Андрій Бачинський: угода з дияволом є у львівських архівах

Копирайт изображения Видавництво Старого Лева

Нова дитяча повість відомого українського письменника Андрія Бачинського розповідає про пригоди трьох друзів, яких називають "Ватагою Веселих Волоцюг". Вона увійшла до довгого списку Дитячої книги ВВС-2018.

Попередня книжка Андрія Бачинського "140 децибелів тиші" стала Дитячою Книгою року ВВС у 2015 році.

Головні герої - однокласники Віт, Влад та Васька, які вирушають у небезпечну вилазку підземеллями Львова, аби на власні очі побачити підземну річку. І ця їхня ідея обертається захопливою пригодою.

BBC News Україна поспілкувалася з автором про нову книгу та плани на майбутнє.

BBC News Ukraine: Чому ви вирішили написати про "Ватагу Веселих Волоцюг"? Як виникла ідея такого захопливого сюжету?

АБ: Колись хотів написати про пригоди у львівських підземеллях. Пізніше, після відвідин благодійного центру "Емаус", де опікуються людьми, що з якихось причин втратили житло, засоби на проживання та стали волоцюгами, виникла ідея написати про них.

Image caption Андрій Бачинський. Ватага веселих волоцюг. - Львів: Видавництво Старого Лева, 2018.

А потім вирішив, що було б цікаво об'єднати ці сюжети і показати, що наше бачення і сприйняття таких людей дуже часто є хибним і викривленим. І закладається воно найчастіше саме в дитячо-підлітковому віці. Ну і, звичайно ж, хотілося, щоб історія не була занудна, дидактична і надто моралізаторська, а цікава й захоплива.

BBC News Ukraine: Ваші герої постійно порушують спокій міста, їх сварять у школі. Чому ви вирішили наділити їх саме такими характеристиками?

АБ: Щоб цікавіше було. Та й сам такий був у школі, попри те, що вчився дуже добре.

BBC News Ukraine: Чи існують реальні прототипи ваших героїв?

АБ: Не всі. Руфер Вітілай списаний з однокласника мого сина. Фізик Роман Денисович - з мого вчителя фізики Романа Денисовича. Калуський волоцюга Льондон - теж реальний герой, що жив у місті мого дитинства.

BBC News Ukraine: Ви описали проблему батьки-діти, коли батьки на заробітках, розлучені або у довгостроковому відрядженні. Чи це не занадто трагічно для дитячої книжки?

АБ: Це нинішня правда, тому її не уникнути. В повісті є епізод, коли в Італії на околицях Рима мама підходить до автобуса, шукає очима сина і не пізнає його, а коли він окликає її, вона втрачає свідомість. Це відбувалося на моїх очах.

Тоді у 2000 році, це було ще не так масово, а зараз це проблема вже загального масштабу, тому й не варто її уникати.

BBC News Ukraine: Чи розглядали ви інший фінал цієї книги? Наприклад, коли Сем таки зникає...

АБ: Перший фінал був саме таким - діти входять, порожня кімната, шок, квіти випадають з рук Василини. Три крапки. Позитивний фінал з'явився потім.

Копирайт изображения Видавництво Старого Лева

BBC News Ukraine: Чи відповідають дійсності місця, описані у повісті, або все ж таки є відхилення від реальності? Зокрема, підземелля у Львові, підземні річки та захопливі місця.

АБ: Локації відповідають. І підземелля, і тунель ріки Полтви. Я навіть навмисно ходив у музей Книги і вивчав, як замикаються вікна, яка сигналізація, як вилізти на дах і спуститися в люк. Після виходу книги мені навіть дорікали, що не можна так детально розписувати такі речі, бо це може бути сприйнято як інструкція із проникнення в музей.

BBC News Ukraine: Скільки у книзі реального і скільки вигаданого? Чого більше?

АБ: Живих історій, мабуть, більше. Історія про волоцюгу Льондона, як він називав дівчину внучкою ДонКіхота - цю репліку почув років 30 тому від нього я настільки був шокований, що донині пам'ятаю.

Історія про вимикання реклами на італійському вокзалі й гоління в кущах - це історія мого знайомого доцента з Львівської політехніки.

Історія з переведенням годинника учителя на годину назад, щоб запізнитися на єдиний автобус. І так більшість. Навіть угода з дияволом - цирограф писаний кров'ю, зберігається у львівських історичних архівах. Вигадані хіба що сюжетні лінії, необхідні для зв'язки сюжету докупи.

BBC News Ukraine: Як довго ви пишете одну книгу? Скільки часу писали саме цю?

АБ: По різному. "140 децибелів тиші" писав два тижні. Цю писав довше, і з перервами. Хоча в сумі десь тижнів три-чотири. Більше займає якась підготовча робота, як ті ж походи в музей чи підземелля.

BBC News Ukraine: Які плани на майбутнє? Чи є вже ідеї нової книги?

АБ: Ідеї є, і вони потроху реалізуються. Оскільки освіта в мене технічна, хочеться реалізувати давній задум художньої книги, в якій захопливий пригодницький сюжет тісно переплітається з якимись науково-практичними викладками. Така собі науково-популярна література для школярів.

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