Польща програє битву за робочі руки українців. Куди вони поїдуть?

Копирайт изображения Ksenia Hnylytska Image caption На сітілайтах у Варшаві розмістили плакати із зображенням українок, які приїхали на заробітки до Польщі.

Із наближенням зими польські ЗМІ дедалі частіше пишуть про небезпеку втрати частини працівників з України.

Крім традиційного сезонного фактора, на зменшення кількості українських працівників у Польщі вже від січня наступного року може вплинути і зміни у правилах працевлаштування у Німеччині громадян з-поза меж ЄС.

Партії, що входять до правлячої коаліції, вже досягли згоди про полегшення умов міграції для фахівців, які відповідають певним критеріям і мають достатній рівень володіння німецькою.

Вже зараз частина українських працівників з Польщі переорієнтувалася на Чехію і Словаччину, де платня є вищою - пише Rzeczpospolita.

Із посиланням на результати останнього дослідження, проведеного агенцією Work Service, видання припускає, що у разі, як працевлаштування у Німеччині буде лібералізовано, туди можуть поїхати до 60% українців, які нині працюють у Польщі.

"Це величезна загроза польській економіці. Протягом двох-трьох місяців дефіцит персоналу збільшиться з 156 тисяч до понад півмільйона вакансій", - цитує Rzeczpospolita Кшиштофа Інглота, керівника Personnel Service.

Звісно, що відтік робочої сили може призвести до уповільнення зростання польської економіки, - за прогнозами МВФ, до 3,5% у 2019 році і до 2,8% у середньостроковій перспективі.

Саме цю причину називає серед чинників можливого зменшення кількості українських трудових мігрантів до Польщі і Національний банк України.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Такі дошкі оголошень для польських працівників з десятиріччя тому були не рідкістю у Британії. Саме їхні робочі місця у Польщі частково заповнили українці

В інфляційному звіті за жовтень цій темі аналітики Нацбанку присвятили окремий розділ.

У Нацбанку посилаються на дані про те, що у І півріччі 2018 року кількість виданих дозволів на роботу зросла лише на 20% у порівнянні з І півріччям 2017 року, тоді як протягом двох попередніх років вона зростала на більш ніж 100%.

Серед можливих нових маршрутів українських працівників у НБУ також називають Чехію.

Втім, очевидно, це більше стосуватиметься кваліфікованих працівників, тоді як за опитуваннями Personnel Service, понад 70% українських працівників у Польщі виконували просту роботу, що не потребує високої кваліфікації - на будівництві, промисловості та сільському господарстві.

Як розповів ВВС Україна один із таких працівників з Черкаської області, який не один рік працює на промисловому підприємстві у Познані, зараз він удома, але збирається повернутися на роботу до Польщі навесні наступного року.

За його словами, сезонний набір українських працівників - навіть на промисловому підприємстві - є цілком звичним явищем, і навряд чи свідчить про можливість скорочення потоку українських заробітчан до Польщі.

Режим максимального сприяння

Копирайт изображения Getty Images Image caption У сезон збирання спаржі у травні у Німеччині працюють працівники з Польщі

Поки що попит на роботу у Польщі з боку українських працівників залишається високим, і навіть зростає, а сама Польща залишається лідером за пропозицією робочих місць для українців - каже Марія Абдулліна, керівник напрямку OLX-робота.

Загалом, за її словами, цього літа попит на роботу за кордоном удвічі перевищив показники минулого року. Але з'являються й нові тенденції, зокрема, і активніший пошук роботи в західніших країнах.

До цього часу найлояльніші умови для українських працівників мала Польща, а тепер про спрощення умов працевлаштування українців думають і в інших країнах, - пояснює Марія Абдулліна:

"Зокрема, уряд Німеччини заявив про наміри спростити візовий режим для українців, які приїжджатимуть на роботу. Крім того, підприємці Чехії звернулися до свого уряду із проханням спростити режим і оформлення українців на роботу. Власне, з боку Європейського Союзу попит на українських працівників максимально підтримується".

Відтак, каже експерт, зрозуміло, чому польські підприємці трохи запанікували. Особливо це стосується працівників робітничих професій, для яких фактор розміру зарплати є вирішальним.

"Зрозуміло, що обираючи між Польщею і Німеччиною, український працівник, швидше за все, обере Німеччину, бо там вищі заробітні плати, а це є основним чинником для українських "блакитних комірців". Вже зараз досить велика кількість працівників ідуть на німецькі заводи - машинобудівні, електроніки. І попит є стійким. Це також можуть бути пакувальники, водії-ватажники, водії-далекобійники".

Ваш пристрій не підтримує відтворення мультимедійних файлів Постер-кампанія показала обличчя трудової міграції з України до Польщі

Марія Абдулліна звертає увагу і на ще одну тенденцію: ті, хто вже раз чи два з'їздили працювати у Польщу, після повернення до України вже шукають варіант виїзду до Німеччини.

"Тому дійсно, польські роботодавці досить гостро реагують. Ми вже навіть відчули це на собі, оскільки у нас є підрозділ польський OLX, ми знаємо, що до наших польських колег активізувалися запити щодо більш тісної співпраці".

Водночас, як зауважує Олена Бабакова, журналістка з Польщі, німецьке законодавство навіть після лібералізації не буде таким ліберальним, як польське.

До того ж, "німецькі плюшки - вони для середньо і довгострокових мігрантів. А українська міграція до Польщі на 60% - до 3 місяців".

Крім того, каже журналіст, кваліфіковані працівники, "білі комірці", які живуть і працюють у Польщі тривалий час, "зацікавлені резидентурою та громадянством. А на дозвіл на проживання потрібні 5 років життя в одній країні ЄС, і зміна країни проживання тягне анулювання міграційної історії".

Загалом, на думку Олена Бабакової, лібералізація працевлаштування в країнах на Захід від Польщі дещо змінить темпи міграції, але не загальну статистику:

"Думаю, це буде як з безвізом: трохи пришвидшив темп сезонних міграцій, але на статистику переїзду на ПМЖ не сильно вплинув".

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