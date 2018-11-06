"Жайворонки" мають менший ризик раку грудей

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Жінки, які схильні прокидатися раніше, мають менший ризик розвитку раку молочної залози, заявляють британські вчені.

Група дослідників з університету Бристоля говорить, що причину цього все ще потрібно встановити.

Вони додають, що результати цього важливі, оскільки можуть вплинути на ризик раку у кожної жінки.

Експерти відзначають, що дослідження, представлене на Конференції з питань раку NCRI в Глазго, додало деталей до розуміння вченими важливості сну для здоров'я.

Внутрішній годинник

У кожного є свій внутрішній годинник, який визначає, як організм функціонує приблизно протягом 24 годин. Він також відомий як добовий (циркадний) ритм.

Цей ритм впливає на все, починаючи від сну і нашого настрою та навіть до ризику серцевого нападу.

Але не всі годинники показують однаковий час.

Ранкові люди або "жайворонки" рано встають, досягають піку активності раніше вдень і втомлюються раніше ввечері.

Вечірнім людям або "совам" важче вставати вранці, вони продуктивніші ввечері та вважають за краще піти спати пізніше.

І це впливає на ризик виникнення раку молочної залози?

Дослідники так вважають. Вони використовували новий спосіб аналізу даних - так звану рандомізацію Менделя.

Вони розглянули 341 фрагмент ДНК, які визначають, чи ми, швидше за все, будемо "жайворонком" чи "совою".

Вони використали ці дані для проведення експерименту з більш ніж 180 тисячами жінок у проекті Biobank у Великій Британії та майже 230 тисячами жінок у дослідженні Консорціуму асоціацій з раку молочної залози.

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Вони показали, що люди, генетично запрограмовані бути "жайворонками", мають меншу імовірність захворіти на рак грудей, ніж ті, які запрограмовані бути "совами".

Оскільки ці фрагменти ДНК визначаються при народженні та не пов'язані з іншими відомими причинами раку, наприклад, ожирінням, це означає, що дослідники досить впевнені в тому, що внутрішні годинники впливають на виникнення раку.

Наскільки великий ефект?

Близько одна із семи жінок у Великій Британії має рак молочної залози протягом усього життя.

Але у цьому дослідженні розглянули лише невеликий восьмирічний відрізок життя жінок.

За цей час у двох із сотні "сов" розвинувся рак грудей, у порівнянні з однією зі 100 "жайворонків".

Доктор Ребекка Річмонд, один з дослідників з університету Бристоля, сказала BBC: "Результати є потенційно дуже важливими, тому що всі сплять і сон легко змінити".

"Попередні дослідження вивчали вплив робочих змін, але це показує те, що може бути фактором ризику для всіх жінок".

Вік та спадковість є одним з основних факторів ризику виникнення раку грудей.

За даними Cancer Research UK, приблизно чверті випадків захворювання можна запобігти.

Хороший спокійний сон убезпечить мене від раку?

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Все не так просто.

Доктор Річмонд каже, що ще занадто рано, аби можна було дати чіткі поради жінкам.

Вона сказала BBC: "Нам все ще потрібно зрозуміти, чому "сова" знаходиться у більшій небезпеці, ніж "жайворонок"... нам потрібно встановити зв'язок".

Справа у внутрішньому годиннику як такому? Або ж "сови" завдають собі шкоди, живучи не відповідно до часу їхнього внутрішнього годинника, аби встати та піти на роботу?

Чи внутрішній годинник впливає на рівень гормонів, аби змінити ризик раку, імунну систему або метаболізм?

Є ще багато питань без відповіді.

Чи праві дослідники?

Наука ніколи не впевнена на 100%, але твердження відповідає загальній картині.

Всесвітня організація охорони здоров'я вже заявляє, що порушення у роботі внутрішніх годинників через робочі зміни, ймовірно, пов'язане з ризиком раку.

Доктор Річард Беркс з Breast Cancer Now сказав: "Ці результати інтригують і доповнюють все більшу кількість доказів того, що існує деякий зв'язок між генетикою того, коли ми хочемо спати, і ризиком раку молочної залози, але потрібно більше досліджень аби розгадати специфіку цього зв'язку".

Подібні дослідження виявили роль сну у психічному здоров'ї, включаючи ризик виникнення шизофренії.

Кліона Кірван, хірург-консультант з питань грудей та дослідник в університеті Манчестера каже: "Використання рандомізації Менделя в даному дослідженні дає змогу вченим досліджувати вплив на виникнення раку грудей різних моделей сну.

"Це цікаві висновки, які надають додаткові дані про те, як наші внутрішні годинники та наша природна модель сну впливають на виникнення раку молочної залози".

Висновки опублікували на сайті bioRxiv, але вони ще не пройшли наукову експертну оцінку.

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