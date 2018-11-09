Хто замінить Меркель? Кандидати вже відомі

Копирайт изображения Reuters Image caption 16 років тому тодішні опозиціонери, глава фракції ХДС в бундестазі Фрідріх Мерц і лідер партії Ангела Меркель, були "заклятими друзями". Мерц програв і пішов, але тепер повернувся - аби спробувати замінити Меркель на чолі партії й країни

У Німеччині визначилися три претенденти на неформальний титул головного політика Євросоюзу. Ангела Меркель у грудні йде з посади голови правлячої партії та не виключено, що скоро залишить і пост канцлера Німеччини.

На посаду лідера партії Християнсько-демократичний союз на з'їзді на початку грудня мають намір балотуватися бізнесмен Фрідріх Мерц, генеральний секретар партії Аннегрет Крамп-Карренбауер й міністр охорони здоров'я Єнс Шпан.

29 жовтня, після невдалої участі партій правлячої коаліції у виборах до парламентів двох земель ФРН, Баварії та Гессена, Ангела Меркель оголосила, що піде з посади голови партії.

При цьому Меркель сказала, що хоче залишитися главою уряду до чергових виборів, тобто до осені 2021 року.

Але чи вдасться Меркель просидіти у кріслі глави уряду Німеччини ще три роки, залежить від результату грудневих внутрішньопартійних виборів.

Її дострокової відставки, на думку німецьких політичних оглядачів, хотіли б двоє з трьох кандидатів в лідери ХДС, і до того ж цього хоче більшість німців: недавнє опитування соціологічної компанії INSA показало, що майже дві третини німців - 62,2% - вважають, що Меркель повинна піти з посади канцлера вже наступного року.

Пропонуємо короткий опис кандидатів на пост глави правлячої партії Німеччини.

Фрідріх Мерц - політик, бізнесмен, знову політик

Головною загрозою для планів Меркель сьогодні вважають 62-річного Фрідріха Мерца (Friedrich Merz), який несподівано для багатьох висунув свою кандидатуру відразу після заяви Меркель 29 жовтня.

Якщо він виграє грудневі вибори, це може призвести до розвороту в політиці ХДС назад до праволіберального консерватизму. При Меркель партія сповзала все далі вліво.

Мерц був суперником Ангели Меркель у внутрішньопартійній боротьбі на початку 2000-х років, очолював фракцію в бундестазі, критикував уряд.

Зрештою, розчарувавшись, пішов з політики у бізнес - це сталося у 2009 році - і зараз очолює наглядову раду німецької філії найбільшої у світі інвестиційної компанії BlackRock, а також входить у керівництво ще кількох великих фірм.

Копирайт изображения EPA Image caption Повернення Фрідріха Мерца не обіцяє нічого хорошого Ангелі Меркель

У нульові роки Фрідріх Мерц був одним з головних прихильників концепції "Leitkultur" - "провідної культури".

Ця концепція, на відміну від політики мультикультуралізму, передбачає, що в Німеччині є провідна культура, німецька, з її традиційними цінностями (в тому числі ліберальними), і вона повинна мати пріоритет перед культурами іммігрантських громад.

Німецькі коментатори вважають за необхідне нагадати саме про цю частину поглядів Мерца, оскільки падіння популярності ХДС і особисто Меркель, а також відтік частини голосів до популістської "Альтернативі для Німеччини" пов'язують з наслідками політики мультикультуралізму й напливу біженців у 2015-2016 роках.

Правда, сам Мерц поки не висловлювався розгорнуто про свої нинішні погляди на проблему імміграції.

"Для нас неприйнятно, що виборці, розчарувавшись в партіях істеблішменту, йдуть до популістських рухів. Потрібна чітка політична позиція і політичні рішення", - сказав Мерц на короткій прес-конференції, де він оголосив про рішення балотуватися в лідери партії.

Мерц - правий ліберал в економічних питаннях, принаймні в порівнянні з Меркель та її урядом. У нульові він виступав за спрощення податку на прибуток, яке тоді називали "податок на пивній підставці" - малося на увазі, що система повинна бути такою простою, аби людина могла розрахувати свій податок на картонній підставці під пивний стакан.

