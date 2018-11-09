"Хай сюди приїде Полторак і побачить" - як живуть люди після вибухів в Ічні

Image caption Згорілий будинок в Августівці, селищі поруч із 6-м військовим арсеналом

Плівка замість вікон, вибиті двері, обвислі стелі, нашпиговані склом меблі, знищена домашня техніка. Це неповний перелік шкоди, завданої людським оселям вибухами на 6-му військовому арсеналі в смт Дружба на Чернігівщині. 9 листопада минає рівно місяць відтоді, як місцеві мешканці мусили тікати посеред ночі від снарядів "Граду".

У цю першу річницю військова прокуратура назвала причину пожежі на складі. За версією слідства це була диверсія. І поки там встановлюють, хто саме і як це вчинив, люди, що мешкають у навколишніх будинках, розповідають, що вже місяць живуть мов біженці у власному домі.

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"Діти вже по четвертому разу хворіють"

У частині житлових будинків як у межах периметру військової частини, так і поза ним досі не встановлені нові вікна й двері. Опалення тут увімкнули лише нещодавно. До того люди спали при дев'яти-десяти градусах у шапках. Дехто мусить так робити й досі, бо батареї або заледве теплі, або ж зовсім холодні.

Приміром, попри увімкнене опалення, у будинку на вулиці Садовій, 2 за межами частини, пошкоджені труби. І літні люди, що там мешкають, далі сплять у куртках.

"Немає вікон, двері висять на волоску. Зима ось-ось надійде. Діти вже по четвертому разу хворіють. Я уже не знаю, що їм робити, які антибіотики давати. Кожного дня спимо в шапках, тому що холодно. І ніхто нічого не робить, навіть не приходили обміряти вікна", - розповідає Ольга Голуб. Вона мешкає в чотириповерхівці на території військової частини.

В Ольги двоє маленьких дітей. Якраз напередодні нашої зустрічі її однорічний малюк знайшов уламок скла у своїй кімнаті. Через вибиті вікна ним була рясно всіяна вся квартира. Навіть після прибирання воно й досі несподівано й непомітно "вилазить" у різних кутках.

Житловий будинок Ольги, як і ще 20 інших, де мешкають родини військових та цивільних працівників складу, перебуває на балансі Міністерства оборони. Як нам пояснили у відомстві, договори з фірмами-підрядниками на їхні ремонти досі не уклали.

Image caption Вибиті вікна й двері - такі пошкодження отримали всі житлові будинки в Дружбі

У відповіді на запит BBC News Україна в оборонному відомстві зазначили, що причиною цьому є те, що "всі об'єкти, які потребують відновлення, були включені до плану будівництва та капітального ремонту об'єктів загальновійськового, комунального й спеціального призначення ЗСУ на 2018 рік".

На практиці це означає, що нині ремонти в житлових будинках роблять фірми, які зголосилися працювати за власний кошт. Держава має оплатити ремонти дещо пізніше - за два місяці.

З відповіді випливає, що наразі почерговість і нагальність виконання тих чи інших робіт ніхто не визначає. Це означає, що залучені фірми самі ж вирішують, якими мають бути темпи ремонтів і пріоритети.

Як наслідок, ситуація від будинку до будинку різниться.

Так, у чотирьох кількаповерхівках, за які відповідає один і той же підрядник "БК Укркомплексбуд", вікна почнуть ставити лише з 15 листопада, за інформацією Міноборони. У ще трьох будинках, де люди все ще живуть з плівкою замість скла, мали почати робити це з 9 листопада.

"Нічого не робиться"

BBC News Україна не дали дозвіл на зйомку на території військового арсеналу, тому з мешканцями житлових будинків Міноборони ми зустрілися поруч із КПП за його периметром.

"Я з п'ятиповерхівки. У нас вікна, двері пошкоджені. У нас ніде нічого не робиться. У людей стіни повивалювалися до сусідів", - розповідає Антоніна Мамич.

Жінка мусила виходити на роботу у військовій частині невдовзі після пожежі й вибухів, майже місяць спала в холоді.

"Хто за це несе відповідальність? Хоча б приїхав міністр оборони й подивився, що тут робиться", - каже Галина Чернух.

Люди засмучені й втомлені холодом у квартирах, невиконаними обіцянками посадовців, незрозумілим для них підходом до відновлення будівель.

