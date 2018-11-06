Ягідка до ягідки: чому українці ходять по чорницю в білоруський ліс

Ваш пристрій не підтримує відтворення мультимедійних файлів Жителям низки сіл Рівненщини створили спеціальний режим перетину кордону.

Зранку - через кордон у Білорусь, ввечері - назад до України, з повними кошиками ягід.

Для багатьох жителів сіл Рокитнівського району Рівненської області це чи не єдиний заробіток.

На українській території повирізали кущі, "ягідних" місць лишилося мало, розповів Василь Кравченя - житель села Заболоття, що лежить за 400 метрів від кордону з Білоруссю.

З дитинства він та його односельці шукають чорницю, журавлину, гриби у білоруських лісах.

Частину знайденого вони продають одразу, а частину зберігають до весни. На зароблені гроші утримують сім'ї, які здебільшого багатодітні. Пан Кравченя переконує: іншого заробітку немає, хіба, робота вчителем у школі.

Збирання дикоросів - традиційне заняття тамтешніх жителів, які "навпростець" ходили у ліс сусідньої держави, таким чином незаконно перетинаючи державний кордон.

Аби навести лад, у 2011 році прикордонники обох країн домовилися про щорічну сезонну перепустку для громадян України через тимчасові пункти - "Познань", "Березове" та "Дроздинь".

Image caption Перетинати кордон можна лише пішки або велосипедом

Цього року право відвідувати Білорусь за спрощеним режимом отримали жителі 12 сіл.

Для цього вони повинні оформити перепустку у білоруських прикордонників та сплатити приблизно 3 тисячі гривень за відвідування території, яка є частиною заказника "Ольшанські болота".

Через пункти пропуску збирачі йдуть пішки або з велосипедом і того ж дня повертаються назад, що також є обов'язковими умовами спрощеного переходу.

У цій порі українці шукають журавлину та гриби. Вони заходять на 10-15 кілометрів вглиб Білорусі і назбирують в середньому по 20 кілограмів лісового врожаю.

Заробіток спрогнозувати складно, адже кілограм журавлини у вересні купували за 40 гривень, а ближче до зими закупники готові віддати 57 гривень, розповів Василь Кравченя.

Щодня через тимчасовий пункт "Дроздинь" проходять більше 200 збирачів, хоча, коли дощ або холодно, їх менше, розповів начальник відділу прикордонної служби "Березове" Луцького прикордонного загону Віталій Мезенцев.

Image caption З українського боку ягід не лишилося, кажуть місцеві жителі

Попри спрощений режим, є й такі, що йдуть в обхід пункту пропуску: цього року 36 дорослих і 20 дітей з України затримали білоруські прикордонники за незаконний перетин кордону.

Загалом у 2018 році через "Дроздинь" на територію Білорусії потрапили понад 11 тисяч українців.

Спрощений режим діє з 1 липня до 10 серпня та з 1 вересня до 15 листопада.

Матеріал Олексія Бухала, Миколи Штемпеля та Романа Лебедя.