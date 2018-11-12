Російська поза законом: як на Львівщині регулюють мову

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Львівщина вже другий місяць живе із забороною на "публічне використання російськомовного культурного продукту". Таке рішення ще у вересні ухвалила облрада Львівської області, до схожих обмежень вдалися також у Тернопільській та Житомирській областях.

Автори мораторію твердять, що таким чином прагнули захистити інформаційний простір від русифікації та впливів держави-агресора. У середовищі львівських юристів вказують на рекомендаційний характер документа.

Та і виконують заборону далеко не всі.

Чи працює вона на Львівщині і що означає на практиці?

Ресторани: працюють на випередження

Львів, Площа Ринок: тут десятки закладів на будь-який смак та гаманець.

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Російськомовної музики не почуєш ні з вишуканих ресторанів, ні зі звичайних "наливайок". У більшості її не вмикали й задовго до заборони.

"У нас багато крутого і шедеврального українського контенту. Треба популяризувати своїх і шукати цікаві, унікальні поєднання в музиці. Ми ніколи не використовували російський контент в наших закладах. Справляємося без депутатських заборон. В Криївці включаємо повстанські пісні, у відкритій кав'ярні на площі Ринок - Піккардійську Терцію або Квітку Цісик", - каже співвласник !FEST Андрій Худо.

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Ресторан "36по" один з найдорожчих та найбільш популярних серед туристів.

На вході - адміністратор у вишитій сорочці. Дівчина каже, що ще два місяці тому коли-не-коли вмикали російську музику. Зараз - пісні виключно українські та англомовні.

"Кожного тижня на вихідних у нашому ресторані звучить жива музика. Для цього спеціально запрошуємо виконавців. Деякі гості просять заспівати російські пісні. Але ми відмовляємо. Тому що ми за українську та закордонну музику", - каже адміністратор Любов.

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За кілька десятків метрів від ресторану "36по" не таке відоме кафе-бар "Гуральня".

Воно розташоване у підвалі однієї з кам'яниць, буквально - на сім метрів під землею. Сюди приводять на комплексні обіди туристів. У залі - увімкнений телевізор. На ньому - один із музичних каналів, лунає англомовна музика.

"В нас навіть дисків російських немає. Все українською. Маємо з монастиря дуже гарний диск - ми його у піст включаємо. Скоро почнуться свята, то будуть колядки. Не заперечую, люблю творчість Алли Пугачової, але у закладі її не включаю. Бо для чого нам тут в Україні російська музика?" - розповідає власниця кафе-бару Галина.

Що саме потрапляє під заборону облради - чіткої відповіді від депутатів отримати не вдалося. В самому документі конкретизації немає. Розробники кажуть, що заборона здебільшого стосується музичних композицій, проте під неї також можуть потрапити вистави, концерти та книжки.

Попереджений - значить озброєний

В одній із відомих книгарень міста дії ухвали обласної ради на собі не відчули. Книжки російською мовою з полиць тут ховати не збираються, а продукцію, надруковану у Росії, давно промаркували.

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"Люди мають бути попереджені. Бо через конфлікт з Росією є упереджене ставлення до товарів російського виробництва. Тому для своїх клієнтів ми зробили таблички - попередження про те, що книжки видані в Росії", - каже продавець-консультант Марія.

Допити "під музичку"

Депутати, які голосували за заборону, кажуть, що рішення ухвалили через конфлікт на Сході України. Мовляв, учасники АТО, які повертаються додому, не можуть спокійно слухати російську поп-музику.

"На передовій всі обстріли відбуваються під "Казачьє радіо", тому що наші радіостанції там не ловлять. Крім того, мені друзі розповідали, що катування та допити проводять "під музичку". Російську. Тому уявіть, як цим військовим, їхнім рідним слухати такі пісні на мирній території", - каже ініціатор ухвали, депутат Львівської обласної ради Руслан Кошулинський.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Руслан Кошулинський вважає, що учасникам АТО та їхнім рідним тяжко чути російську музику в Україні

На останньому засіданні комісії з питань культури при Львівській обласній раді заборону російськомовного культурного продукту розширили.

Тепер вона стосується також артистів, внесених у список осіб, які становлять загрозу національній безпеці. Його можна знайти на сайті Міністерства культури.

У планах депутатів запровадити робочу групу, яка реалізуватиме заборону на російський культурний продукт. Вона складатиметься з культурних діячів, громадських активістів та представників районних рад. Їхнім завданням буде проводити роз'яснювальну роботу серед власників розважальних закладів та населення.

Покарання за недотримання заборони в самому документі не передбачене.

Заборона без порушників

"Фільчиною грамотою" називають ухвалу Львівської облради правозахисники.

Все через те, що вона не має юридичної сили, а є лише рекомендацією. Крім того, весь російськомовний контент і так врегульований на державному рівні.

"Вони це можуть хіба на стовбі розклеїти і написати в газеті, а контролювати - ніяк. Це рішення не підлягає виконанню, оскільки депутати не можуть заборонити те, що не регулюють. Титрування фільмів українською мовою, кількість російськомовного продукту на телебаченні все це вже і так є у законі. Решта - має політичний характер, у вигляді декларування певної правової позиції",- каже правозахисник Олег Мицик.

Водій маршрутки номер 45 Микола ухвалу обласних депутатів виконувати не збирається. Сьогодні в нього в салоні лунає пісня американської співачки Шакіри, але сам він полюбляє російський шансон, тому часто його вмикає.

"Маразм! Слухаю різну музику, і російську - мені ніхто не заборонить. Хтось вказувати мені, що слухати та що дивитися не буде! Я собі сам вибираю", - стверджує водій Микола.

Копирайт изображения HALYNA YAKUSHKO

Депутати-прихильники заборони кажуть, що тепер поліцейські можуть зробити зауваження тим, хто використовує в публічному просторі Львівщини російськомовний контент.

Щоправда, самі поліцейські жодних дій за майже два місяці дії цієї заборони ще не вчиняли.

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