Референдум щодо Трампа: три сценарії майбутнього США після виборів

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Проміжні вибори в США обіцяють побити рекорди щодо явки та принести сюрпризи. Їхній результат буде визначальним для наступних двох років президентства Дональда Трампа і відіб'ється на підсумках "російського розслідування", а також на кар'єрі спецпрокурора Роберта Мюллера, який ним займається.

Вибори вже розпочалися. Напередодні демократи з екранів телевізорів продовжували обіцяти "економіку для людей", а республіканці - лякати глядачів "соціалістичними" настроями опонентів. 44-й президент США Барак Обама ані на день не припиняв участь у передвиборчих мітингах, його наступник Дональд Трамп не відставав і часом встигав провести два або навіть три виступи за день.

Результат волевиявлення стане чіткою відповіддю: кого саме підтримують у своїй більшості громадяни США - прихильників зменшення податків, депортації іммігрантів та будівництва стіни з Мексикою або борців за права жінок та сексуальних меншин, противників масових депортацій й адептів контролю за обігом вогнепальної зброї.

Згідно з дослідженням компанії SSRS, проведеним на замовлення телеканалу CNN, за демократів збираються проголосувати 55% виборців. Розрив з республіканцями понад 10% - підтримати партію президента Дональда Трампа готові 42% респондентів. Ба більше, за даними SSRS, діяльність самого Трампа схвалюють лише 39%, а 55% опитаних нею незадоволені. При цьому в більшості штатів розрив між кандидатами, що змагаються за посади, становить кілька відсотків, показало опитування New York Times.

Ваш пристрій не підтримує відтворення мультимедійних файлів Що змінять проміжні вибори у США. Пояснюємо за 2 хвилини

Результати виборів принесуть сюрпризи, якими відома американська політика. Підсумки голосування здатні вдарити по обох політичних партіях, а також по зовнішній і внутрішній політиці США з несподіваною силою.

Таке вже траплялося раніше: в 1994-му році, під час правління Білла Клінтона, через загострення пристрастей навколо звинувачень у корупції та загального курсу його уряду, демократи втратили 40-річний контроль над Палатою представників, влада перейшла до республіканців.

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У 2006-му році, під час президентства Джорджа Буша-молодшого, проміжні вибори фокусувалися напитаннях війни та миру. Зовнішнім дратівливим фактором стала зростаюча непопулярність іракської військової кампанії, внутрішнім - те, як саме Білий дім намагався впоратися з наслідками урагану Катріна. Цього виявилося достатньо для ідеального політичного шторму, який коштував республіканцям більшості в Палаті представників.

Російська служба Бі-бі-сі визначила три можливих сценарії розвитку подій після виборів-2018, кожен з яких може змінити становище не тільки в США, але й в світі.

Сценарій 1: Демократи отримують більшість у Палаті представників, республіканці зберігають контроль над Сенатом

За такої комбінації в Білого дому виникнуть неминучі труднощі з прийняттям законодавчих ініціатив, які вимагають схвалення обох палат парламенту.

Гарна новина для Трампа: він як і раніше може розраховувати, що сенатори з великою ймовірністю схвалять висунутих їм кандидатів на важливі державні посади. Зокрема, президент зможе спокійно висувати будь-яку кандидатуру на посаду постійного представника США в ООН - його або її, швидше за все, затвердять.

Якими будуть перші рішення демократів (кроки, анонсовані лідером нинішньої демократичної меншості в Палаті представників Ненсі Пелосі):

внесення сексуальної та статевої орієнтації в Акт про захист цивільних прав. За версією нинішньої адміністрації, стать визначається свідоцтвом про народження людини, але не її самоідентифікацією;

примусове оприлюднення податкових декларацій Трампа;

можлива розсилка повісток не тільки членам адміністрації Трампа, а й представникам великих технологічних корпорацій, вплив яких в США зараз не менше сильний, ніж вплив нафтовидобувних компаній. Цікавити законодавців будуть виключно ділові та особисті стосунки чиновників та представників приватного сектора з їхніми колегами з Росії.

Ризики для демократів за подібного розкладу сил: за словами експерта Інституту Брукінгса, професора Аліни Полякової, цілком ймовірно, що "російське розслідування" стане настільки важливим для Палати представників, що законодавці стануть приділяти менше уваги проблемам власних виборців і це може боляче вдарити по них у 2020 році, під час чергових виборів.

Сценарій № 2: Переможець забирає все. Більшість в Сенаті та в Палаті представників - у Республіканської партії

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Від цього сценарію виграє в першу чергу адміністрація Трампа. Це посилює позиції і республіканців в цілому, і президента особисто. Протягом останніх двох років в партії відбувався помітний розкол: Трамп публічно критикував республіканських сенаторів та конгресменів, ті відповідали йому взаємністю.

Перші кроки переможців:

можливе скасування гарантованого конституцією США громадянства за "правом землі" - згідно з 14-ю поправкою, всі діти іммігрантів, що народилися в США, автоматично отримують американське громадянство;

посилення законодавчих норм щодо "мрійників" - дітей іммігрантів-нелегалів, привезених в країну в юному віці;

скасування програми медичного страхування для малозабезпечених - Obamacare;

президент має всі шанси нарешті отримати від Конгресу гроші на будівництво стіни між США та Мексикою.

У разі перемоги республіканців важливим пунктом на порядку денному залишиться можливе російське втручання у вибори, але його, ймовірно, відокремлять від можливої змови передвиборного штабу Трампа з Кремлем. Розмови про можливу залученість до цього процесу членів адміністрації президента, не кажучи вже про нього самого, вщухнуть. Ідею про імпічмент Трампа акуратно поховають.

За словами Річарда Вайца, керівника центру військового та політичного аналізу Інституту Хадсона, цілком можливо, що якщо республіканці переможуть, президент звільнить міністра юстиції США Джеффа Сешнса та наполягатиме на звільненні заступника генпрокурора Рода Розенстайна, який є куратором "російського розслідування". В цьому випадку президент буде себе почувати більш упевненим та захищеним, аби взяти й припинити розслідування спецпрокурора Роберта Мюллера.

Сценарій №3: Джекпот. Демократи отримають більшість в обох палатах Конгресу

Копирайт изображения Getty Images Image caption Прихильники демократів на цих виборах сподіваються взяти реванш за поразку 2016 року

За такого сценарію президент США стає "кульгавою качкою" - так відбувалося з багатьма керівниками Білого дому, політична приналежність яких була полярною для більшості законодавців.

Розраховувати на співпрацю Конгресу та адміністрації, яка, швидше за все, буде ветувати більшість ініціатив конгресу, не варто.

Перші кроки демократів:

більш масштабне розслідування можливої змови команди Трампа з Кремлем і втручання іноземної держави у вибори 2016 року;

можлива спроба імпічменту чинного президента;

пом'якшення політики щодо ланцюгової імміграції, "мрійників", дорослих нелегальних мігрантів;

зміни політики щодо соціальних виплат.

Також може бути посилений режим санкцій щодо Росії на законодавчому рівні.

Аліна Полякова наполягає: сценарій "блакитного" джекпоту - найменш реалістичний з усіх трьох. За її словами, він покаже зміни в політичній демографії, коли традиційно республіканські штати починають підтримувати демократичних кандидатів і навпаки. Ці вибори не розкажуть багато про наступні президентські перегони 2020 року, але продемонструють температуру та погоду в цілому по країні, а також ставлення американців до президента Трампа.

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