Getty Images Image caption У Ліенн не було оргазму, коли вона займалася сексом

Зрештою вона відкрилася найближчій подрузі.

"Річ у тім, що на той час я ніколи не мастурбувала. Але подруга відреагувала чудово. Вона просто мені пояснила: "Звичайно, в тебе ніколи не було оргазму, якщо ти ніколи не мастурбувала. Ти маєш сама дізнатися, що для тебе є насолодою. Головне - розпізнати це відчуття і триматися за нього. А коли ти не знаєш, яке це відчуття, то, звичайно, тобі буде складно".

Нарешті оргазм

Тієї суботи, повернувшись додому, Ліенн витягла новісінький вібратор з коробки і взялася до роботи.

"У мене пішла година на те, щоб нарешті відчути це всепоглинаюче… щось. Те, що моє тіло робить саме, без участі моїх думок і контролю".

Копирайт изображения Getty Images Image caption Подруга Ліенн порадила мастурбувати, щоб дізнатися, що саме їй подобається

Після скорочень великого О прийшла хвиля насолоди, а за нею - відчуття безмежного спокою. "Я така: О! Ось! У мене був оргазм". То був чудовий досвід".

Ліки проти тривоги

Вібратори - це винахід лікарів вікторіанської доби, який призначали для лікування жіночої "істерії".

У ті часи вважалося, що "істерію" (а власне, тривожність, змішану з цілим букетом інших симптомів, часто непов'язаних, як-от здуття живота) можна лікувати оргазмами.

З цією гіпотезою Ліенн погоджується: "Завдяки регулярним оргазмам я стала значно спокійнішою".

Але більшу популярність вібратори здобули тільки наприкінці 1980-х років, коли було випущено "Кролика" (Rabbit).

Копирайт изображения Eve Lloyd Knight Image caption Раніше говорити про оргазми було табу

"Тривалий час більшість іграшок були м'ясистими, венозними, рожевими й непристойними", - пояснює Стюарт Ньюджент, глобальний бренд-менеджер LELO, шведської компанії, що випускає дизайнерські секс-іграшки.

"Потенційні покупці соромилися купувати такі вібратори". Але як забавка у формі тварини, пристосована для стимуляції клітора, "Кролик" здавався приємнішим, ніж іграшки-попередники. У 1998 році йому навіть присвятили серію в серіалі "Секс і місто", що свідчило про зміну становища вібратора - з секс-іграшки він перетворився на культовий предмет.

З переходом секс-іграшок у розряд мейнстримових, ситуація почала змінюватися.

Стимуляція

"У нульові роки дизайнери почали створювати більш люксові, стильні вироби", - пояснює Стюарт. А якщо подивитися на сьогоднішній стан, то в усьому світі обсяг ринку іграшок для дорослих до 2020 року сягне понад 22 мільярдів фунтів (29 мільярдів доларів).

Таке зростання Стюарт частково пояснює тим, що ці іграшки сьогодні створюють як предмети бажаних покупок. Він вказує на те, що за останні 5-10 років ми стали значно вибагливішими покупцями.

"Тепер ми більше уваги звертаємо на дизайн, - каже Стюарт. - Нам потрібні вироби, в яких функціональність поєднується зі стильним виглядом. Це стосується всіх наших гаджетів, зокрема й тих, які ми тримаємо у спальні".

Цей потяг до кращого дизайну привів до появи величезного масиву стилів та цін. "У звичайному вібраторі вал з ексцентриком (деталь зі зміщеним центром тяжіння) обертається довкола осі. Так з'являється відчуття вібрації", - пояснює Стюарт.

"Але тепер компанії націлені на пошуки інших типів стимуляції", - додає фахівець.

Копирайт изображения Getty Images Image caption У Вікторіанські часи вібратори використовували для лікування істерії у жінок

Стюарт розповідає, що один з їхніх найновіших виробів, вібратор Sona, передає "в тіло нечутні звукові хвилі". За відчуттями це має нагадувати маленький, але потужний басовитий динамік, що рокотить у вагіні.

