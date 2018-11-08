"Євробляхи" стануть дешевшими. Що ухвалила Рада

Копирайт изображения UNIAN Image caption Власники авто на іноземних номерах кажуть, що борються за доступні авто для кожного українця - наприклад, цей BMW

Верховна Рада ухвалила зміни до Податкового Кодексу, які знизили вартість легалізації авто із "єврономерами". "За" проголосували 250 депутатів.

Голосування відбувалося на тлі акції, яку другий день поспіль проводили біля парламенту власники таких авто і активістів ГО "Авто-Євро-Сила". Вони кажуть, що прагнуть зробити авто насправді доступними для пересічних українців, які порушують правила розмитнення авто "не від хорошого життя", а від того, що вартість розмитнення є зависокою.

Разом із тим, такий підхід критикують власники офіційно імпортованих авто, які сплатили усі визначені законом податки.

Що ухвалили депутати?

Згідно із ухваленими депутатами змінами до Митного і Податкового кодексів, вартість розмитнення авто, що завозяться для особистого використання, визначатиметься залежно від базової ставки і двох коефіцієнтів - об'єму двигуна і віку авто.

Нові базові ставки акцизу будуть такими:

50 євро за авто з двигуном до 3000 куб. см на бензині

100 євро за авто з двигуном понад 3000 куб. см на бензині

75 євро за авто з двигуном до 3500 куб. см на дизелі

150 євро за авто з двигуном понад 3500 куб. см на дизелі

1 євро за 1 кВт-годин ємності авто з електричним акумулятором.

Наприклад, якщо брати найпопулярніші авто з об'ємом двигуна від 1500 до 2500 кубів, то для нового авто мито становитиме 1,5 (2,5)*50*1=75 (125) євро.

Якщо цьому авто, наприклад, три роки, то сума зросте до 225 і 375 євро відповідно.

При цьому тимчасові пільги на ввезення уживаних авто будуть скасовані.

Крім змін у ставках акцизів, пропонується надати пільговий коефіцієнт 0,5 для автомобілів, які будуть розмитнені 90 днів після вступу закону в силу. Тобто, у разі, як реєстрацію буде завершено впродовж трьох місяців після набуття законом чинності, власник авто сплатить лише половину необхідних платежів. Цю поправку ухвалили з голосу буквально за кілька хвилин до фінального голосування за законопроект.

Митні платежі, отримані у 2018-2019 роках від легалізації авто на єврономерах, підуть у Пенсійний фонд.

Чи досягнуто компромісу?

Копирайт изображения UNIAN Image caption Власники авто на іноземних номерах кажуть, що борються за доступні авто для кожного українця

Одним із завдань двох законів було "зняти соціальну напругу" довкола існування в Україні сотень тисяч ато із іноземною реєстрацією.

Разом із тим, ухвалені депутатами закони не враховують вимоги власників авто на єврономерах щодо скасування коефіцієнту віку авто у формулі, що, на думку активістів, дозволило б знизити вартість оформлення до 40% від вартості авто. Ці вимоги оприлюднило ГО "Авто-Євро-Сила", яке ініціювало протести, які паралізували центр Києва.

З іншого боку, до законодавчих змін критично ставляться й імпортери нових авто. Наприклад, рішення депутатів про те,ащоб надати "пільговий" період розмитнення авто із єврономерами, тоді як "українці, які закони не порушували, платитимуть за розмитнення по повній", означатиме, що вимоги активістів можуть і далі розширюватися - вважає генеральний директор Всеукраїнської асоціації автоімпортерів Олег Назаренко.

"Прогнозую, що завтра активісти будуть перекривати шляхи з вимогами до НБУ встановити курс по 8 для євробляхерів на місяць", - написав Олег Назаренко у Facebook.

Авто з іноземною реєстрацією у 2017 році 965.399 авто були завезені до України 189.382 авто не були вивезені 21.526 протоколів про порушення щодо авто на єврономерах склали митниці ДФС

324 млн грн склала сума штрафів

56 млн грн з них вдалось стягти UNIAN

Суперечка є частиною довгої саги про те, як українці можуть отримати доступне "народне авто". У попередні роки держава робила кілька безуспішних спроб підтримати "вітчизняного виробника". Згодом була зроблена спроба зробити ставку на дешевші уживані імпортні авто.

Влітку 2016 року набули чинності зміни до Податкового кодексу, які сильно знизили мита на ввезення вживаних легкових авто. Зміни є тимчасовими їхня дія спливає 31 грудня 2018 року.

Автори законопроекту сподівалися, що це дозволить прибрати корупційні схеми на ринку авто і зробить їх доступнішими для українців. Одночасно були запроваджені екологічні обмеження, які мали запобігти ввезенню в Україну відвертого "металобрухту".

Проте виявилося, що цього недостатньо і що "сірі" схеми лишаються привабливішими для деяких покупців, адже при легалізації імпортного авто в Україні покупець має сплатити митний збір, ПДВ і акциз, які можуть "заважити" на половину первинної вартості авто.

Водночас власники "білих" імпортних авто, які сплатили усі податки, зауважують, що крім несправедливості того, що водії на єврономерах вимагають для себе окремих умов оподаткування, завезення "дешевих" імпортних авто загрожує погіршенням екологічних умов. Якби в Україні були запроваджені європейські екологічні обмеження, стало б зрозуміло, чому у Європі деякі авто коштують так дешево, наполягають імпортери "білих" авто.