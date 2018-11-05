Вибори в Грузії. Чому політики говорять про загрозу громадянської війни

Копирайт изображения Getty Images Image caption Експерти вважають, що незалежно від результату президентських виборів, опозиція вже досягла великих успіхів

Грузія готується до другого туру останніх прямих президентських виборів. І це рідкісний випадок на пострадянському просторі, коли шанси суперників практично рівні. На цьому тлі боротьба за пост президента стає все більш запеклою.

Опозиційне об'єднання "Сила в єдності" пророкує перемогу свого кандидата, представника "Єдиного національного руху" Грігола Вашадзе, яка стане початком зміни влади в Грузії.

У правлячій партії "Грузинська мрія - Демократична Грузія" також готуються до вирішального раунду і перемоги Саломе Зурабішвілі - незалежної кандидатки, яку підтримує правляча партія.

У правлячій партії попереджають про плани опозиції помилувати обвинуваченого і засудженого заочно на батьківщині екс-президента Міхеіла Саакашвілі та попереджають про реванш колишньої влади в разі перемоги Вашадзе.

Другий раунд президентських перегонів між Вашадзе та Зурабішвілі буде призначений через два тижні після опублікування офіційних результатів першого туру, але не пізніше першого грудня.

Це останні прямі президентські вибори в Грузії.

Після інавгурації новообраного президента почнуть діяти конституційні зміни, які завершать перехід Грузії до парламентської форми правління.

Наступного президента обиратиме вже виборча колегія з 300 чоловік.

Підсумки першого туру: успіх опозиції, урок владі

Копирайт изображения Reuters Image caption У першому турі виборів Григол Вашадзе, який був міністром закордонних справ під час керівництва країною Міхеіла Саакашвілі, поступився суперниці лише на 0,9% голосів виборців

За попередніми даними Центральної виборчої комісії, в першому турі, який відбувся 28 жовтня, Зурабішвілі отримала підтримку 38,64% виборців, що проголосували, випередивши свого суперника Григола Вашадзе лише на 0,9%.

Попри те, що повноваження новообраного президента будуть обмежені, ці вибори називають важливим тестом і генеральною репетицією політичних сил перед парламентськими виборами 2020 року.

Підсумки першого туру деякі аналітики називають ляпасом для правлячої партії, яка здобувала впевнені перемоги на попередніх виборах після зміни влади в Грузії у 2012 році.

За словами директора Грузинського інституту політики Корнелі Какачія, підсумки першого туру фактично стали показником рейтингу правлячої партії, який виявився не таким високим, як вони очікували.

"Виборцю набридло, що як тільки мова йде про проблеми, вони (влада. - Ред.) говорить про дев'ятирічне правління "Національного руху"(партії Міхеіла Саакашвілі. -Ред.). Вони самі вже шість років при владі, вони вже не нова влада і мають говорити про свої обіцянки, про те, чому вони не змогли їх виконати", - говорить Какачія.

Набагато більш успішним перший тур президентських перегонів виявився для опозиції, зокрема для "Єдиного національного руху", основної партії в опозиційному об'єднанні, що висунула кандидатуру Вашадзе.

"До цього опозиція була маргінальною та фрагментованою. Національний рух на цих виборах довів, що це не тільки перша опозиційна сила, а й наблизилася (за рейтингом. - Ред.)до правлячої партії", - говорить він.

Навіть якщо опозиційний кандидат програє у другому турі, опозиція вже домоглася успіху на цих виборах, вважає Какачія.

"Опозиція вже підняла температуру, перевірила довіру виборця, і через два роки (на парламентських виборах 2020 року. - Ред.) у неї є не тільки теоретичний, але практичний шанс на успіх, якщо вони не допустять якихось серйозних помилок. Кілька років тому це було неможливо", - зазначає політолог.

Деякі опозиційні партії, в тому числі й "Європейська Грузія", що відкололося від «Єдиного національного руху», вже пообіцяли підтримати Вашадзе в другому турі.

Підтримує кандидатуру Вашадзе і Республіканська партія, яка до виборів 2016 року була в коаліції з правлячою партією.

Копирайт изображения Reuters Image caption Другий тур виборів у Грузії буде напруженим

Крок до громадянської війни

В "Грузинської мрії" кажуть, що посил виборця про те, що потрібні швидкі та ефективні зміни, прийнятий. У центральному офісі партії проходять консультації, де обговорюється стратегія підготовки до другого туру.

Партія створює два виборчих штаби - регіональний під керівництвом голови парламенту Іраклія Кобахідзе та тбіліський під керівництвом столичного мера та генсекретаря партії Кахи Каладзе.

У правлячій партії обіцяють перемогу Зурабішвілі в другому турі та малюють похмурі перспективи розвитку подій в разі отримання президентської посади її суперником.

"Ми всі маємо розуміти, що є реальна загроза в країні. Якщо в результаті цих виборів прийде реваншистська сила, це дуже небезпечно для країни", - заявила депутат від правлячої партії Ека Беселія.

Її колега Гедеван Попхадзе пішов далі:

"Якщо Вашадзе виграє ці вибори, це буде реальним кроком до початку громадянської війни в Грузії", - заявив він журналістам у вівторок.