Зараз прибутковий податок на фізичну особу становить в Німеччині від 14% до 42%, причому він змінюється поступово зі збільшенням доходу, Мерц же пропонував відносно просту триступеневу схему зі ставками в 12%, 24% і 36%.

Згідно з результатами опитування, проведеного фірмою Kantar Emnid, Мерц випереджає за популярністю обох суперників: на посаді канцлера його хотіли б бачити 36% респондентів. За Крамп-Карренбауер - 33%, за Шпана - всього 17%.

Слід, звичайно, пам'ятати, що посада канцлера поки не вільна, а обирати главу ХДС будуть не всі німці, а тільки тисяча делегатів грудневої конференції партії.

Аннегрет Крамп-Карренбауер - "улюблениця Меркель"

56-річна Аннегрет Крамп-Карренбауер (Annegret Kramp-Karrenbauer - так, ім'я задовге навіть для німців, і вони скорочують його до АКК) - колишній прем'єр-міністр землі Саар на південному заході Німеччини, нині генеральний секретар ХДС, взірцева парафіянка католицької церкви, мати трьох дітей, але головне - її просуває сама Ангела Меркель.

"Міні-Меркель", "улюблениця Меркель" - так називає АКК німецька преса.

Католичка Крамп-Карренбауер трохи більш консервативна за Меркель, виступає проти абортів та одностатевих шлюбів. Вона підтримує політику Меркель щодо іммігрантів і озвучує фрази типу "треба знайти рішення, яке дозволить всім жителям Німеччини відчувати себе як вдома".

Копирайт изображения Reuters Image caption Аннегрет Крамп-Карренбауер (зліва) - протеже Ангели Меркель

У соціально-економічних питаннях дотримується трохи лівіших поглядів.

Німецькі оглядачі впевнені, що АКК повністю лояльна Меркель і не буде намагатися змістити її з посади канцлера.

Загалом, прогноз щодо політичного курсу ХДС і Німеччини у разі перемоги Крамп-Карренбауер хочеться обмежити чотирма словами: "Все залишиться як є".

Але такий прогноз може виявитися помилковим, оскільки в цьому випадку уряд Меркель, цілком можливо, розвалять нинішні союзники по коаліції - соціалісти та ХСС.

Єнс Шпан - метросексуал-консерватор

Ще зовсім недавно політичні оглядачі були впевнені, що головним суперником Крамп-Карренбауер у боротьбі за посаду глави партії буде саме міністр охорони здоров'я Єнс Шпан (Jens Spahn). Але тут з'явився Фрідріх Мерц, і тепер Шпан - аутсайдер в битві за крісло лідера ХДС.

Проте у Шпана, на відміну від Мерца, попереду - ще багато років, цілком ймовірно, блискучою політичної кар'єри: йому всього 38 років.

"Гострий на язик метросексуал, прапороносець консервативної німецької молоді", - так описало Шпана видання Politico.

Копирайт изображения EPA Image caption Єнс Шпан жорстко критикував Меркель за її політику щодо іммігрантів, бувши членом її ж уряду

"Якщо (лідером ХДС) буде Шпан, нам доведеться непросто", - це сказав співголова правопопулістської антиіммігрантської партії "Альтернатива для Німеччини" Александер Гауланд.

Шпан вперше обрався в бундестаг у 22 роки й відтоді незмінно проходить до федерального парламенту, причому не за партійним списком ХДС, а як одномандатник, що дає йому певну свободу.

І він нею користується - наприклад, для того, щоб жорстко критикувати імміграційну політику Меркель, бувши членом її ж уряду.

Шпан - відкритий гомосексуал, живе з партнером-журналістом, але в іншому він консерватор - у новому розумінні цього терміна, коли консерватори захищають європейські ліберальні цінності.

Ще у 2016 році, коли Шпан був заступником міністра фінансів, газета Financial Times інтерв'ювала його як критика "політики відкритих дверей" Меркель і можливого майбутнього лідера партії.

"Для мене вирішальне питання - аби ті, хто приїжджає сюди, розуміли, що цінності західного світу - ця свобода, ці базові принципи - вони відрізняються від того, що є в Афганістані, Сирії, Китаї або Бангладеш, і що наше суспільство - інше", - говорив у тому інтерв'ю Шпан.

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