Книга року ВВС: Пацюк-вокаліст і голівудська інтрига

Image caption Сергій Куцан. Зюзя. - Київ: Фонтан казок, 2018.

Рецензія члена журі Віри Агеєвої на книжку Сергія Куцана "Зюзя", яка увійшла до довгого списку Дитячої Книги року ВВС-2018.

Ця повістинка вийшла в серії "Книжка про мене", яку вже кілька років продовжує видавництво "Фонтан казок". Нам пропонується історія дівчинки, якій бабуся принесла на день народження пацюка.

Згодом виявилося, що він набув неймовірних рис у результаті наукового експерименту. А наглядач-зловмисник украв дивовижу з секретної лабораторії і банально продав на базарі.

(Попередження: текст містить спойлери!)

Копирайт изображения VIRA AGEEVA Віра Агеєва - літературознавець, критик, професор Національного університету "Києво-Могилянська Академія".

Закручується ніби гостросюжетний детектив, але читацькі сподіванки не справдяться. Тут інший жанр.

Екстраваґантний екземпляр пацючого роду вміє співати, по-спортсменськи долати перешкоди, а відтак (хто би сумнівався!) умить перетворює життя благополучної родини на безперервну втомливу пригоду з биттям посуду, знищеними хатніми квітами і зграями місцевих пацюків, що приходять у гості.

За законами реалістичного письма подарунок треба б було негайно повернути необачній бабусі, щоб сама розбиралася зі створеними проблемами.

Але оскільки жанровою дефініцією є "гумористична повість", то пацючкові вдалося так причарувати і дорослих, і дітей, що вони за цю розвагу готові дорого платити.

Гумор назагал не надто вибагливий, сюжет переважно передбачуваний. (Інтертекстів тут чимало: десь згадується торт, зіпсований Бобром, у розповіді про пригоди Мумі-тролів, десь історії про дивакуватих вчених і музикантів.).

Але читачеві так чи так не дають змоги перевести дух, нагромаджуючи нові й нові епізоди з побитою порцеляною.

Сусіди вважали, що родина завела екзотичну співучу пташку. Проте цілодобові концерти, зрозуміло, швидше вганяли в депресію. Принаймні дорослих. До того ж мама Олесі мала бездоганний музикальний слух і, відповідно, страждала ще й тому, що пацючі концерти ображали її естетичне почуття.

У якийсь момент батьки навіть почали накреслювати натхненні бізнес-плани, як би найвигідніше продати злополучний подарунок. Але, як і чимало таких мрій про завтрашнє раптове багатство, усе це були безґрунтовні фантазії. А тим часом катування безсонням - як заснеш під майстерні пісенні рулади! Змушувало шукати реалістичних засобів негайного порятунку.

Природно, що згадали врешті про речі прості й надійні. На цьому сюжетному повороті я вперше відчула натяк на реалістичне письмо: у квартиру принесли найбільшого й найстрашнішого дворового кота.

Але пообідати котові не вдалося. У процесі карколомних перегонів тваринки перебили рештки посуду, а єдиним здобутком стало те, що співака таки вдалося принаймні залякати.

І він перетворився на лагідного та в принципі цілком стерпного чотириногого друга. З довжелезним хвостом, який, на жаль, за все чіпляється, але ж мовчазного.

І все б нічого, якби раптом не виявилося, що Зюзю шукають та ще й пропонують за нього непогані гроші. Сюжет якось зшивається з принагідних клаптиків, як барвиста ковдра.

Повсюдно розклеєні оголошення (дуже реалістична деталь як на київські реалії!) знов же спричинюють гостру психологічну й моральну дилему. Йдеться ледь не про екзистенційний у своїй значущості вибір, перед яким постала маленька власниця Зюзі.

З одного боку, не хочеться розлучатися з улюбленим хвостатим другом. А з іншого, - треба ж підтримати розвиток вітчизняної науки, яку й так не дуже щедро фінансують. І повернути в інститут результат багаторічної праці великого наукового колективу.

Та й самому пацюкові, жертві амбітних біологів, не позаздриш. Що не кажи, а коли ти несхожий на інших, живеться часто нелегко. А пацюк з музикальним обдаруванням - це чи не гірше за білу ворону. Отож пацюк таки скористався своїм шансом на щасливе життя.

Коли з'явилися галасливі американські кіношники, головний герой їхнього фільму непомітно втік. Сховався у найближчій норі, аби нарешті зажити нормальним життям.

У фіналі з'являється натяк на дивовижні зміни у нашому довкіллі, пов'язані з втечею Зюзі. От у цьому й інтрига для любителів несподіваних сюжетних розв'язок.

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