Трамп змусив піти генпрокурора Сешнса. Його змінив той, хто пропонував обмежити "російське слідство"

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Президент США Дональд Трамп оголосив про відставку генерального прокурора Джеффа Сешнса, якого в останні місяці неодноразово критикував за самоусунення від нагляду за розслідуванням спецпрокурора Роберта Мюллера.

Тимчасовим виконувачем обов'язків генпрокурора призначений Метью Вітакер.

"Ми раді оголосити, що Меттью Вітакер, голова апарату генпрокурора Джеффа Сешнса в міністерстві юстиції, стане нашим новим виконувачем обов'язків генпрокурора США", - написав Трамп у Twitter.

Він подякував Сешнсу за роботу, додавши, що постійна заміна буде оголошена пізніше.

Президент США багаторазово критикував Сешнса, в тому числі й публічно, за те, як той керував міністерством юстиції.

У своїй заяві, яку тепер уже колишній генпрокурор і міністр юстиції США подав президенту Трампу, він написав: "На ваше прохання подаю заяву про свою відставку".

Джефф Сешнс подякував за надану йому довіру, зазначив кількість розкритих ним і співробітниками міністерства юстиції справ і подякував їм за відмінну роботу.

Ця відставка відбулася через лічені години після того, як Трамп на першій після оголошення результатів проміжних виборів США прес-конференції відмовився відповідати на питання про те, якою буде доля Сешнса і його заступника Рода Розенстайна.

Розенстайн призначив спецпрокурора Мюллера і курирував нагляд за розслідуванням російського втручання в американські вибори 2016 року і підозр у змові оточення Трампа з Росією. "Я б відповів на це питання в трошки інший час", - заявив президент США.

За повідомленнями телеканалів CNN і Fox, Трамп особисто не просив генпрокурора про відставку, а передав прохання через главу своєї адміністрації Джона Келлі, який подзвонив міністру юстиції й попросив його написати заяву. Дата на документі проставлена не ​​була.

Копирайт изображения Getty Images Image caption А починалося все прекрасно: Трамп вітає Сешнса після складення ним присяги 9 лютого 2017 року (в присутності його дружини Мері Сешнс)

Розбіжності між президентом і його генеральним прокурором почалися ще навесні 2017 року.

Тоді було розкрито, що Сешнс, який під час виборчої кампанії 2016 року був представником кампанії Трампа і сенатором від штату Алабама, зустрічався і розмовляв із колишнім російським послом Сергієм Кисляком.

У той час колишній функціонер республіканського штабу вже обіймав посаду генерального прокурора і в рамках своїх посадових обов'язків здійснював нагляд за розслідуванням російського втручання, яке проводило Федеральне бюро розслідувань під керівництвом Джеймса Комі. Сешнс тоді вирішив не йти у відставку, але самоусунувся від розслідування і передав справу своєму заступникові, Роду Розенстайну.

На початку травня 2017 року Комі звільнили, а російське розслідування Розенстайн виділив у окреме провадження, призначивши спеціального прокурора - колишнього директора ФБР Роберта Мюлллера.

З дня, коли Джефф Сешнс самоусунувся від російського розслідування, президент США неодноразово висловлював своє невдоволення його роботою, а численні джерела провідних американських медіа у Білому домі регулярно повідомляли про бажання Трампа звільнити генерального прокурора.

"Він погодився на цю роботу і потім сказав: я збираюся самоусунутися". Я сказав: "Що це за людина?" Я не хотів бути залученим в це. Але коли всі бачать, що відбувається в міністерстві юстиції - я завжди ставлю лапки перед словом "юстиція", - зазначив президент США, коментуючи роботу Сешнса телеканалу Fox.

Копирайт изображения Reuters Image caption Меттью Вітакер і Джефф Сешнс на "круглому столі" в міністерстві юстиції 29 серпня 2018 року

З наближенням проміжних виборів радники президента і законодавці-республіканці наполегливо радили главі держави не звільняти Сешнса, відзначаючи, що це може суттєво вплинути на результати Республіканської партії.

Джефф Сешнс - колишній сенатор, який прослужив в законодавчих зборах США 20 років, він також протягом 12 років обіймав посаду федерального прокурора в Південному окрузі штату Алабама, звідки сам родом. Він був одним з найвірніших і ранніх прихильників Трампа під час його передвиборчої кампанії, особливу увагу приділяючи питанням імміграції та національної безпеки.

Сешнсу майже 72 роки, і він відрізняється дивовижною забудькуватістю - під час сенатських слухань про характер його взаємин з російськими чиновниками й дипломатами, особливо, колишнім послом РФ в США, він так і не зміг згадати, про що розмовляв з Сергієм Кисляком. За його словами, пам'ять частково повернулася до нього тільки після того, як про ці події йому нагадали журналісти.

На посаді генпрокурора Сешнс своїм наказом дозволив правоохоронним органам конфісковувати майно арештованих, але ще не засуджених людей, вживав жорстких заходів щодо міст-притулків, чия влада відмовляється сприяти реалізації федеральної імміграційної політики - втім, ці заходи опротестували і їх скасував суд Сан-Франциско. Сешнс також підтримував ідею переслідування постачальників медичної марихуани.

Сешнс свого часу оголосив рішення Трампа позбавити імунітету "мрійників" - молодих людей, яких привезли в США ще дітьми батьки-нелегали. Він також підтримував рішення Трампа про заборону на в'їзд у США для громадян декількох переважно мусульманських країн.

Хто керуватиме "російським розслідуванням"?

