Місяць після Ічні: "Вдома наче біженці"

Дехто з мешканців житлових будинків на території та поблизу військової частини в селищі Дружба вже місяць живе без вікон і дверей.

Фірма-підрядник, відповідальна за сім будинків, не поспішає з ремонтом. В інших - темпи відновлення швидші.

Після всіх руйнацій тривалий час опалення в оселях не працювало, в окремих квартирах його досі немає або ж воно дуже слабке.

Школа, що перебуває на балансі міської ради Ічні, досі не відновлена. Дитсадок, за який відповідає Міноборони, також не працює. Там обвалюється стеля. На її ремонт в української держави за місяць так і не знайшлося коштів.

Міністерство оборони у відповіді на запит BBC повідомило, що решту робіт у дитячому закладі мають закінчити до 25 грудня.

У цьому відомстві пояснили, що договори з підрядниками досі не укладені. Наразі працюють будівельні бригади тих фірм, які погодилися виконувати роботи за власний кошт із відтермінуванням оплати в 2 місяці. Черговість робіт, узагалі, не визначається.

Триває робота над документацією та її експертизи.

8 листопада зі 100 млн гривень, виділених урядом на відновлення, на рахунки Ічнянської ОТГ надійшло шість мільйонів. Це перший транш.

А тим часом насувається зима...

BBC News Україна побувала на місці й поспілкувалася з місцевими мешканцями.

Репортаж Жанни Безп'ятчук та Олександра Попенка.