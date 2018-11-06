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У США запустили механізм розгляду пакету заходів проти Росії, який отримав неофіційну назву "драконівські санкції". Про це Російській службі Бі-бі-сі повідомив представник Держдепартаменту США Девід Теслер.

Перший пакет обмежень запровадили ще наприкінці серпня 2018 року. Це була реакція США на отруєння в Британії колишнього полковника ГРУ Сергія Скрипаля та його доньки Юлії маловідомою нервово-паралітичною речовиною.

Конгрес дав Росії 90 днів на те, аби пояснити ситуацію з отруєнням Скрипалів в Солсбері, а також надати гарантії, що країна більше не буде виробляти та використовувати хімічну зброю.

"Сьогодні ми повідомили Конгресу, що російський уряд не виконав раніше озвучені критерії. Отже, запускається механізм запровадження другого раунду санкцій. Закон не передбачає обов'язкового вступу санкцій в силу сьогодні. Тому ми не оголошуємо вступ в силу будь-яких обмежень", - пояснив Бі-бі-сі представник Держдепу.

"Ми збираємося акуратно і вдумливо опрацьовувати наші наступні кроки. Про те, якими вони будуть, ми повідомимо пізніше", - додав він.

Чого чекати?

Другий пакет санкцій передбачає введення жорстких обмежень щодо Росії:

Заборона американським банкам надавати кредити уряду Росії, якщо не йдеться про кредити на купівлю харчових продуктів, продукції АПК;

Практично повна заборона на взаємну торгівлю. Виняток становить експорт з США товарів сільськогосподарського сектора;

Обмеження або замороження дипломатичних відносин між США та урядом Росії;

Заборона на авіаперельоти компаніям, які контролюються урядом країни. Такі санкції зачіпають "Аерофлот";

Закон також передбачає введення персональних санкцій проти людей, які брали участь в поширенні хімічної зброї.

Image caption "Санкції будуть діяти до тих пір, поки ми не побачимо принципову зміну поведінки", - заявив Російській службі Бі-бі-сі представник Держдепартаменту США Девід Теслер.

Йдеться про заборону на будь-які контракти та угоди між урядом США і людьми з "чорного" списку. Крім того, забороняється імпорт в США продукції або послуг, вироблених тими, хто потрапив під санкції, або пов'язаними з ними компаніями.

Винятками є товари або послуги, які мають особливе значення для безпеки США, або ситуації, коли замінити постачальника неможливо.

"Санкції працюють. Вони завдають збитки російській владі, а також тим, хто допомагає Росії здійснювати її підривні дії. Ми робимо так, щоб розплата за дії всіх цих суб'єктів була більшою", - сказав в інтерв'ю Бі-бі-сі Теслер.

"Ми хочемо донести до них думку про те, що не можна і далі безкарно здійснювати такі дії. Санкції будуть діяти до тих пір, поки ми не побачимо принципову зміну поведінки", - додав він.

І це ще не все

Паралельно з "драконівськими санкціями" в Конгресі США розглядається і законопроект, який його автори охрестили "санкціями з пекла".

В економічній частині законопроекту міститься заборона на операції та заморожування активів в США семи російських банків, які вже перебувають під санкціями. Йдеться про Сбербанк, ВТБ, ВЭБ та Промсвязьбанк.

На практиці це означатиме неможливість для цих банків проводити стандартні доларові розрахунки через кореспондентські рахунки в банках США.

Крім того, текст містить фактичну заборону на операції з російським держборгом з терміном обігу понад два тижні (але це стосуватиметься лише нових випусків облігацій).

Документ пропонує поширити моніторинг порушення санкцій на діяльність страхових компаній та інші пункти, а також визнати Росію державою, що спонсорує тероризм.

"Законопроекти, що розглядаються в Сенаті говорять про глибоке та серйозне невдоволення з боку Конгресу, адміністрації і народу США через зростання підривної діяльності з боку Росії. І ця активність (Москви) зберігається, попри всі кроки з нашого боку", - сказав представник Держдепу Бі-бі-сі.

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