"Дике поле": кадри, яких в українському кіно не бачили

Копирайт изображения film.ua Image caption Зйомки фільму про рейдерське захоплення заправки на Донбасі знімали на у Стробільську, рідному місті Жадана. Фото з кіномайданчика

"Я з Донбасу, мені реально зайшло", - говорить глядачка після перегляду фільму "Дике Поле".

Після семи років роботи, 13 разів переписаного сценарію і 7 тисяч проведених акторських проб один з найвідоміших романів Сергія Жадана "Ворошиловград" отримав свою ілюстрацію - з 8 листопада на екрани виходить стрічка "Дике поле".

Пригодницький екшен про рейдерське захоплення заправки з бандитськими розбірками і неймовірними панорамами Донбасу, де багато матюків і жартів, від яких у залі сміялися не голосно, але часто, та крупні плани, де видно кожну зморшку водія Колі і всю харизму гри Олексія Горбунова.

Копирайт изображения film.ua Image caption Роль пастора у стрічці зіграв Олексій Горбунов. Кадр з фільму

"Наша історія - про захист свого, про момент, коли до тебе приходять і на твоє кажуть, що це моє. Що робити і як діяти? Про це наша історія", - говорив режисер стрічки Ярослав Лодигін, для якого це була перша повнометражна робота в кіно.

Традиційно стрічку спочатку показали журналістам, кінокритикам і глядачам зіркової прем'єри, серед яких був голова уряду Володимир Гройсман, і до якого у вступній промові звернувся Лодигін: "Справа Каті Гандзюк має бути розкрита. Часи коли можна було безкарно вбивати людей в цій країні пройшли".

Один мільйон євро

Зняти стрічку про Донбас на Донбасі, за десятки кілометрів від лінії фронту, у тих місцях, про які писав Жадан, коштувало його авторам більше одного мільйона євро, половину з яких виділило Держкіно, а іншу половину збирали з усього світу.

Про атмосферність, важливість і красу цих місць для фільму після перегляду говорили і критики, і автори фільму.

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Спочатку дивувався і питав навіщо, невже не могли знайти якесь схоже гарне місце десь ближче, ділиться враженнями Володимир Ямненко, виконавець ролі працівника заправки на ім'я Коча.

"Але коли я туди приїхав, то не хотів вже їхати назад. Так перейнявся цією історією", - каже актор. Він розповів, що легко вжився у роль справжнього донбаського хлопця, бо народився на Подолі у Києві, виріс на Куренівці.

Копирайт изображения film.ua Image caption Коча, якого зіграв Володимир Ямненко, побитий життям працівник заправки

Говорячи про свою роль, яка складалась з одного матюка, Сергій Жадан "скаржиться", що у трейлері вона була довшою, ніж у фільмі.

"Але безперечно це найкращі три секунди мого життя", - жартує він на прес-конференції.

Творча група на прес-конференції багато жартує і робить обережні прогнози про те, чи піде на таку стрічку масовий глядач.

"Цей фільм - це такий сміливий експеримент, адже це не проста і достатньо складна стрічка. Але нам здається, що свого глядача вона знайде", - каже продюсер Яценко.

"Ідеально все", чи "мимо"?

Після допрем'єрного показу "Дике поле" зібрало суперечливі відгуки і глядачів, і кінокритиків.

Копирайт изображения film.ua Image caption "Дике поле" - це перша екранізація твору Жадана і перша повнометражна робота Ярослава Лодигіна. Далі зніматимуть "Інтернат"

"Тепер мій улюблений український ігровий фільм. В ньому ідеальне все. Баланс гумору і драматизму, гра акторів, сюжет! І вперше в українському кіно мова акторів була органічною!", - пишеу Facebook глядач зіркової прем'єри Оксана Іванців.

"Я ніколи не був прихильником роману і не чекав шедевра. Просто фільм ще гірший, ніж очікувалося. Мимо жанру, мимо візуалки, мимо монтажу, мимо сценарію, мимо всього. Навіть мимо саундтреку", - ділиться враженнями після перегляду користувач Facebook Ян Валєтов.

Олександр Гусєв, кінокритик:

Мені здається, що екранізація виявилась парадоксально невдалою через те, що вона дуже близька до тексту роману. У фільмі дуже близько відтворено його сюжет, але на екрані він не працює.

Якщо у книзі сюжет достатньо розмитий, незакінчений, є багато ліній, які обриваються, а уяву читача захоплює саме слово, поезія мови, яка заповнює собою всі сюжетні лакуни, то фільм не має, що запропонувати замість цього.

Є речі, які ти не розумієш, звідки вони взялись, якщо не читав роман, як от команда підтримки у фінальній сцені. Масовому глядачу стрічка не сподобається через відсутність динаміки і малозрозумілий сюжет.

Ми бачимо тут низку вивірених і витриманих середніх і крупних планів, ніби оператор хоче зробити з них глянцеву ілюстрацію. Таке враження, що цей фільм взагалі знімав не режисер, а оператор.

І при цьому оператор знімав не кіно, а фотосесію для модного журналу.

Тут є сильні сторони - виразна донбаська фактура, дуже сподобалось, як у цьому фільмі обіграна двомовність, гарна робота художника, хоча деякі речі і переходять у повний гротеск, як от сцена поховання.

Копирайт изображения Film.ua Image caption Тещу Кочі у фільмі ховали з феном і фарфором у могилу з портретом Шевченка

Для тих, хто не читав роман, я думаю, що цей фільм буде відверто нудним.

Ярослав Підгора-Гвяздовський, кінокритик:

Мені фільм більше сподобався, ніж ні. На нього точно підуть люди, які читали і люблять Жадана.

Для стрічки добре підібрані локації, всі персонажі дуже точні і фактурні, це гарні акторські попадання. Мова звичайно йде про Горбунова. Але тут є заслуга і оператора, який настільки добре його показав, і вдалої кольорокорекції, яка зробила його обличчям таким фотографічним.

Це глянець, у гарному розумінні цього слова, коли кожен кадр хочеться повісити на стіну, бо він схожий на картину.

Копирайт изображения film.ua Image caption Вдало підібрані локації на Донбасі називають одним з найсильніших моментів фільму

Лодигін - дебютант на великому екрані і його незашореність далася взнаки. Він робить те, на що б не наважилися режисери після Карпенка-Карого. Це класні кадри, яких раніше в українському кіно ми просто не бачили.

Проте, у фільмі є великі провали.

По-перше, у ньому немає стрижня. Жадан у романі чудово передає філософію свого регіону, а у фільмі цього немає.

Більше того стрічка виглядає ні про що - ну приїхав хлопець, чомусь бореться за заправку, яка не є заправкою, у фіналі бійка невідомо з ким, виникають питання, на які немає відповіді. А у Жадана все чітко прописано. Це недоліки режисури. За формою фільм попав, а за змістом, наповненню - ні.

І ті, хто критикують, і ті, хто схвально відгукуються про "Дике поле", сходяться в одному - стрічка актуальна.

"Україна майже нічим не відрізняється від головного героя. Ми побачили ціль і вперто до неї йдемо. Нас намагаються знищити, тичуть стволами в рожу, стріляють, навколо корупція, рєшали і проча мерзота (то в фільмі), а насправді все так само, тільки вбивають. Катя Гандзюк померла за правду. Гройсману про це на сцені нагадав Ярослав", - каже глядач фільму Андрій Римарук.

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