Новий виконувач обов'язків генпрокурора - Меттью Вітакер. Йому 49 років, він народився в Айові, де закінчив університет і отримав докторську ступінь, одночасно граючи в університетській команді з американського футболу.

З 2004 року він був федеральним прокурором в Південному окрузі штату, невдало боровся за місце в сенаті у 2014 році та має численні зв'язки з консервативною громадою євангельських християн. Так, свого часу він часто запитував кандидатів на різні позиції в юридичних колах про те, чи є вони "людьми віри" і чи сповідують "біблійні погляди на правосуддя".

Копирайт изображения Reuters Image caption Вітакер - досвідчений гравець, вміє створювати альянси й заводити потрібних друзів

Він прийшов на роботу в міністерство юстиції в серпні 2017 року, написавши до цього колонку для сайту телекомпанії CNN, в якій зазначив, що фінансові справи сімейства Трампів не належать до компетенції слідчих Роберта Мюллера, зазначивши, що якщо той спробує зробити якісь кроки в цьому напрямку, це викличе серйозні підозри в "полюванні на відьом".

Вітакер - досвідчений гравець і вміє створювати альянси та заводити потрібних друзів - про це CBS і New York Times розповіли кілька давніх знайомих політика. Свого часу він активно підтримував республіканку Джоні Ернст на її шляху до сенатського крісла, не припиняючи при цьому дружніх відносин з її опонентами.

У 2017 році Вітакер заявив CNN: я цілком бачу сценарій, при якому Джеффу Сешнсу знайдуть заміну, на його місце призначать тимчасову людину і тоді новому генеральному прокурору не доведеться звільняти Боба Мюллера, а достатньо буде урізати бюджет його розслідування настільки, що воно зупиниться саме собою.

За даними цих американських медіа, Вітакер вміє знаходити потрібні теми й слова для відповідної аудиторії. Так, за інформацією джерел CBS і New York Times, під час однієї із зустрічей в Овальному кабінеті він висловлювався про необхідність реорганізації тюрем - ця риторика дуже близька президентському раднику і зятю Джареду Кушнеру.

Вітакер - постійний наглядач за "російським розслідуванням"?

Ні. Вітакер призначений на посаду генерального прокурора тимчасово. Його кандидатуру повинен узгодити й затвердити сенат США. Оскільки він не усувався від російського розслідування, на відміну від Джеффа Сешнса, він і буде його головним куратором.

З точки зору американського законодавства, спірним є рішення президента призначити тимчасово виконуючим обов'язки генпрокурора главу його апарату, а не першого заступника, яким є Род Розенстайн.

Род Розенстайн, як заступник генерального прокурора, буде зобов'язаний підкорятися директивам нового керівництва. Роль Вітакера щодо російського розслідування вже підтвердила прес-секретар відомства.

Як на кадрові перестановки відреагував Конгрес?

Конгресвумен від демократів Ненсі Пелосі, яка з великою ймовірністю очолить Палату представників нового скликання, також пов'язала звільнення Сешнса з російським розслідуванням.

"Це не що інше, як кричуща спроба Трампа підірвати й закінчити розслідування спецпрокурора Мюллера", - написала вона у Twitter. "З огляду на погрози [президента] підірвати й ослабити російське розслідування, Меттью Вітакер повинен відсторонитися від розслідування Мюллера. Конгрес повинен негайно вжити заходів для захисту верховенства закону і недоторканності розслідування".

Голова Національного демократичного комітету Томас Перес назвав звільнення Сешнса "величезним зловживанням владою і подією, надзвичайно небезпечною для верховенства закону".

Сенатор Чак Шумер, лідер демократичної меншості у верхній палаті, назвав час звільнення Сешнса дуже підозрілим.

"Очевидно, президенту є що приховувати", - написав у Twitter Шумер.

Він попередив про можливий початок конституційної кризи в країні. На його думку, новий глава мін'юсту повинен буде захистити розслідування Мюллера.

Сенатор-демократ Кріс Мерфі зміну глави Мін'юсту прокоментував лаконічніше.

"Джефф Сешнс не пішов у відставку. Його звільнили. Повторюйте за мною", - написав він у Twitter.

Республіканці хоч і не похвалили Трампа за звільнення генпрокурора, але обійшлися без критики його кадрової політики. Лідер більшості в сенаті Мітч Макконнелл подякував Сешнсу за службу і побажав йому всього хорошого.

"Протягом всієї своєї кар'єри, бувши прокурором, сенатором і генеральним прокурором, він не змінювався у своєму прагненні до верховенства закону і любові до нашої великої нації", - зазначив сенатор у своїй заяві.

Інший сенатор-республіканець Ліндсі Грем зазначив, що Сешнс "добре і з честю" служив батьківщині на посаді генпрокурора. При цьому ще в минулому році на тлі чуток про відставку Сешнса Грем говорив, що Трампу доведеться серйозно поплатитися, якщо він звільнить генпрокурора.

Через рік Грем коментував відставку стримано. У Twitter він написав, що з нетерпінням чекає спільної роботи з Трампом, за підсумками якої буде призначений гідний наступник Сешнса.

"Щоб ми могли почати нову главу в історії мін'юсту", - пояснив він у Twitter.

Виконавчий директор Американського союзу захисту громадянських свобод Ентоні Ромеро назвав Сешнса "найгіршим генпрокурором в сучасній американській історії".

"Сешнс дозволив Мін'юсту працювати в ролі політичного підрозділу адміністрації Трампа, який скасовує основоположні права, які захищають кожного з нас", - зазначив він. Ромеро висловив надію, що розслідування спецпрокурора Роберта Мюллера продовжиться і новий генпрокурор у нього втручатися не стане.

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