Професійна тестерка секс-іграшок Вінус О'Хара (в її колекції - близько 500 вібраторів та іншого приладдя) також звертає увагу на нову іграшку - The Womanizer: "Він схожий на вушний термометр; підносиш його до клітора, і він стимулює тебе, не торкаючись, за допомогою повітряної технології. Майже як всмоктування, але не занадто сильне".

Бюджетно

Але така технологія влетить у копієчку. Охочим володіти таким пристроєм доведеться викласти 120 фунтів.

Але це ніщо в порівнянні з вібратором за мільйон фунтів, з діамантами. Його вважають однією з найдорожчих у світі секс-іграшок.

Якщо ви не збираєтеся викидати такі гроші на клітор, для вас завжди знайдеться щось із асортименту в найближчому супермаркеті.

Так, ви правильно зрозуміли. Цього тижня британська мережа супермаркетів Sainsbury's оголосила, що випускає модельний ряд доступних секс-іграшок. Але навіть у більш бюджетному сегменті ринку (моделі коштуватимуть від 8 до 15 фунтів) рожево-золотисті, рожеві й сріблясті пристрої більше схожі на симпатичні скульптурки, ніж, цитуючи Ліенн, "прутні".

Копирайт изображения Getty Images Image caption Секс-іграшки, які пропонують сьогодні, дуже несхожі на оригінал

"Я тримала свій "віб" поряд з ліжком і користувалася ним щодня, - розповідає Ліенн. - Це здавалося дуже позитивним кроком до глибшого розкриття моєї сексуальності".

Сім років по тому вона досі кілька разів на тиждень користується тим самим вібратором. Любов до нього не згасла, проте Ліенн почала замислюватись, чи не впливають їхні "стосунки" (цитата) на її здатність оргазмувати іншими способами:

"За ці роки я зрозуміла, що відчути оргазм я можу лише з тим самим вібратором і лише в тій самій позі, що й першого разу. Наче я ніколи не зраджувала своєму вібратору".

Тепер Ліенн 28 років. З теперішнім партнером вони разом уже п'ять років.

Задовільне статеве життя

Вони щасливі, статеве життя задовольняє обох.

"Вібратор його цілком влаштовує, ми користуємося ним під час прелюдії. Спочатку я думала, що він комплексуватиме через це, але все добре, окрім того, що я б хотіла пережити оргазм в інший спосіб", - каже жінка.

Попри численні експерименти ("у різних позах: на спині, я зверху, з різними іграшками"), які урізноманітнюють статеве життя, але й трохи засмучують, "мені завжди доводиться повертатися до "давнього вірного друга", якщо хочу кінчити", розповідає Ліенн.

"Я наче перетнула якийсь рубіж, але далі рухатися не можу, навіть експериментальним шляхом. Мене турбує, чи не "підсіла" я на той єдиний вібратор", - каже жінка.

Копирайт изображения Eve Lloyd Knight Image caption Ліенн непокоїлася, що стала надто залежною від свого вібратора

Одразу розставимо крапки над "і": за словами експертів, з фізіологічної точки зору це неможливо (більше про це читайте трохи далі). Однак Ліенн - не єдина жінка, яку непокоїть недосяжна незрівнянність швидкої клінічної сили вібратора.

Синдром неживої піхви

У 2016 році світом розлетілася інформація про так званий синдром неживої піхви. Власне кажучи, це заніміння внаслідок частого користування вібратором, але немає жодних медичних підстав стверджувати, що таке захворювання існує насправді.

Речниця Королівського коледжу акушерства й гінекології доктор Лейла Фродшем пояснює: "Якщо ви можете досягти оргазму лише в одній позі, користуючись однією секс-іграшкою чи своєю рукою і вас це цілком задовольняє, то переживати нема про що. Але багато пацієнтів - чоловіків і жінок - кажуть мені, що їм би хотілося пережити оргазм в інший спосіб, але вони не можуть. Вони відчувають, що їхнє статеве життя стає шаблонним, бо щоразу доводиться повертатися до однієї пози та відчуття".

