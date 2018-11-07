У Києві демонтують пам'ятник Героям Небесної сотні

У Києві почали демонтаж пам'ятника Небесній сотні на алеї Героїв Небесної Сотні.

Про це повідомляють очевидці з місця події.

До пам'ятника під'їхав кран, який має забрати монумент.

За попередніми планами, прибирати хрест та портрети загиблих учасників Євромайдану не будуть, їх лише перенесуть подалі - ближче до каплички, як запевнили раніше у КМДА.

У СБУ кажуть, що на демонтаж є згода активістів.

Демонтувати меморіал запланували наприкінці жовтня для проведення слідчого експерименту, який має встановити, звідки силовики розстрілювали демонстрантів 20-го лютого 2014 року на Інститутській.

Демонтаж пам'ятника же кілька місяців вимагають активісти, родини Героїв Небесної сотні і слідчі, оскільки пам'ятник заважає експертами з'ясувати напрями пострілів за допомогою лазерів.

Пам'ятний хрест заважає розставити манекени. До того ж, наразі ландшафт не відповідає тому, що був у лютому 2014 року.

Для проведення експерименту прокуратурі потрібно буде щонайменше 16 днів.

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