Чому проміжні вибори в США важливі для всього світу?

Image caption Якщо демократи отримають контроль над Сенатом, вони зможуть суттєво обмежити владу Трампа

6 листопада в США пройдуть проміжні вибори. Американці обиратимуть 35 зі 100 сенаторів, 36 губернаторів штатів і 435 членів палати представників, а також десятки інших законодавців. Кореспондент Російської служби Бі-бі-сі Наталка Пісня пояснює важливість цих виборів та їхні наслідки для США та решти світу.

Якщо на виборах переможуть демократи, Дональду Трампу щодо багатьох його ініціатив доведеться домовлятися з опозицією в Конгресі. Законодавці зможуть активізувати розслідування щодо президента.

Десять демократів борються за перемогу в штатах, які у 2016 році проголосували за президента-республіканця - Західній Вірджинії, Північній Дакоті, Міссурі, Індіані, Флориді, Неваді, Аризоні, Теннессі, Монтані та Техасі.

До виборів Сенат контролювала завдяки мінімальній перевазі Республіканська партія, яка підтримує Дональда Трампа. Розклад сил в Сенаті наразі виглядає так: 51 республіканець та 49 демократів.

На цих виборах великий шанс можуть отримати всі противники політики Дональда Трампа. Серед них і ті, хто брав участь в Жіночих маршах і протестував проти імміграційної політики нинішнього Білого дому.

Копирайт изображения Getty Creative / iStock Image caption Зазвичай партія президента програє проміжні вибори до Конгресу

Якщо більшість в Конгресі отримають демократи, вони покладуть край республіканським законодавчим ініціативам, зможуть з більшою впевненістю розслідувати діяльність президента, аж до імпічменту, хоча голосування з цього питання вимагає підтримки 2/3 сенаторів, що передбачає залучення до цього процесу деяких республіканців.

Демократів будуть цікавити й дії членів уряду. Вони дуже ймовірно законодавчо закріплять позиції спецпрокурора Мюллера. Проект закону про надання йому імунітету очікує свого часу з весни 2018 року.

Їх буде цікавити не тільки російське втручання у вибори 2016, але й спосіб ведення Трампом та його родиною бізнесу, а також висунуті проти президента звинувачення в сексуальних домаганнях і всі скандали, пов'язані з членами адміністрації - наприклад, нецільове використання грошей на приватні поїздки міністрів.

Демократи також отримають можливість проводити більш ліберальні закони в окремих штатах та зможуть контролювати багато адміністративних позицій.

У разі втрати контролю над Конгресом з боку нинішньої партії влади її представники в законодавчих зборах можуть втратити можливість відправляти Трампу на підпис закони, які підтримує більшість. Мова йде, наприклад, про повне скасування програми медичного забезпечення для малозабезпечених Obamacare, урізання програми Medicare, перегляд соціальних виплат та продуктових талонів для бідних, ще один етап зниження оподаткування.

Водночас, якщо навіть демократи виграють більшість в обох палатах Конгресу, проштовхувати в повній мірі свою політику їм не вдасться - у Дональда Трампа, термін повноважень якого закінчується 20 січня 2021 року, як і раніше зберігається право вето.

Якщо республіканцям вдасться утримати владу в Конгресі, це буде означати, що вони зміцнять свої консервативні законодавчі ініціативи, позиція Трампа стане міцнішою, демократи втратять можливості відправляти важливим свідкам повістки або блокувати кандидатів Трампа на посади у виконавчій і судовій владі.

Республіканці, якщо виграють, отримають більше влади на місцях і зможуть контролювати вибори у своїх округах до 2022, а то й до 2030 року. Зараз саме республіканці вирішують, як визначати порядок денний в розслідуванні щодо можливого втручання Росії в американські президентські вибори 2016 року і які саме документи вимагати.

Історично партія, представник якої очолює Білий дім, практично завжди програє проміжні вибори - особливо якщо вони відбуваються в перший президентський термін і рейтинг підтримки президента становить менш як 50%.

Республіканці на цих виборах також майже побили історичний рекорд: 24 члена Палати представників від правлячої партії та три сенатори заявили про те, що йдуть на пенсію, ще шість - йдуть у відставку, а 12 вирішили брати участь у виборах на інші посади - губернаторів чи сенаторів.

Подібний масовий вихід з Сенату та міграція політиків Республіканської партії в сотанній раз відбувалася в 1930-і роки.

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