200 листів гіпсокартону для дітей ні в кого нема

Image caption Олексій від імені свого другого класу просить пошвидше відбудувати його школу

До цього додається те, що ані школа, ані дитячий садочок у Дружбі досі не відновили свою роботу. Біля школи ми зустріли 7-річного Олексія, він щойно повернувся з уроків в Ічні. Після вибухів діти навчаються у райцентрі за 15 км від домівок.

Хлопчик від імені свого другого класу просить пошвидше відремонтувати їхню школу. Поки ми спілкуємося з ним, якраз з вікна його класу летить каміння. Там працюють будівельники від Ічнянської об'єднаної територіальної громади (ОТГ). Втім, близько 2 млн гривень, виділених на ремонт школи, досі не надійшли.

А вона серйозно пошкоджена: стоїть без вікон, між класами впали стіни, в їдальні й спортивному залі гуде вітер.

У схожому стані нині й дитячий садок "Антошка", яким має опікуватися Міністерство оборони. Його відвідують 36 малюків. Але нині вони всі залишаються по домівках.

Image caption Дитяча кімната в садочку "Антошка"

Тут вставили вікна й полагодили вхідні двері, але досі не відновили стелю. Вона може впасти будь-якої миті дітям на голову. Ціна питання - близько 20-30 тисяч гривень. Саме стільки коштує 200 листів гіпсокартону та робота будівельників для її відновлення.

Директор "Антошки" Лариса Реус каже: "Прошу, щоб нам допомогли з покрівлею, зі стелею. Вона вся жива, вона падає. На себе відповідальність я не можу взяти, щоб діток не травмувало. Розумієте? Міноборони сказало, що на цей рік коштів уже нема".

У відповіді BBC News Україна Міноборони запевнило, що всі ремонтні роботи в дитсадочку виконають до 25 грудня цього року.

Поки що ж у його стінах живуть сапери.

"Батьки носили військові снаряди на плечах, а що тепер?"

Частиною кількаповерхівок у Дружбі має опікуватися Ічнянська ОТГ. Проблеми там нині дуже схожі. Лише 8 листопада місцева влада отримала перший транш у розмірі 6 млн гривень з державного бюджету.

Ці гроші, ймовірно, підуть насамперед на компенсації тим родинам, які, взагалі, втратили свої домівки. У сусідньому з Дружбою селищі Августівка через пожежі, які спричинили снаряди, згоріло вщент чотири будинки. Ще 16 осель зазнали суттєвих руйнувань, за даними місцевої влади.

"У нас 291 акт обстеження, по яких працюють ліцензійні організації і визначають суму збитків. Ні копійки допомоги від держави (станом на листопада - Ред.) нам не поступило. Досі ми здійснювали ремонти коштом спонсорів", - розповідає в коментарі BBC News Україна Оксана Андріанова, Ічнянська міська голова.

Одразу після лиха Кабмін виділив 100 млн гривень на відновлення. Але впродовж місяця ці гроші так і не дійшли до тих, хто їх потребує.

Як наслідок, 80-річні, 90-річні люди, що мешкають, приміром, у приватних будинках поруч із військовою базою, мають усі шанси зустріти зиму в холоді й з вітром у спальні. Хіба що їх від цього за власний кошт урятують їхні рідні.

Сюди завозили шифер та цемент. Втім, головна проблема для тутешніх мешканців нині - це вибиті вікна й небезпечно обвислі стелі.

Image caption Типовий стан стелі в приватних будинках навколо військової частини

"Подивіться, як ми живемо, мов біженці. Тут навколо було повно скла. Мої батько й мати на своїх плечах носили колись ті ящики з військовими снарядами. А зараз всі про нас забули. Зробили нам тут пекло - і забули", - каже Тетяна Чаус, проводячи нам екскурсію будинком свого 90-річного батька, що на вулиці Хвойній, за лісом, який оточує військову частину.

Бачимо й тут плівку замість скла, надщерблену в багатьох місцях стелю, нещодавно замазані тріщини на стінах. Коли виходимо з будинку, чуємо, як за дверима голосно плаче господар. "У нього часті серцеві напади", - каже донька.

Місцеві мешканці також розповідають, як будівельники їм говорять, що насамперед відновлюватимуть будинок над дорогою, той, "який бачать кореспонденти".

Навіть якщо справді він буде виглядати незабаром, мов новий, там буде тепло й комфортно, його фасад не сховає реалій, в яких не з власної вини опинилися місцеві мешканці.

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