Копирайт изображения Getty Images Image caption Жінки здатні досягати оргазму різними способами

Жінки здатні досягати оргазму кількома різними методами.

Щоб дійти до кульмінації, багатьом - близько 37%, за даними одного дослідження, проведеного в Америці - необхідна стимуляція клітора (вузла нервових закінчень, розташованого приблизно за сантиметр від вагінального отвору). Інші можуть оргазмувати від проникнення, а небагатьом щасливицям для цього потрібна тільки стимуляція сосків.

"Вібратори працюють за рахунок частоти й амплітуди", - пояснює доктор Фродшем.

Залежність

Вони швидко й інтенсивно стимулюють клітор і прилеглі зони. Це означає, що збудження відбувається значно швидше, ніж іншими методами (вручну чи орально). "І немає жодних клінічних підтверджень того, що користування ними призводить до зниження чутливості чи будь-якої фізичної "залежності".

Але разом з тим, зазначає доктор Фродшем, звикати до одного відчуття - це нормально. "Найчастіше я це помічаю в чоловіків із залежністю від порно", - додає вона.

"Вони мастурбують рукою, інколи впродовж багатьох годин щодня, і через це їм важко дійти до кульмінації, коли займаються сексом з партнеркою, бо це геть інше відчуття порівняно з тим, до чого вони звикли.

Так само і в жінки, яка постійно користується тим самим вібратором: тіло звикає до одного відчуття, тож для нових потрібно більше часу (якщо вони взагалі виникнуть)", - каже спеціалістка.

Копирайт изображения iStock Image caption Деякі люди гадають, що надмірне користування секс-іграшками може призвести до зниження чутливості вагіни

У таких випадках вона рекомендує впродовж шести тижнів знайомити своє тіло з іншими відчуттями.

"Можна знизити швидкість роботи вібратора чи перейти на іншу модель, яка має інші типи стимуляції, - радить доктор Фродшем. - Якщо ви досягатимете кульмінації багатьма іншими способами, це означатиме, що вам загалом легше цього досягти".

Але на це потрібен якийсь час. Власне кажучи, коли ви вперше спробуєте новий тип стимуляції, то може здаватися, що справа просувається занадто повільно. Але воно того варте, якщо завдяки цьому вам легше буде доходити до оргазму в майбутньому.

Псування оргазмів при сексі з партнером

Для 27-річної Сафії* перепочинок від вібратора видався єдиним можливим рішенням, коли вона збагнула, що без нього їй важко досягти оргазму:

"Я намагалася задовольнити себе лише руками, але ніяк не виходило, - пояснює вона. - Я не могла уявити собі щось таке, що б мене заводило. Зрештою стало просто нудно. У той час я ні з ким не зустрічалася, але ці відчуття мене злякали. Я серйозно перелякалася, що користування вібратором щодня вбиває мою спроможність мати оргазми при сексі з партнером чи власноруч".

Вона порилася в інтернеті, щоб дізнатися, чи може чутливість знизитися від користування вібратором.

"Доступної інформації було небагато, та й та суперечлива. Я думаю, в літературі, яка нібито покликана позитивно висвітлювати жіночу сексуальність, часом ігнорують справжню стурбованість деяких жінок, що вони занадто покладаються на вібратори", - розповідає жінка.

Копирайт изображения iStock Image caption Ліенн відчула, що використання вібратора руйнує її здатність відчувати оргазм із партнером

Зрештою вона вирішила відправити вібратор у відпустку на місяць. "Спочатку було важко, бо я користувалася ним щодня як способом заснути - просто після цього я почувалася повністю розслабленою.

"У мене був бомбезний вібратор за 120 фунтів. Коли я вперше ним скористалася, то дійшла до фіналу за сім секунд чи десь так. А потім просто лежала і думала: "Ого, так порожньо". Реально - 120 фунтів за відчуття порожнечі, - каже Сафія.

