Проміжні вибори у США: 5 фактів, про які ми дізналися

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У США завершилися так звані проміжні вибори, на яких американці обирали 35 зі 100 сенаторів, 36 губернаторів штатів і 435 членів Палати представників.

Як і очікувалося, демократи вперше з 2010 року отримали контроль над Палатою представників, тоді як республіканці продовжують утримувати Сенат.

Результати не стали шокуючими, проте породили деяку інтригу щодо того, як розвиватимуться події протягом кількох наступних років.

Ось наші основні висновки, що стосуються проміжних виборів у США, - в короткій та більш детальній формі.

Рекордна кількість кандидатів-жінок

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Все йшло до того, що цей рік стане роком жінок - і результати виборів ці прогнози підтверджують. Судячи з усього, цього разу до Конгресу увійде рекордна кількість жінок.

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Кількість жінок, які брали участь в цьогорічних виборах, була найбільшою в історії - за попередніми даними, рекордна кількість також отримає перемогу. До вівторка членами Конгресу були 107 жінок, але дуже скоро ця цифра збільшиться.

Серед переможниць виборів - перші дві жінки мусульманського походження, що обралися до Конгресу (Рашида Тлаїб з Мічигану та Ілхан Омар з Міннесоти); наймолодша конгресвумен в історії Александрія Оказіо-Кортез (Нью-Йорк) і перші представниці корінних народів США у Конгресі - Дебра Хааланд з Нью-Мексико і Шаріс Девідс з Канзасу.

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Очікувана перемога демократів у Палаті представників

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Демократи показали себе рівно так, як очікувалося. Хоча це й не принесло їм великих плодів.

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Вчора увечері представниця Демократичної партії Дженніфер Векстон взяла один з округів у Вірджинії, в якому з 1980-х домінували республіканці. Декому новина про це здалася хорошим знаком, який мав свідчити про загальний успіх демократів.

Проте це не спрацювало. Усі перемоги демократів - так само, як і отримання контролю на Палатою представників, були абсолютно очікуваними.

Найбільш показові кампанії, як от змагання між Бето О'Рурком і республіканцем Тедом Крузом, закінчилися для Демократичної партії нічим. Хоча результати й були трохи кращими, ніж очікувалося.

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"Неймовірний успіх" для Трампа?

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Дональд Трамп вже заявив, що щасливий від результатів проміжних виборів. І дійсно: той факт, що Сенат залишається за республіканцями, дає йому для цього підстави. Проте демократична Палата представників змусить його проявляти більшу уважність, ніж раніше.

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Від результатів - змішані відчуття. Республіканці втратили Палату представників, проте покращили своє положення у Сенаті.

У перші два роки президентства Трампа в обох палатах Конгресу домінували республіканці, що робило його життя дещо простішим. Більше так не буде.

У той же час це була ніч здобутків. Багато в чому республіканці зуміли не лише утримати, але й покращити свої позиції. Дональд Трамп вже назвав це "неймовірним успіхом".

Ці вибори також були своєрідним референдумом довіри до самого Трампа. Згідно з опитуванням CBS, 65% виборців враховували його як фактор, що впливав за їхню позицію на виборах.

Боротьба за межами великих міст

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Республіканці втрачають виборчі округи за межами великих міст. Ця історія повторювалася по всій країні і в майбутньому може стати для партії серйозною проблемою.

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Регіони за межами великих міст почали відвертатися від Республіканської партії.

Це відбулося в одразу в двох округах Вірджинії, де перемогу здобули демократи. Аналогічну ситуацію можна було спостерігати по всій країні, зокрема в Іллінойсі, Техасі і Пенсильванії.

Що це означає?

Для республіканців це може бути знаком про ще більш непросту боротьбу на президентських виборах 2020 року. Частина виборців, які у 2016 році неохоче підтримали Трампа, можуть не зробити цього знову.

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Битва за губернаторів

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У губернаторських перегонах для Дональда Трампа є як погані, так і хороші новини.

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Можна спостерігати кілька цікавих ситуацій у губернаторських перегонах. Окремі штати, які у 2016 році дали величезну підтримку Дональду Трампу, цього разу не підтримали його партію.

Іллінойс з його 13-мільйонним населенням і Чикаго, одне з найбільших міст США, змінили свої симпатії і віддали перевагу демократам. В Канзасі союзник Трампа Кріс Кобач не мав жодних шансів.

Але з іншого боку, для Трампа є й хороші новини. Прибічники президента у Джорджії і Флориді отримали перемогу і допоможуть забезпечити йому підтримку під час виборів 2020 року.

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