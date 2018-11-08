Копирайт изображения GETTY IMAGES Image caption Найбільше професію вчителя поважають у Китаї

Вчителям, які хочуть мати вищий статус, варто працювати в Китаї, Малайзії та Тайвані, адже, як свідчить міжнародне дослідження, саме в цих країнах викладачів поважають найбільше.

А от їхні колеги в Бразилії, Ізраїлі та Італії - на протилежному кінці "індексу статусу вчителя", згідно з дослідженням Національного інституту економіки та соціальних досліджень та фонду Varkey Foundation.

Велика Британія потрапила до верхньої половини рейтингу. Зокрема, в цій країні вчителів шанують більше ніж у США, Франції та Німеччині.

Але лідером став Китай, де 81% населення вважає, що учні поважають своїх вчителів. В середньому цей показник становив 35%.

Загалом у дослідженні опитали 35 тисяч людей з 35 країн. В Україні таке опитування не проводили.

Культура поваги

В Європі та Південній Америці загалом спостерігалися "вищі рівні песимізму щодо поваги учнів до вчителів".

Культура поваги виявилася особливо вираженою в країнах Азії, зокрема в Південній Кореї та Сингапурі.

Учні в цих країнах також показують кращі результати на міжнародних тестах. На думку дослідників, пошану до професії вчителя, що приваблює талановитих працівників, супроводжують і високі стандарти навчання.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Чи хочуть батьки, щоб їхні діти стали вчителями?

Для визначення престижу викладацької кар'єри в дослідженні також питали чи хотіли б люди, щоб їхні діти ставали вчителями.

У Китаї, Індії та Гані велика кількість родин схвально поставилися до ідеї того, щоб їхні діти обрали професію вчителя.

Але в Росії, Ізраїлі та Японії батьки більше схилялися до того, щоб відмовити дітей від такого шляху.

У дослідженні також питали скільки часу, на думку респондентів, вчителі витрачають на роботу.

У більшості країн цей показник недооцінювали, але у двох країнах - Канаді та Фінляндії, чиї системи освіти вважаються одними з найуспішніших у світі, - громадськість була переконана, що вчителі працюють ще довше, ніж насправді.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Майже скрізь неправильно визначають скільки годин вчителі насправді витрачають на роботу

Зміна в настроях

Дослідження провели для порівняння з результатами схожого опитування, яке влаштували п'ять років тому.

Однієї з найбільших змін стало ставлення до ідеї оплати відповідно до успішності учнів.

У кожній країні з 2013 по 2018 рік менше людей стало підтримувати ідею того, щоб платня вчителів залежала від результатів їхніх учнів.

Дослідження було опубліковане фондом Varkey Foundation, що є засновником вчительської премії Global Teacher Prize.

Засновник фонду Санні Варкі сказав: "Цей індекс нарешті академічно довів те, що ми завжди знали інстинктивно - зв'язок між статусом вчителів у суспільстві та успішністю дітей у школі".

"Зараз ми можемо сказати, що поза сумнівом, поважати вчителів - не лише моральний обов'язок, а й необхідність для освітніх результатів країни", - наголосив засновник фонду.

Топ-10 країн, де вчителі мають найвищий статус

Китай Малайзія Тайвань Росія Індонезія Південна Корея Туреччина Індія Нова Зеландія Сингапур

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