"На той відпочинковий місяць довелося перемістити вібратор подалі від ліжка, інакше занадто велика була спокуса користуватися ним щоночі, щоб легше засиналося", - розповідає дівчина.

Уява

Незабаром Сафія знову звикла мастурбувати рукою, хоч для цього й знадобився тиждень-два: "Я усвідомила, що раніше не покладалася на свою уяву. Через це мастурбація стала суто фізичною, і я вже не могла дійти до оргазму, як раніше".

До того, як Вінус стала тестеркою секс-іграшок, у неї був схожий досвід.

"Був такий період, коли я думала, що не можу кінчати без однієї конкретної моделі, - пояснює вона. - Я перепробувала інші вібратори, але для оргазму конче мусив бути саме той".

Дев'ять років тому вона почала вести блог про секс і гаджети для сексу. "Шляхом експериментів і досліджень я виявила, що мені потрібно попрацювати над техніками уяви, а не просто над тим, якою іграшкою я користуюся", - пояснює тестерка.

Вона зазначає, що поспіх до оргазму може незбагненним чином означати, що ви втратили зв'язок зі своїми фантазіями: "Я гадаю, корисно дозволяти своїм думкам блукати, а фантазіям - вести вас за собою, адже це зробить відчуття більш інтенсивними".

Раніше вона мастурбувала від чотирьох до шести разів на день. "Але тепер я роблю це лише один раз, від 45 хвилин до години. Це майже як практика медитації," - каже жінка.

Копирайт изображения iStock Image caption Досягнути повноцінного сексуального життя можна по-різному

Доктор Фродшем згодна: що стосується сексу, то звички й біологія - насправді лише половина справи: "Я думаю, що це важливе питання - чому людина може дійти до піка лише в один конкретний спосіб. І часто відповідь криється в контролі. Контроль - це важлива частина сексу й оргазму. Людина, яка відчуває неспокій через те, що відбувається з її тілом чи який вона має вигляд перед партнером, навряд чи зможе повністю розслабитись і віддатись насолоді від сексу".

"Сьогодні від нас очікують повного контролю над своїм життям, - додає доктор Фродшем. - І вимкнути цей контроль у спальні не так-то й легко. Він дійсно може перешкоджати людям відчувати всю повноту задоволення від сексу".

Фантазії

Тут вібратори можуть бути хорошою річчю. Власне, вібратор може викликати у вас збудження до того, як розум втрутиться і напружить вас.

"Авжеж, якщо вам важко дійти до кульмінації без нього, а ви б хотіли цього, то потрібно навчитися відпускати контроль і дозволяти тілу робити те, що йому потрібно", - наголошує доктор Фродшем.

За допомогою психодинамічної терапії доктор Фродшем допомагає людям полегшити шлях до безпроблемних оргазмів. Також вона радить читати еротичні фантазії, наприклад, у книжках письменниці Ненсі Фрайдей про секс, і пробувати різні техніки мастурбації.

Звернутися по допомогу до фахівця - якраз те, над чим міркує тепер Ліенн. "Я думала про те, щоб сісти на вібраторну дієту. Але ж це означає не мати оргазмів… навіть не знаю, як довго. Здається, воно того просто не варте", - каже жінка.

Як Ліенн, так і Сафія досі залишаються фанатками вібраторів.

"Користування вібратором безсумнівно покращило моє статеве життя, - каже Сафія. - Але… може, тому, що в мене тепер нова дівчина… лише тепер, коли я користуюся ним лише вряди-годи, з'явилося відчуття, що я глибше себе пізнаю. Я більше експериментую і відпускаю свій розум на волю. Але позбуватися вібратора не планую, - сміється вона, а потім знизує плечима: - Я всього лише людина".

*Деякі імена змінено.

Оригінал цієї статті було опубліковано BBC Three 25 жовтня 2018 року.

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