За його словами, в опозиційному "Національному русі" - реваншистський настрій, і їхнє завдання - привезти в Грузію Саакашвілі та звільнити колишніх високопосадовців з ув'язнення.

"Звичайно, це все потім буде направлено на ліквідацію тих політичних опонентів, які для Саакашвілі і його політичної реанімації є проблемою", - зазначив депутат.

Після зміни влади в Грузії звинувачення були пред'явлені багатьом колишнім чиновникам уряду Саакашвілі. Деякі, в тому числі колишній прем'єр Вано Мерабішвілі та колишній міністр внутрішніх справ Бачо Ахалая, опинилися за ґратами.

Звинувачення відразу по декількох справах були пред'явлені й екс-президенту Міхеілу Саакашвілі, який покинув Грузію після закінчення свого другого президентського терміну.

Тбіліський міський суд заочно виніс йому обвинувальний вирок у справі про побиття депутата Валерія Гелашвілі у 2005 році та помилування засуджених за резонансне вбивство співробітника банку Сандро Гіргвліані у 2006 році.

Грузинська прокуратура безуспішно домагалася оголошення Саакашвілі в міжнародний розшук Інтерполом і екстрадиції його на батьківщину.

Сам президент, як і представники Європейського національного руху, називають звинувачення на його адресу абсурдними.

Передвиборчі виверти?

Копирайт изображения EPA Image caption Саломе Зурабішвілі - незалежна кандидатка, яку підтримує правляча партія

Деякі депутати парламентської більшості були більш обережними у своїх висловлюваннях, відзначаючи, що заява про громадянську війну - це лише особиста думка окремого депутата.

Але про те, що Вашадзе має намір помилувати Саакашвілі та інших високопосадовців колишньої влади, говорять і в уряді Грузії.

"Я думаю, Григол Вашадзе не бореться за президентське крісло, він бореться за право помилування Саакашвілі. Для нього це головне, і він нам це відкрито сказав", - заявила міністр юстиції Тея Цулукіані.

У новообраного президента, попри значні обмеження в повноваженнях, залишається право на помилування засуджених, зазначає фахівець з конституційного права Вахушті Менабде.

За його словами, жодних бар'єрів для помилування Саакашвілі та інших засуджених новообраним президентом немає, і президент сам визначає процедуру помилування.

Раніше, в ефірі телекомпанії "Імеді", Вашадзе сказав, що має намір скористатися правом на помилування, як щодо Саакашвілі, так і щодо інших посадовців колишньої влади. За його словами, політичні переслідування в Грузії мають припинитися.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Опозиція обіцяє в разі приходу до влади помилувати Міхеіла Саакашвілі, але сам екс-президент заявляє, що не потребує помилування

Але після того, як у правлячій партії заговорили про плани опозиції, екс-президент заявив, що просити про помилування не збирається, оскільки нічого злочинного не здійснював і розбудовував грузинську державу.

"За що мене хтось має помилувати? Ви, напевно, мене з кимось плутаєте?" - заявив Саакашвілі в ефірі "Руставі-2".

Він додав, що готовий постати перед судом, як тільки суд звільниться від впливу Іванішвілі - голови правлячої партії та мільярдера, якого критики звинувачують в одноосібному правлінні Грузією.

Мерабішвілі та Ахалая, які перебувають в ув'язненні, також поширили заяви за допомогою соціальних мереж про те, що не збираються просити про помилування наступного президента.

В опозиції назвали заяву про загрозу громадянської війни злочинною та безвідповідальною.

"Не лякайте людей якоюсь дестабілізацією та погрозами. Народ побачив, що все, що ви вигадували про дестабілізацію, було вашим передвиборчим вивертом, який не виправдався. Нас не влаштовує нестабільність", - звернувся до депутатів правлячої партії голова фракції Національного руху Роман Гоцирідзе.

Непередбачувані вибори

Копирайт изображения Getty Images Image caption Критики кажуть, що чинній владі треба пояснити, чому вона не змогла підвищити рівень життя громадян

Влада не зробила правильних висновків з підсумків першого туру, вважає експерт Гія Хухашвілі. Він називає заяви влади про загрозу громадянської війни абсолютно безпідставними.

"Влада захищає не державу в цьому плані, а саму себе. У них незрозумілі страхи через один-єдиний привід - що приїде Саакашвілі", - говорить він.

З урахуванням обмежених повноважень новообраного президента, навіть в разі, якщо президентом стане опозиційний кандидат, за словами Хухашвілі, особливої шкоди владі він нанести не зможе.

За його словами, ніяких революційних перспектив на даний момент немає, оскільки обидві сторони скомпрометовані перед народом.

Розмови про громадянське протистояння більш схожі на мову шантажу з боку політиків, погоджується Какачія.

Але, за його словами, ймовірність виступів і протестів після другого туру є високою, оскільки для того, щоб опозиція визнала підсумки виборів, в разі, наприклад, перемоги Зурабішвілі, їй треба отримати помітно більше голосів, ніж її суперникові.

"Звичайно, якщо "Грузинська мрія" програє на цих виборах, це буде серйозним ударом по її престижу. Але не треба забувати, що на цьому нічого не закінчується. Головне - це парламентські вибори 2020 року, які реально вирішуватимуть, хто буде при владі та в уряді", - говорить Какачія.

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