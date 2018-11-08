Екранний час мало впливає на сон дітей - дослідження

Копирайт изображения Getty Images Image caption Зв'язок між екранним часом та браком сну "дуже незначний", повідомили у звіті

Як з'ясували вчені з Оксфордського університету, час, який діти проводять перед екранами пристроїв, мало впливає на тривалість їхнього сну.

Однак це суперечить висновкам попереднього дослідження про те, що надмірний час перед екраном заважає дітям повноцінно відпочивати.

За результатами опитування, зв'язок між сном та екранним часом у дітей "дуже незначний".

Проте один із сімейних лікарів Британії повідомив, що ці результати не відповідають його клінічній практиці.

Аналіз, проведений Оксфордським інститутом інтернету, спирався на дані дослідження здоров'я дітей, яке здійснили 2016 року в США. Батьків з усієї країни просили заповнити анкети, запитання яких стосувалися родинного життя.

Тривалість дитячого "цифрового екранного часу" визначали за відповідями на два запитання про буденні звички дітей віком від шести місяців до 17 років:

скільки часу вони проводять за комп'ютерами, мобільними телефонами, відеоіграми на портативних та інших електронних пристроях

скільки часу вони проводять перед телевізором, переглядаючи програми та інший контент, а також граючи у відеоігри

Як свідчать результати, підлітки, що утримувались від користування технікою, спали вночі ненабагато довше за тих, які багато часу протягом дня сиділи перед екранами.

Наприклад, підлітки, які за день жодного разу не дивились на екран, спали загалом вісім годин 51 хвилину.

А ті, які вісім годин на добу проводили, наче приклеєні до екранів, спали вісім годин 21 хвилину.

Розмір вибірки для опитування склав понад 50 000 підлітків з усіх штатів США.

"Джетлаг у мініатюрі"

У дослідженні, опублікованому в Журналі педіатрії (Journal of Pediatrics), ішлося про те, що кожна година, проведена перед екраном, скорочує нічний сон на три-вісім хвилин.

Екрани стали невіддільною частиною сучасного дитинства. Але професіоналів і батьків дітей дедалі дужче непокоїть, що діти забагато часу проводять перед екранами і це погано впливає на їхнє фізичне здоров'я та розумову діяльність.

Що стосується сну, то деякі батьки переживають через те, що діти беруть пристрої з собою в ліжко і користуються ними - в той час, коли мали б спати.

Інших турбує синє світло, яке випромінюють такі пристрої, впливаючи на звички сну та пов'язаний з ним гормон.

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Національна фундація сну США повідомляє батькам, що діти мають припиняти користування електронними пристроями за якийсь час до сну, "оскільки синє світло від цих екранів може вповільнювати виділення гормону мелатоніну, що відповідає за сон".

"Ця проблема має особливе значення для підлітків. Їхні циркадні ритми ("внутрішній годинник" організму - ред.) і без того зміщуються природним чином, змушуючи їх почуватися бадьорими пізньої ночі. В результаті діти матимуть порушення сну і не відпочиватимуть як слід. Це своєрідний джетлаг у мініатюрі, який вони самі собі й спричинили", - написано на веб-сайті організації.

"Недосконалі дані"

Проте, на думку автора дослідження, необхідно врахувати ще й інші фактори.

"Можна думати, що екрани самі по собі - джерело проблем. А можна допомогти підліткам зі сном ефективніше - приділяючи увагу підготовці до сну й режиму, наприклад, підйому в той самий час", - розповів автор дослідження проф. Ендрю Пшбильські.

В інтерв'ю BBC професор Пшбильські повідомив, що в багатьох дослідженнях, де простежували зв'язок між екранним часом та браком сну, була дуже мала вибірка. Тому, щоб одержати неспростовні докази проблеми, потрібно провести "значно ширші дослідження".

"Оскільки наслідки впливу екранів такі незначні, цілком імовірно, що багато досліджень з меншою вибіркою дали хибнопозитивний результат і підтвердили вплив, якого насправді немає", - пояснив він.

Професор визнав, що дані, використані в дослідження, були "недосконалими", оскільки базувалися на інформації, отриманій від батьків. Незабаром буде опубліковано результати подальшого дослідження точного часу, коли діти вимикають пристрої перед сном.

Багато великих ІТ-компаній, зокрема Apple, Google і Facebook, запропонували інформаційні панелі, що дозволяють людям контролювати, скільки часу вони проводять перед екранами.

А деякі керівники компаній-лідерів у галузі інформаційних технологій взагалі забороняють своїм дітям користуватися пристроями.

Прикметно, що маленьким дітям покійного Стіва Джобса не дозволялося користуватись iPad-ами.

Співзасновник Microsoft Білл Ґейтс до підліткового віку забороняв своїм дітям користуватися телефонами.

А нинішній керівник Apple Тім Кук не хоче, щоб його племінник створював профіль у соцмережах.

Британський сімейний лікар Ранган Чаттерджі вважає, що результати дослідження Оксфордського університету "радують", але його незмінна порада батькам дітей - вимикати телефони за годину до сну. І переглядати її лікар не планує.

"Що більше буде проведено досліджень у цій сфері, то краще, бо найближчим часом екрани нікуди не подінуться", - зазначив він в інтерв'ю BBC.

"Але ці результати не підтверджують моїх спостережень з клінічної практики. А саме - якщо перед сном вдивлятися в екран, то якість сну буде гіршою", - наголосив лікар.

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